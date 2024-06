1Password renforce sa présence dans la région EMEA grâce à une croissance significative de ses activités, à l'acquisition de clients clés et à des capacités de produits spécifiques à la région





1Password, leader dans le domaine de la sécurité des identités, a annoncé aujourd'hui une croissance significative de ses activités en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). En se concentrant stratégiquement sur cette région, 1Password augmente ses effectifs, lance des produits adaptés au marché de l'EMEA et s'assure plus de 35 % des 100 premières entreprises d'Europe. Aujourd'hui, plus d'un tiers des clients B2B de 1Password sont basés dans la région EMEA.

La majorité (68 %) des failles de sécurité sont encore causées par un élément humain qui compromet les informations d'identification, et la société a récemment lancé 1Password Extended Access Management (XAM), une solution inédite dans l'industrie conçue pour sécuriser chaque connexion à chaque application à partir de chaque appareil, répondant ainsi au besoin de la main-d'oeuvre moderne d'un accès encore plus transparent et plus sûr. Désormais disponible dans la région EMEA, cette solution protège la vie privée des utilisateurs et offre aux entreprises une sécurité forte à travers les applications et les appareils gérés et non gérés, tout en offrant une visibilité et des informations qui les aident à atteindre leurs objectifs de résilience, de conformité et d'audit. En tant que gestionnaire de mots de passe d'entreprise de premier plan, 1Password renforce la sécurité des identités en fournissant aux entreprises un accès sécurisé à leurs informations les plus sensibles, telles que les identifiants de connexion et les clés SSH, des informations exploitables pour remédier aux vulnérabilités et une intégration transparente avec l'infrastructure de sécurité existante.

1Password a récemment recruté Oliver Cheal en tant que vice-président de la région EMEA. À ce titre, il supervisera les équipes de l'entreprise basées dans la région EMEA qui se concentrent sur la conception, le développement, la vente et la prise en charge des solutions de gestion des identités et des accès de 1Password pour les clients de la région. M. Cheal a récemment travaillé chez Cisco et Duo Security et son expérience porte sur la transformation des entreprises de cybersécurité en menant des changements organisationnels et en développant la fonction de mise sur le marché. Avec plus de 100 employés dans la région EMEA, 1Password investit activement dans sa main-d'oeuvre EMEA, avec des projets d'ouverture de postes dans les domaines de la vente, du marketing, de la réussite des clients et des partenariats au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne.

« Je suis ravi de rejoindre 1Password à un moment aussi crucial et de développer notre équipe EMEA afin de mieux servir nos clients dans toute la région », déclare Oliver Cheal, vice-président de la région EMEA. « Avec 1Password Extended Access Management, nous révolutionnons la gestion des accès en comblant les lacunes engendrées par les solutions IAM traditionnelles. Grâce à son intégration transparente et à sa conception conviviale, nous sommes en mesure de donner aux équipes informatiques et de sécurité une visibilité et un contrôle inégalés, en veillant à ce que leurs employés puissent utiliser en toute sécurité les outils dont ils ont besoin, qu'ils travaillent à distance ou au bureau. »

Plus tôt cette année, la société a lancé le programme de partenariat mondial de 1Password et l'édition bêta de 1Password® Enterprise Password Manager - MSP afin de fournir aux revendeurs, aux distributeurs et aux fournisseurs de services gérés (MSP) les outils et les ressources dont ils ont besoin pour mieux sécuriser leurs clients. Les principaux partenaires stratégiques de la région EMEA sont Amazon Web Services (AWS), Arrow Electronics, Insight Enterprises, Tap.De et SVA.

« Observer l'expansion de 1Password dans la région EMEA est absolument formidable. Leur croissance et leur vision ont toujours été en parfaite adéquation avec les nôtres et nous sommes ravis de faire partie de cette aventure, en soutenant leur réussite à chaque étape. En comblant les lacunes critiques en matière de sécurité avec sa nouvelle solution Extended Access Management (XAM), 1Password est le pionnier d'une nouvelle catégorie de cybersécurité qui assure une protection complète dans l'environnement de travail moderne et hybride, et nous sommes ravis d'être leur partenaire », déclare Ikramul Khaled, directeur du groupe des alliances avec les fournisseurs chez QBS Technology Group.

À propos de 1Password

Bénéficiant de la confiance de plus de 150 000 entreprises et de millions de consommateurs, 1Password offre des solutions de sécurité de l'identité et de gestion de l'accès conçues pour la façon dont les gens travaillent et vivent aujourd'hui. 1Password a pour mission d'éliminer le conflit entre la sécurité et la productivité en sécurisant chaque connexion pour chaque application sur chaque appareil. En tant que fournisseur du gestionnaire de mots de passe d'entreprise le plus utilisé, 1Password continue d'innover sur sa base solide pour offrir des solutions de sécurité sur lesquelles comptent des entreprises de toutes tailles, y compris Associated Press, Salesforce, GitLab, Under Armour et Intercom.

