Fiabilité du réseau - EXO EFFECTUE LES TRAVAUX NÉCESSAIRES SUR SON RÉSEAU DE TRAINS

MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Des travaux essentiels doivent être menés cet été sur les voies ferroviaires du réseau d'exo. La réfection de nombreux ponceaux sous les voies et de deux passages à niveau a été planifiée afin de minimiser les conséquences pour les usagers et les riverains des lignes 11 Vaudreuil/Hudson et 12 Saint-Jérôme. Des travaux s'ajoutent également sur un passage à niveau de la ligne Vaudreuil/Hudson, mais ceux-ci n'entraînent aucun impact sur le service de train.

Résumé des travaux

Sur la ligne 11 Vaudreuil/Hudson, la réfection de huit ponceaux entraînera une interruption de service du train entre les gares Hudson et Vaudreuil du 25 au 28 juin;

et Vaudreuil du 25 au 28 juin; Travaux sur le passage à niveau du boulevard de la Gare à Vaudreuil-Dorion la fin de semaine des 6 et 7 juillet. Aucun impact sur le service de train, mais fermeture complète d'un tronçon du boulevard;

fin de semaine des 6 et 7 juillet. Aucun impact sur le service de train, mais fermeture complète d'un tronçon du boulevard; Sur la ligne 12 Saint-Jérôme, la réfection d'un passage à niveau et de trois ponceaux entraînera une interruption de service aux gares de Saint-Jérôme, Mirabel et Blainville du 2 au 12 juillet;

et du 2 au 12 juillet; De plus, la réfection d'un passage à niveau à proximité de la gare Sainte-Rose entraînera la fermeture complète de la ligne Saint-Jérôme la fin de semaine des 6 et 7 juillet.

Des travaux réalisés dans l'intérêt collectif

Exo est conscient que cette interruption de service s'ajoute aux inconvénients causés par la fermeture de la gare Lucien-L'Allier, mais précise que cette courte période généralement moins achalandée a été choisie afin de minimiser le plus possible les inconvénients pour les usagers et les riverains.

Les ponceaux concernés sur les deux lignes présentent des signes de détérioration avancée qui nécessitent ces interventions. Ces travaux sont donc menés dans le but de maintenir la fiabilité et la fluidité du trafic ferroviaire. Exo remercie sa clientèle de sa patience et de sa compréhension.

Une navette pour la ligne 11 Vaudreuil/Hudson

Un service de navette par autobus sera mis en place du 25 au 28 juin inclusivement. Le trajet sera le même que celui emprunté par la ligne 21. Le départ de la navette le matin se fera 17 minutes plus tôt que les départs de train actuels. Trois départs seront effectués le matin à partir de la gare Hudson et trois départs seront effectués en après-midi de la gare Vaudreuil vers la gare Hudson. Pour l'horaire et tous les détails, consultez notre avis à la clientèle.

Ces navettes seront gratuites, mais les usagers devront être munis de titres valides pour correspondre au train. Les horaires des navettes ont été planifiés en tenant compte de la congestion routière et des périodes tampons ont été prévues pour pallier d'éventuels retards. Il sera possible d'utiliser l'application Chrono pour planifier ses déplacements.

Différents parcours pour la ligne 12 Saint-Jérôme

Durant les travaux entre les gares Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse, un service de quatre navettes gratuites desservant les différentes gares sera mis en place sur semaine pour la période du 2 au 12 juillet :

Ligne 971 : entre les gares Mirabel , Blainville et Sainte-Thérèse

, et Sainte-Thérèse Ligne 972 : entre les gares Blainville et Sainte-Thérèse

et Sainte-Thérèse Ligne 973 : entre les gares Mirabel et Sainte-Thérèse

et Sainte-Thérèse Ligne 974 : entre les gares Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse

Le départ de la navette se fera 20 minutes plus tôt que les départs de train actuels. Pour l'horaire et tous les détails, consultez notre avis à la clientèle.

Concernant la fermeture complète de la ligne Saint-Jérôme les samedi 6 et dimanche 7 juillet pour permettre les travaux à la gare Sainte-Rose, les usagers pourront utiliser la ligne 9 du service d'autobus exo qui dessert la station de métro Montmorency ou les services locaux de la STL à Laval.

