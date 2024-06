Services financiers Innovation CIBC fournit 10 millions de dollars en capital de croissance à Spare pour accélérer l'expansion des solutions de mobilité fondées sur l'intelligence artificielle





Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a fourni 10 millions de dollars en capital de croissance à Spare, un important fournisseur de logiciels de transport en commun sur demande. Le financement accélérera le développement des solutions d'intelligence artificielle (IA) de Spare, ce qui contribuera à faire progresser sa mission visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité du transport en commun pour les personnes qui sont mal desservies par les systèmes de transport en commun traditionnels.

La plateforme de Spare permet aux agences de transport en commun d'offrir des services de transport flexibles et rapides qui s'adaptent en temps réel et répartissent les déplacements en fonction des besoins individuels des usagers. Cette souplesse est essentielle pour les personnes ayant un accès limité au transport en commun ou incapables d'utiliser un transport traditionnel en raison d'un handicap. En facilitant des déplacements efficaces et sécuritaires pour un plus grand nombre de membres de la collectivité, les agences de transport en commun peuvent veiller à ce que tous, peu importe leur capacité physique ou leur emplacement géographique, aient un accès égal à la mobilité.

La plateforme de Spare utilise déjà l'IA pour planifier et répartir de façon dynamique les véhicules, ce qui permet aux agences de transport en commun d'offrir des services de transport qui répondent à la demande de déplacements. Grâce à l'injection de capitaux, Spare accélérera le développement de son IA axée sur l'humain, ce qui rendra les interactions avec la plateforme plus intuitives et utiles pour le personnel et les usagers.

« L'approche de Spare en matière de mobilité axée sur l'IA est à la fois novatrice et essentielle à l'évolution des systèmes de transport en commun partout dans le monde », a déclaré Josh Olawale, directeur au bureau de Toronto de Services financiers Innovation CIBC. « Nous avons hâte de voir comment Spare continuera de contribuer à des solutions de transport plus adaptables et efficaces. »

L'apport de capital de croissance de Services financiers Innovation CIBC arrive à point, car il cadre avec les changements démographiques liés au vieillissement de la population, ce qui souligne le besoin croissant de services de transport en commun spécialisés.

« Ce financement stratégique nous permet d'améliorer le soutien que nous offrons aux agences de transport en commun, qui s'efforcent de servir des collectivités historiquement défavorisées », a déclaré Kristoffer Vik Hansen, chef de la direction de Spare. « Nous croyons que l'adoption de l'IA ouvre la possibilité que le transport en commun devienne si pratique et efficace que la propriété d'une voiture personnelle devient inutile et offre vraiment un transport équitable à tout le monde. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de Spare

Spare permet aux agences de transport de lancer des services sur demande et de moderniser les systèmes de transport spécialisés (transport adapté), ce qui améliore l'accessibilité et l'efficacité pour les personnes qui sont mal desservies par les options de transport traditionnelles. Grâce à une gamme d'outils logiciels flexibles, Spare permet de personnaliser des services de transport adapté fiables et conformes. Ayant facilité plus de 10 millions de déplacements à l'échelle mondiale, Spare est reconnu comme un partenaire de confiance par les agences de transport en commun partout dans le monde, y compris Dallas Area Rapid Transit, CapMetro (Austin), Winnipeg Transit, AC Transit et Bay Area Rapid Transit. Pour en savoir plus, visitez le site www.sparelabs.com.

4 juin 2024 à 10:05

