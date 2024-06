Hitachi et Microsoft concluent un accord majeur visant à accélérer l'innovation commerciale et sociale grâce à l'IA générative





Hitachi, Ltd. (TSE:6501) et Microsoft Corporation ont annoncé une collaboration de plusieurs milliards de dollars au cours des trois prochaines années, qui accélérera l'innovation sociale grâce à l'IA générative. Grâce à cette alliance stratégique, Hitachi stimulera la croissance de l'activité Lumada, dont le chiffre d'affaires devrait atteindre 2,65 billions de yens (18,9 milliards de dollars)*1 au cours de l'exercice 2024 et favorisera l'efficacité opérationnelle et l'amélioration de la productivité des 270 000 employés d'Hitachi Group.

Plus précisément, Hitachi intégrera le cloud Microsoft, Azure Open AI Service, Dynamics 365, Copilot for Microsoft 365 et GitHub Copilot dans les solutions Lumada afin de fournir des solutions innovantes pour les secteurs de l'énergie, de la mobilité et d'autres secteurs, et d'obtenir ainsi de meilleurs résultats pour les entreprises et la société. Ces deux entreprises vont en outre promouvoir des projets communs afin de répondre aux besoins urgents des entreprises, tels que le renforcement des services de cloud, l'amélioration de la sécurité et l'atténuation de l'empreinte environnementale des centres de données, qui sont devenus un domaine d'intérêt croissant avec l'utilisation croissante de l'IA générative.

« Hitachi a favorisé la transformation en appliquant l'IA dans l'ensemble d'Hitachi Group afin d'améliorer la productivité et va investir 300 milliards de yens (2,1 milliards de dollars)*1 dans l'IA générative pour saisir de nouvelles opportunités de croissance au cours de l'exercice 2024. Hitachi et Microsoft ont déjà travaillé sur divers projets de co-création, notamment le développement de solutions numériques de nouvelle génération pour les secteurs de la fabrication et de la logistique*2 et le développement d'un métavers étendu fonctionnant sur Microsoft Teams », déclare Keiji Kojima, président-directeur général d'Hitachi. « Dans le cadre de ce nouvel accord, nous sommes ravis d'accélérer encore plus l'innovation sociale en étendant nos efforts aux domaines de l'infrastructure sociale tels que l'énergie et la mobilité et y en appliquant l'IA générative afin d'améliorer la productivité des travailleurs de première ligne, qui deviendra encore plus importante à l'avenir. En combinant nos capacités, nous pouvons aider à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés nos clients et la société, ainsi que contribuer à un avenir plus durable. »

« Nous entrons dans une nouvelle ère de l'IA avec la promesse d'obtenir des résultats commerciaux transformateurs dans tous les rôles et tous les secteurs », déclare Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft. « Notre partenariat élargi avec Hitachi réunira la puissance de Microsoft Cloud, y compris Microsoft Copilot, avec l'expertise sectorielle d'Hitachi pour améliorer la productivité des 270 000 employés d'Hitachi et aider à relever les plus grands défis des clients, y compris le développement durable. »

Transformation des affaires d'Hitachi

Le Generative AI Center*3 d'Hitachi et Microsoft collaboreront pour améliorer l'efficacité opérationnelle et le développement d'applications au sein d'Hitachi Group en utilisant Copilot pour Microsoft 365 et GitHub Copilot. Hitachi utilisera également Azure OpenAI Service pour améliorer son service client. Dans le cadre de la transformation d'Hitachi Group, Hitachi associera Azure OpenAI Service et GitHub Copilot à son expertise en matière de développement de systèmes afin de maintenir une qualité élevée et d'améliorer la productivité pour le développement de systèmes critiques. La validation interne d'Hitachi a confirmé que lorsque ses connaissances détaillées en matière de conception de systèmes étaient intégrées à Microsoft Azure OpenAI Service et GitHub Copilot, le code source de l'application pouvait être correctement généré dans 70 à 90 % des cas, ce qui permettait d'obtenir des résultats de grande qualité.*4

Hitachi Rail exploite la GenAI pour la maintenance prédictive, en améliorant la surveillance des équipements et en affinant la précision des prévisions. Cette approche proactive permet d'éviter les pannes, d'améliorer la qualité du service, de réduire les dépenses d'exploitation et de renforcer la sécurité. Une plateforme basée sur Microsoft Azure a par exemple été utilisée pour harmoniser la visualisation et l'analyse des données avec l'aide de l'IA, afin de fournir des informations fondées sur les données pour surveiller numériquement l'infrastructure ferroviaire. Ces informations ont été traduites en mesures concrètes pour Network Rail , améliorant ainsi la prise de décision pour la maintenance prédictive des lignes aériennes.

Développement de solutions numériques innovantes

Hitachi améliore ses solutions Lumada en y intégrant les capacités de l'IA générative. Dans le cadre de cette initiative, Hitachi a déjà commencé à utiliser l'IA générative de Microsoft pour JP1 Cloud Services, une version SaaS de JP1, son logiciel de gestion intégrée des opérations, qui compte environ 20 000 clients. Cela permettra d'accélérer les temps de réponse en cas de défaillance et d'améliorer l'efficacité opérationnelle des services informatiques et des institutions financières et publiques. Lors d'un test de vérification interne réalisé précédemment, Hitachi a confirmé que le temps nécessaire à l'opérateur pour apporter une première réponse à une alerte a été réduit d'environ deux tiers grâce à l'utilisation de l'IA générée pour répondre à l'alerte et à l'affichage de la source de la citation, telle qu'un manuel, qui a servi de base à la réponse.

Hitachi et Microsoft soutiendront également la transition énergétique en améliorant l'accès et en renforçant les solutions numériques pour la gestion des performances des actifs, le commerce de l'énergie et la gestion des risques afin de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter la rentabilité. L'augmentation de la puissance de calcul et de l'infrastructure de cloud est essentielle à l'extension de ces applications. La technologie des solutions logicielles d'entreprise d'Hitachi Energy et son partenariat avec Microsoft sont essentiels pour optimiser le réseau énergétique, de la production à la transmission et à la distribution, et enfin pour fournir une énergie fiable et durable aux clients.

Des projets communs pour promouvoir une croissance durable

Plusieurs entreprises d'Hitachi Group, dont GlobalLogic, Hitachi Digital Services et Hitachi Solutions, proposent une large gamme de services d'ingénierie numérique, de services informatiques et de services gérés, ainsi que des services d'application pour le cloud. Les efforts de développement supplémentaires déployés dans le cadre de ce partenariat se concentreront sur l'amélioration de cette large gamme de services dans le but d'une innovation durable avec Microsoft.

L'impact des émissions de CO2 de l'IA sur l'environnement mondial étant de plus en plus important, Hitachi et Microsoft s'efforceront d'atteindre l'objectif « zéro carbone », en commençant par un projet de centre de données en Europe, afin de réduire l'impact sur l'environnement.

Renforcement des compétences numériques et du développement des talents

Hitachi formera plus de 50 000 professionnels en matière de GenAI. Dans le cadre de ce partenariat, Hitachi intégrera des formations visant à acquérir des compétences avancées en matière de développement de logiciels à l'aide de GitHub Copilot et d'Azure OpenAI Service dans le programme de formation des professionnels de GenAI, des talents qui soutiennent la transformation des clients à l'aide de l'IA.

*1 Prévisions au 26 avril 2024, calculées à 140 yens pour un dollar américain. *2 Communiqué de presse d'Hitachi (26 juin 2020) « Hitachi et Microsoft forment une alliance stratégique pour faire progresser les solutions numériques de nouvelle génération pour la fabrication et la logistique en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord et au Japon » https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2020/06/200626.html *3 Communiqué de presse d'Hitachi (15 mai 2023) « Hitachi fonde un nouveau "Generative AI Center" pour accélérer la création de valeur et améliorer la productivité dans l'activité Lumada en promouvant l'utilisation de l'IA générative » https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2023/05/230515.html *4 Communiqué de presse d'Hitachi (21 mai 2024) « Hitachi accélère la transformation du développement des systèmes grâce à l'IA générative » https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2024/05/240521.html

À propos d'Hitachi, Ltd.

Hitachi mène des activités d'innovation sociale, créant une société durable grâce à l'utilisation des données et de la technologie. Nous relevons les défis des clients et de la société grâce à des solutions Lumada qui s'appuient sur l'informatique, l'OT (technologies opérationnelles) et les produits. Hitachi opère dans les trois secteurs d'activité suivants : « Systèmes et services numériques » soutenant la transformation numérique de nos clients ; « Énergie verte et mobilité », contribuant à une société décarbonée grâce à des systèmes énergétiques et ferroviaires, et « Industries communicantes », connectant des produits par le biais de la technologie numérique pour fournir des solutions dans diverses industries. Poussés par le numérique, l'écologie et l'innovation, nous visons la croissance par la cocréation avec nos clients. Le chiffre d'affaires de l'entreprise sur trois secteurs pour l'année fiscale 2023 (terminée le 31 mars 2024) s'élève à 8 564,3 milliards de yens, avec 573 filiales consolidées et environ 270 000 employés dans le monde. Pour plus d'informations sur Hitachi, rendez-vous sur le site Web de l'entreprise sur https://www.hitachi.com.

À propos de Microsoft Corporation

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) crée des plateformes et des outils basés sur l'IA pour fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins en constante évolution de nos clients. Cette entreprise technologique s'engage à rendre l'IA largement disponible et à le faire de manière responsable, avec pour mission de permettre à chaque personne et à chaque organisation de la planète d'en faire plus.

4 juin 2024

