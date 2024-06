Parcs Canada donne le coup d'envoi officiel de la saison touristique estivale 2024 à l'Île?du?Prince?Édouard





Parcs Canada se réjouit à l'idée d'accueillir des visiteurs d'ici et d'ailleurs dans les lieux historiques nationaux et le parc national de l'Île?du?Prince?Édouard

CHARLOTTETOWN, PE, le 4 juin 2024 /CNW/ - Les lieux gérés par Parcs Canada à l'Île-du-Prince-Édouard sont des destinations emblématiques où les visiteurs venus du Canada ou d'ailleurs peuvent se rapprocher de l'histoire et découvrir la nature. Parcs Canada est prêt à accueillir les résidents et les visiteurs pour une nouvelle saison.

Les postes d'entrée, les plages, les aires de fréquentation diurne, les sentiers et les toilettes du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard seront ouverts au public à compter du 5 juin. Le centre d'interprétation de Greenwich sera ouvert tous les jours de 9 h à 17 h.

Nouveauté en 2024, les installations et les expériences suivantes sont de retour :

Expérience du visiteur renouvelée à la plage de Stanhope , notamment un complexe de plage rafraîchi comprenant une promenade de bois nouvellement construite dotée de rampes d'accès, un kiosque de prêts de matériel récréatif de plage et le retour de fonctions d'accessibilité comme des tapis d'aide à la mobilité ainsi que des fauteuils roulants de plage et des fauteuils roulants flottants réservables.

, notamment un complexe de plage rafraîchi comprenant une promenade de bois nouvellement construite dotée de rampes d'accès, un kiosque de prêts de matériel récréatif de plage et le retour de fonctions d'accessibilité comme des tapis d'aide à la mobilité ainsi que des fauteuils roulants de plage et des fauteuils roulants flottants réservables. Plateforme d'observation nouvellement construite et série de panneaux d'interprétation à Oceanview permettant d'en apprendre davantage sur l'histoire naturelle et culturelle de l'écosystème côtier de l'île.

Prolongement jusqu'à l'île Robinsons du sentier du Golfe, sentier à usages multiples qui sera ouvert aux randonneurs et aux cyclistes. Les visiteurs peuvent désormais parcourir la section centrale du parc sur toute sa longueur, de l'île Robinsons à Dalvay, sans croiser de véhicules. Les sentiers à usages multiples de l'île Robinsons sont désormais ouverts aux visiteurs.

Les terrains de camping de Cavendish et de Stanhope ouvrent le 11 juin. Les réservations d'emplacements de camping, de tentes oTENTik et de Bunkies peuvent se faire en ligne à l'adresse reservation.pc.gc.ca ou par téléphone au 1?877?737?3783. Voici ce à quoi peuvent s'attendre les campeurs cette année :

Nouvelle boucle de camping au terrain de Cavendish . Cette boucle réservée au camping en tente, où l'utilisation de génératrices n'est pas permise, offre l'occasion rêvée de renouer avec la nature. Elle comprend des toilettes accessibles non genrées modernes.

. Cette boucle réservée au camping en tente, où l'utilisation de génératrices n'est pas permise, offre l'occasion rêvée de renouer avec la nature. Elle comprend des toilettes accessibles non genrées modernes. Deux nouveaux «?Bunkies?», type d'hébergement avec toiture, un au camping de Stanhope et l'autre au camping de Cavendish . Chaque Bunkie est muni d'un grand lit deux places, d'un lit gigogne et d'un lit à deux places en mezzanine. Il s'agit d'une autre façon pour les campeurs de se détendre pleinement sans avoir à apporter de l'équipement supplémentaire.

Parcs Canada administre maintenant 135 acres de terres côtières à l'Île-du-Prince-Édouard, dans le secteur de French River et Park Corner. La propriété donne sur l'embouchure de la baie New London et comprend une plage de sable, des dunes et des terres agricoles. Cette année, Parcs Canada mettra l'accent sur la protection de l'environnement de ce secteur en sensibilisant les utilisateurs de la plage à la conservation des dunes et à d'autres règles propres au parc national.

Le site patrimonial Green Gables, qui comprend des terrains, des sentiers, un centre d'accueil et l'emblématique maison de ferme appelée Green Gables, est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h. Les programmes d'interprétation quotidiens débutent le 1er juillet et se poursuivent jusqu'à la fête du Travail. Cette année marque également ce qui aurait été le 150e anniversaire de naissance de la célèbre auteure canadienne Lucy Maud Montgomery. Pour en savoir plus et connaître les dernières nouvelles, visitez le site parcscanada.ca/greengables.

Les terrains et les sentiers du lieu historique national de Skmaqn - Port?la?Joye - Fort?Amherst sont ouverts aux visiteurs. Les toilettes pour visiteurs d'un jour seront ouvertes en tout temps dès le 10 juin. Le centre d'accueil ouvrira du vendredi au mardi, de 9 h à 17 h, dès le 1er juillet. Une nouvelle vidéo de seize minutes en français, en anglais et en mi'kmaw est présentée au centre d'accueil. À l'extérieur, de nouveaux panneaux d'interprétation décrivent les récits entrelacés propres aux cultures des Autochtones, des Français, des Acadiens et des Britanniques qui continuent d'habiter cette terre. Pour en savoir plus, visitez le site parcscanada.ca/skmaqn.

Le personnel de Parcs Canada à l'Î.-P-É. se réjouit à l'idée d'accueillir les gens du coin, les résidents de l'île, les nouveaux visiteurs et les visiteurs de longue date pour une saison remplie d'apprentissages, de découvertes et de nouveaux souvenirs inoubliables.

«?Le parc national de l'Île?du?Prince?Édouard et les lieux historiques nationaux de l'île qui sont gérés par Parcs Canada représentent une source de fierté pour tous les Prince?Édouardiens et la population canadienne. Je me réjouis d'avance de cette autre année au cours de laquelle les résidents de l'île comme les visiteurs pourront profiter des incroyables merveilles naturelles et culturelles qui sont protégées et mises en valeur par Parcs Canada dans notre province. Des plages de sable aux sentiers paisibles, du pilier culturel que constitue le site patrimonial Green Gables aux histoires entrelacées du lieu historique national de Skmaqn - Port?la?Joye - Fort?Amherst, il y aura beaucoup à voir et à faire cette année pour les visiteurs de l'Île?du?Prince?Édouard.?»

Le parc national de l'Île?du?Prince?Édouard se trouve sur le territoire traditionnel et non cédé des Mi'kmaq, appelé Epekwitk.

Les laissez?passer saisonniers pour le parc national sont offerts à un tarif réduit d'ici le 15 juin.

Le site Web de Parcs Canada est mis à jour régulièrement; vous y trouverez les plus récents détails concernant les services et les installations. Afin de réduire les déchets de papier, les visiteurs sont invités à télécharger le Guide du visiteur 2024 et le Guide des sentiers avant leur visite. L'application Parcs Canada est un excellent outil pour accéder à de l'information essentielle de planification d'un séjour, se déplacer et visiter les lieux gérés par Parcs Canada.

et le avant leur visite. L'application Parcs Canada est un excellent outil pour accéder à de l'information essentielle de planification d'un séjour, se déplacer et visiter les lieux gérés par Parcs Canada. La plage de Cavendish , la plage de Brackley et la plage de Stanhope offrent des fauteuils roulants de plage et des fauteuils roulants flottants. Des fauteuils roulants «?tout?terrain?» de marque Trail Rider sont offerts au camping de Cavendish , au camping de Stanhope et au centre d'interprétation de Greenwich . Pour en réserver un, composez le 902-566?7050.

, la plage de et la plage de offrent des fauteuils roulants de plage et des fauteuils roulants flottants. Des fauteuils roulants «?tout?terrain?» de marque Trail Rider sont offerts au camping de , au camping de et au centre d'interprétation de . Pour en réserver un, composez le 902-566?7050. Des postes d'entrée automatisés pour détenteurs de laissez?passer saisonniers du parc national et de cartes d'entrée Découverte de Parcs Canada ont été installés sur une voie réservée du poste d'entrée de la plage de Brackley et de la plage de Cavendish (Grahams Lane).

et de la plage de (Grahams Lane). Les chiens sont interdits sur les plages du parc national du 1 er avril au 15 octobre. Les chiens supervisés et en laisse sont acceptés sur tous les terrains de camping, dans toutes les aires de fréquentation diurne et sur tous les sentiers.

avril au 15 octobre. Les chiens supervisés et en laisse sont acceptés sur tous les terrains de camping, dans toutes les aires de fréquentation diurne et sur tous les sentiers. Une fermeture complète des dunes est en vigueur dans le parc national. Il est donc interdit de marcher sur les dunes (à partir de l'endroit où la pente commence à se former), y compris tous les secteurs végétalisés.

L'Agence Parcs Canada est un chef de file reconnu dans le domaine de la conservation. Elle prend des mesures pour préserver les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation ainsi que pour contribuer au rétablissement des espèces en péril. Les dunes et les plages, les milieux humides et les forêts du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard abritent plus de 400 espèces végétales et 300 espèces d'oiseaux et d'autres animaux sauvages, dont plus de 40 espèces différentes désignées comme préoccupantes ou en péril.

