DAR GLOBAL PRÉSENTE DE SUPERBES RÉSIDENCES DE PLAGE, L'ASTERA, INTÉRIEURS D'ASTON MARTIN





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, promoteur immobilier international de luxe coté à Londres, a dévoilé aujourd'hui The Astera, Interiors by Aston Martin, un nouveau projet résidentiel sur bord de mer exquis qui fait la renommée d'Aston Martin pour son ultra-sportun design intérieur de luxe pour les îles très prisées d'Al Marjan à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis.

Le projet de 900 millions d'AED est la première collaboration immobilière d'Aston Martin au Moyen-Orient, qui s'appuie sur l'ouverture réussie des résidences Aston Martin à Miami et d'autres collaborations de conception de premier plan aux États-Unis et au Japon. Situé dans un emplacement impeccable près du très attendu Wynn Resort, la nouvelle destination de luxe présente à l'intérieur de la propriété le mélange caractéristique du constructeur automobile, un design sophistiqué et un savoir-faire de haute performance.

La nouvelle propriété riveraine, qui devrait être achevée d'ici décembre 2028, est imprégnée de l'esprit d'ingéniosité britannique, créant une fusion transparente de style sur mesure, de matériaux de pointe, d'art méticuleux et de fonctionnalités inégalées. Offrant les avantages d'une plage privée isolée, le projet offre de vastes appartements d'une, deux et trois chambres à coucher et des villas de trois chambres à coucher.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a déclaré : « Le lancement de The Astera, Interiors by Aston Martin, sur l'île d'Al Marjan, renforce notre vision de marque qui consiste à offrir des expériences de vie à couper le souffle à notre clientèle exclusive.

« La combinaison de l'héritage, de l'innovation et de la maîtrise du design de cette marque britannique emblématique avec l'expertise de Dar Global en matière d'offre d'opportunités d'investissement exceptionnelles par le biais de maisons de luxe pour les citoyens du monde illustre un nouveau chapitre illustre de notre parcours vers le succès."

Stefano Saporetti, directeur de la diversification des marques chez Aston Martin, a déclaré : « L'Astera, Interiors d'Aston Martin célèbre notre partenariat avec Dar Global, réunissant deux organisations de style de vie ultra-luxueux partageant la même passion pour la combinaison de l'artisanat traditionnel avec l'innovation et le design de pointe.

« Marquant la toute première collaboration immobilière d'Aston Martin au Moyen-Orient, The Astera, Interiors by Aston Martin, c'est l'occasion pour nos créateurs talentueux de contribuer à façonner l'intérieur d'un développement inégalé dans la région, améliorer davantage la marque Aston Martin et l'appliquer à un environnement de vie en bord de mer."

Conçue pour s'harmoniser avec son environnement tranquille sur la majestueuse île d'Al Marjan, la nouvelle adresse propose une gamme d'équipements de classe mondiale, notamment l'accès à une plage privée, une piscine à débordement, une piste de marche pittoresque et des espaces communautaires verdoyants. Un cinéma intérieur, un centre de fitness, une aire de jeux pour enfants, un spa, une pelouse de yoga et une salle polyvalente offrent un confort supplémentaire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2429854/Dar_Global_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2429855/Dar_Global_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2429856/Dar_Global_3.jpg

4 juin 2024 à 11:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :