Jo Malone London organise l'inauguration de son nouveau magasin phare à Tokyo





LONDRES, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Pour célébrer l'ouverture officielle de la boutique de Harajuku, Jo Malone London a organisé une soirée de lancement. Invitant des amis de la marque et des noms connus, dont l'acteur et mannequin Shohei Miura, les jumeaux DJ Aya et Amiaya, Baby Mary, l'icône de la mode de Harajuku, ainsi que les acteurs Tao Okamoto et Nobuaki Kaneko, à une soirée de découverte et d'exploration olfactives. Sous la houlette de Jo Dancey, vice-président principal et directeur général mondial, de Wandjina, directrice mondiale de la création, et de James Aquilina, directeur exécutif et président de Jo Malone London Japan, ils ont partagé à la fois le concept de la boutique et l'importance stratégique du consommateur japonais avant d'explorer les points de contact immersifs.

Jo Malone London est ravi de lancer officiellement sa nouvelle boutique phare japonaise dans le quartier tendance de Harajuku, l'année même où il célèbre son 15e anniversaire au Japon. Rejoignant plus de 50 magasins au Japon, la dernière ouverture de la maison britannique de parfum et de style de vie est sa plus grande boutique au monde à ce jour, où les visiteurs peuvent s'attendre à une expérience unique.

Inspiré par une sensibilité très britannique, le monde de Jo Malone London est très apprécié dans le monde entier, et ce, dans de nombreux endroits. L'accent mis par la marque sur des ingrédients de qualité, un magnifique savoir-faire, le souci du détail, la narration unique et le service méticuleux a toujours été très apprécié au Japon, dont la culture repose sur les mêmes valeurs. La nouvelle boutique de Harajuku s'appuie sur cette synergie, ainsi que sur la réputation du Japon en matière de design avant-gardiste, encourageant une approche ludique de la découverte des parfums.

Dans l'espace de 236 mètres carrés, l'accent est mis sur l'exploration pratique, que ce soit par le biais d'un cabinet de curiosités ou d'écrans uniques, tels qu'un lustre opulent, mais imparfait et un téléphone à coque interactif sur mesure. En référence à la célébration par la jeunesse japonaise d'un style unique et individuel, il y a également des services de personnalisation qui offrent un aperçu mondial du nouvel éventail d'options de personnalisation de la marque, notamment des articles sélectionnés exclusivement pour l'espace de Harajuku, comme un sac fourre-tout en édition limitée, une carte postale conçue par l'artiste Amyisla McCombie et deux parfums exclusifs inspirés d'ingrédients japonais avec un parfum Nashi Blossom de 100 ml et un parfum Cherry Blossom de 100 ml, le tout dans un coffret spécialement conçu avec des illustrations kawaii.

Une série d'installations, de moments interactifs et d'expériences parfumées, y compris une pièce Cologne Intense Room et des nuages parfumés, conçus pour emmener les visiteurs dans un voyage personnalisé pour découvrir des parfums pour eux-mêmes, leurs proches ou leur maison. Un château est représenté, conçu par l'amie de la marque, Shona Heath, lauréate de l'Academy Award et du BAFTA. Il comprend un menu cinq services spéciaux axés sur Cologne Intense, Scent Layering, les parfums pour la maison, les cadeaux et la gamme pour hommes. L'objectif est d'engager les sens des clients à travers une série d'approches originales et innovantes, dans des espaces créés spécifiquement pour chaque service gratuit. Les stylistes aident les clients à découvrir le savoir-faire derrière les parfums Jo Malone London tout en partageant des histoires parfumées qui répondent à leurs goûts et à leurs besoins spécifiques.

