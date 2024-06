Porter élargit son service à une plus grande partie de Terre-Neuve grâce à un vol inaugural entre Halifax et Deer Lake





À compter d'aujourd'hui, Porter Airlines relie Halifax à Deer Lake (T.-N.-L.) grâce à son service aller-retour quotidien.

Le vol Halifax-Deer Lake se fera à bord du De Havilland Dash 8-400, qui compte 78 places. La configuration deux par deux signifie qu'il n'y a pas de sièges du milieu sur les vols de Porter. Tous les vols de Porter offrent gratuitement des collations de qualité supérieure ainsi que de la bière et du vin à tous les passagers. Les passagers de PorterReserve profitent d'un plus grand espace pour les jambes, d'un enregistrement et d'un embarquement prioritaires ainsi que de billets flexibles sur tous les vols.

Porte d'entrée du parc national du Gros-Morne, dans l'ouest de Terre-Neuve, Deer Lake donne accès à des certaines d'attractions parmi les plus emblématiques du Canada. Le parc, qui est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, se distingue par son paysage sculpté par les glaciers et les activités sismiques remontant à des millions d'années. Les fjords luxuriants qui contrastent avec la terre rouge stérile illustrent de belle manière les extrêmes de la nature. Qu'il s'agisse de gravir le plus haut sommet de Terre-Neuve ou de parcourir la magnifique piste Cabot en Nouvelle-Écosse, Deer Lake et Halifax sont des destinations très prisées des voyageurs pendant la saison estivale.

Les horaires détaillés des vols sont disponibles sur le site www.flyporter.com/fr-ca/.

Citations

« L'augmentation de la connectivité aérienne dans ces communautés bonifie le choix des voyageurs et soutient fortement le tourisme. Grâce au nouveau service de Porter, les amateurs de plein air auront la chance d'explorer toute la beauté de la côte Est. »

- Kevin Jackson, président, Porter Airlines

« L'accès aérien est essentiel à la croissance et au développement économiques de notre région, à la qualité de vie et au bien-être général de la population. Le vol inaugural de Porter Airlines au départ de l'aéroport international Stanfield d'Halifax permet non seulement de relier la ville à des destinations d'affaires et de loisirs en Nouvelle-Écosse, mais aussi d'accéder au réseau national en pleine expansion de Porter, notamment vers Ottawa, Toronto Pearson, l'aéroport Billy-Bishop de Toronto et au-delà. »

- Tammy Priddle, présidente et chef de la direction, Deer Lake Regional Airport Authority

« Nous sommes ravis d'accueillir le nouveau service quotidien de Porter Airlines entre Halifax et Deer Lake! Cet itinéraire améliore non seulement les options de voyage pour nos passagers, mais il renforce aussi considérablement la connectivité au sein du Canada atlantique. Compte tenu de la beauté naturelle époustouflante et de la culture dynamique de l'ouest de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse, nous prévoyons qu'un plus grand nombre de voyageurs se laisseront tenter par l'offre diversifiée de nos communautés. Nous sommes reconnaissants de l'engagement de Porter à l'égard de notre région, qui rend possibles ces voyages exaltants. »

- Joyce Carter, présidente-directrice générale, Administration de l'aéroport international d'Halifax

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Avec son siège social à Toronto, Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

4 juin 2024 à 10:10

