Un sondage Nanos suggère que 58 % des Canadiens sont favorables à l'installation de dispositifs d'énergie renouvelable dans leur maison ou à l'intérieur de celle-ci

Selon un sondage Nanos Research, commandité par Schneider Electric, chef de file mondial dans le domaine de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, bon nombre de Canadiens sont réceptifs à l'idée d'installer des dispositifs de production d'énergie renouvelable dans leurs maisons.

L'étude, qui a permis d'évaluer le point de vue des Canadiens sur les efforts déployés par le gouvernement pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone, la sensibilisation aux exigences en matière de carboneutralité, la confiance dans la réalisation de ces objectifs et l'ouverture d'esprit à l'égard des énergies renouvelables, a révélé les éléments suivants :

85 % des Canadiens sont favorables (58 %) ou quelque peu favorables (27 %) à l'installation de dispositifs d'énergie renouvelable à l'intérieur ou à l'extérieur de leur maison.

60 % des Canadiens sont conscients que le Canada devra largement doubler sa production d'électricité actuelle pour atteindre ses objectifs en matière de carboneutralité en 2050.

48 % des Canadiens estiment que le gouvernement effectue un travail médiocre (20 %) ou très médiocre (28 %) pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de carbone d'ici à 2050.

55 % des Canadiens n'ont pas confiance en la capacité du Canada à atteindre ses objectifs en matière de carboneutralité d'ici à 2050.

« Les Canadiens sont prêts à adopter le nouveau paysage énergétique. L'enquête montre qu'ils comprennent que la réalisation de nos objectifs en matière de carboneutralité passe par une action collective », affirme Emily Heitman, présidente de Schneider Electric Canada « La recette du succès repose à la fois sur la volonté constante des Canadiens à se mobiliser et à appuyer les politiques aux niveaux fédéral et fédéral, ce qui peut contribuer à compenser les coûts de mise en oeuvre de ces solutions novatrices ».

Méthodologie : Dans le cadre d'une enquête omnibus, Nanos a mené un sondage aléatoire hybride de type CA à double base de sondage, par téléphone et en ligne (fixes et portables) auprès de 1 069 Canadiens, âgés de 18 ans ou plus, entre le 31 mars et le 1er avril 2024. La marge d'erreur pour cette enquête est de ± 3,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20. L'étude a été commanditée par Schneider Electric et réalisée par Nanos Research.

À propos de Schneider Electric

Schneider Electric est une entreprise d'impact (#ImpactCompany) qui fournit des solutions numériques pour la gestion de l'énergie et d'automatisation pour promouvoir l'efficacité et la durabilité pour tous. Nous combinons les technologies énergétiques de pointe, l'automatisation en temps réel, les logiciels et les services en des solutions intégrées pour nos maisons, nos bâtiments, nos centres de données, nos infrastructures et nos industries. Nous rendons les processus et l'énergie sûrs et fiables, ouverts et connectés, efficaces et durables. www.se.com/ca

4 juin 2024 à 10:25

