Investissement majeur de 29,9 millions $ d'ISOLOGIC au Québec





L'entreprise dédiée à la médecine nucléaire et à la production radiopharmaceutique modernise son site de Lachine

MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - ISOLOGIC Radiopharmaceutiques Novateurs annonce l'investissement de 29,9 millions $ afin de soutenir l'évolution du secteur des produits pharmaceutiques et consolider sa place de chef de file dans le domaine des radio-isotopes médicaux au Canada et dans l'écosystème des sciences de la vie du Québec.

De cette somme, environ 19 millions $ seront consacrés à l'agrandissement et à la modernisation du site de l'arrondissement de Lachine et 11 millions $ serviront à l'achat d'équipements de haute technologie dont un cyclotron de 18 MeV qui sera opérationnel dès le premier trimestre 2026. Cet investissement permettra de sécuriser la chaine d'approvisionnement et répondre à la demande croissante de radio-isotopes TEP (tomographie à émission de positrons) à des fins diagnostiques au Québec et au Canada.

L'utilisation croissante des agents de diagnostic TEP au Canada est due au vieillissement de la population, à l'augmentation de l'incidence de nombreux cancers et au regain d'intérêt médical pour la radiothérapie dans le traitement du cancer. Le nouveau site garantira un approvisionnement local ininterrompu en radio-isotopes pour la TEP pendant de nombreuses années et permettra au Québec de se positionner comme un leader sur le marché canadien.

« Cet investissement témoigne de l'engagement d'ISOLOGIC envers les patients et les médecins canadiens. Nous sommes fiers d'appuyer les médecins dans leur mission diagnostique et thérapeutique partout au Canada en fournissant les meilleurs et plus communs produits radiopharmaceutiques utilisés dans le monde. »

- André Gagnon, président d'ISOLOGIC Radiopharmaceutiques Novateurs

« Il s'agit d'une contribution significative pour la médecine nucléaire au Canada qui occupe une position reconnue et privilégiée dans le monde, grâce à des entreprises engagées comme ISOLOGIC. La médecine nucléaire connaît un essor important, tant dans le domaine du diagnostic que dans celui de la théranostique, dans le but de fournir des services aux patients. Les années à venir promettent d'être tout aussi actives que stimulantes. »

- Dr François Lamoureux, président de l'Association canadienne de médecine nucléaire

Une arme contre le cancer

Les radiopharmaceutiques sont utilisés dans les technologies d'imagerie pour diagnostiquer et évaluer de nombreuses maladies et conditions médicales, tels que les cancers, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et l'Alzheimer.

Les cyclotrons sont des accélérateurs de particules, des appareils qui propulsent des particules chargées à de très grandes vitesses à l'aide de champs électromagnétiques. Ils sont utilisés pour produire des radio-isotopes servant à fabriquer les radiopharmaceutiques.

Le nouveau cyclotron de 18 mEV à Montréal pourra produire des isotopes diagnostiques émergents tels que le zirconium-89 (Zr-89), le cuivre-64 (Cu-64), le plomb-203 (Pb-203) et le gallium-68 (Ga-68), ainsi que de plus grandes quantités des radiopharmaceutiques F18-FDG et de NeuraCeq (F-18-FBB) pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer.

À terme, Isologic sera en mesure de produire des molécules pour la théranostique, une médecine nucléaire personnalisée émergente pour le traitement du cancer.

À propos d'ISOLOGIC Radiopharmaceutiques Novateurs Inc.

ISOLOGIC Radiopharmaceutiques Novateurs (ISOLOGIC) est une entreprise canadienne dédiée à la médecine nucléaire et à la science de la production radiopharmaceutique. L'engagement d'ISOLOGIC dans ces domaines comprend des centres de cyclotrons, des installations de fabrication de produits radiopharmaceutiques SPECT et PET à travers le Canada.

Nous utilisons notre expérience accrue, notre expertise et notre réseau radiopharmaceutique pour fournir à nos clients et patients des produits et services radiopharmaceutiques fiables, sûrs et de haute qualité. Le médicament radiopharmaceutique et le dispositif médical d'ISOLOGIC offrent une flexibilité de choix, offrant à ses clients un accès à tous les radiopharmaceutiques qui ont l'autorisation de mise en marché de Santé Canada.

https://www.isologicradiopharm.ca/

https://www.linkedin.com/company/isologic-innovative-radiopharmaceuticals/

4 juin 2024 à 10:00

