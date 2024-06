TEQUILA DON JULIO LANCE LES TOUTES PREMIÈRES EXPRESSIONS EN ÉDITION LIMITÉE DON JULIO 1942 AVEC UNE VENTE DE FÛTS INTERNATIONALE ET INNOVANTE





La vente aux enchères en ligne de cinq nouvelles expressions Tequila Don Julio 1942 avec finition en fût est désormais en cours, en partenariat exclusif avec BlockBar

NEW YORK, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Tequila Don Julio, leader dans le domaine de la tequila de luxe, entre dans l'histoire avec sa première vente mondiale de fûts, qui offre aux collectionneurs de spiritueux du monde entier l'opportunité de posséder une édition limitée de l'emblématique Don Julio 1942 avec finition spéciale en fût. Il s'agit de la toute première sortie mondiale d'expressions en édition limitée de Don Julio 1942, destinée à apporter la culture moderne du Mexique et de la tequila aux fans du monde entier.

Embouteillées en tant qu'éditions inédites de la Tequila Don Julio 1942, cinq expressions seront habilement conçues grâce à un processus de finition prolongé utilisant des fûts qui contenaient auparavant du bourbon, du Porto Ruby, du vin orange, du vin de Madère et du crémant. Avec un seul fût de chaque finition mis en vente, les acquéreurs découvriront des notes de dégustation jamais vues auparavant avec cette tequila añejo ultra-premium. Ces cinq nouvelles expressions extrêmement rares de Tequila Don Julio 1942 seront disponibles lors d'une vente aux enchères exclusive en ligne, qui se tiendra sur BlockBar.com jusqu'au 20 juin 2024 à 10 h 00 EST. Suite à la vente aux enchères, les acquéreurs de chacune de ces nouvelles expressions seront invités à un événement spécial dans la distillerie privée de la marque au Mexique, formant ainsi une communauté de propriétaires de fûts.

« La culture entourant les spiritueux à base d'agave est passionnante et en constante évolution, et cette première vente mondiale de fûts Tequila Don Julio 1942 démontre notre engagement à continuer de repousser les limites de ce que peut être la tequila de luxe », a déclaré Sophie Kelly, vice-présidente principale des catégories mondiales de tequila et de mezcal chez DIAGEO. « Nous reconnaissons que pour de nombreuses personnes, les tequilas de luxe sont considérées comme une extension de leur style de vie ; c'est pourquoi nous répondons à la demande des acheteurs et des dégustateurs potentiels de posséder non seulement une tequila extrêmement rare et luxueuse, mais aussi une partie de l'histoire et de l'héritage de Tequila Don Julio. »

Ces cinq expressions en édition limitée de Tequila Don Julio 1942 ont été soigneusement sélectionnées pour compléter au mieux les notes de dégustation de Don Julio 1942, tout en améliorant certaines des subtilités de son profil aromatique. La finition en fût de crémant introduit des notes florales et d'agrumes, tandis que celle en fût de vin orange évoque du thé et des épices sucrées. La finition en fût de Porto Ruby combine la cannelle et le chocolat noir, celle en fût de vin de Madère apporte l'opulence du caramel et des épices, et l'Ex-Bourbon doublement carbonisé approfondit la chaleur de la Tequila Don Julio 1942 en lui apportant des notes de chêne grillé et de banane caramélisée.

Fabriquée à la distillerie La Primavera, sur les haut-plateaux de Jalisco, au Mexique, par une équipe d'experts tequileros, chaque étape du processus, de la récolte de l'agave à la finition de chaque expression unique, a nécessité une coordination et un artisanat méticuleux, en utilisant les mêmes normes traditionnelles de production que le fondateur de la marque, Don Julio González, avait établies lorsqu'il a suivi son coeur pour la première fois et révolutionné la tequila, ne produisant que des alcools de la plus haute qualité.

Saisissantes, audacieuses et aussi uniques que la tequila qu'elles contiennent, les bouteilles en édition limitée ont été spécialement créées pour la Tequila Don Julio 1942 avec finition en fût. Elles seront numérotées individuellement, avec une icône dorée en relief emblématique des origines des cinq finitions spéciales en fût. Ces icônes seront affichées sur une bouteille Tequila Don Julio 1942 de couleur bleue vibrante, qui conservera la forme emblématique de la variante choisie par Don Julio González lui-même pour rendre hommage aux feuilles de l'agave.

« Nous sommes ravis d'annoncer le partenariat entre Tequila Don Julio et BlockBar pour le lancement de sa première vente mondiale de fûts en édition limitée. Tequila Don Julio est synonyme de qualité et d'innovation, et cette collaboration en est le parfait exemple. Avec un fût complet pour chacune de ces cinq finitions 1942 sur mesure, nous sommes ravis de présenter le savoir-faire exceptionnel et l'esprit d'innovation qui caractérisent à la fois Tequila Don Julio et BlockBar. Nous invitons les amateurs de tequila du monde entier à participer à notre vente aux enchères en ligne et à devenir l'un des premiers propriétaires au monde d'une expression de Tequila Don Julio 1942 avec finition en fût », a déclaré Jamie Ritchie, de BlockBar.

La vente aux enchères Tequila Don Julio 1942 avec finition en fût - 2024 est désormais en ligne sur BlockBar, chaque finition correspondant à son propre lot. L'enchère de départ pour chaque fût est de 35 000 dollars. Les personnes en âge d'acheter légalement des boissons alcoolisées dans le pays où elles résident, et dans tous les cas âgées de 18 ans et plus, peuvent participer en créant un compte BlockBar avant la clôture de la vente aux enchères le 20 juin 2024 à 10 h 00 EST.

Tequila Don Julio stockera les cinq fûts dans sa distillerie au Mexique jusqu'à l'embouteillage, qui aura lieu entre décembre 2024 et mars 2025. La plateforme mondiale BlockBar, alimentée par la technologie blockchain, offre aux propriétaires une occasion unique de vendre ou d'offrir leurs finitions spéciales en fûts de Tequila Don Julio 1942 à toute personne ayant l'âge légal de consommer de l'alcool dans le monde entier. Les propriétaires peuvent vendre ou donner chaque fût NFT, qui représente l'équivalent du fût complet de tequila qu'ils ont acheté. Au moment de l'embouteillage, les fûts NFT seront convertis en 40 NFT qui pourront également être offerts ou vendus ; ils représentent la propriété de 40 caisses de six bouteilles de 750 ml. Ces bouteilles seront stockées par BlockBar et pourront être réclamées dans le monde entier d'ici juin 2025.

À PROPOS DE TEQUILA DON JULIO :

Fondé sur les principes agricoles pionniers de Don Julio González et sa quête personnelle de perfection, Tequila Don Julio a révolutionné l'industrie de la tequila et établi la norme pour la tequila ultra-premium. Tequila Don Julio, la tequila de luxe originale du Mexique, n'utilise que l'agave bleue de haut calibre, entièrement mature et affinée, qui a été sélectionnée à la main dans les sols argileux riches de la région de Los Altos de l'État de Jalisco. Le portefeuille de Tequila Don Julio comprend Tequila Don Julio Blanco, Tequila Don Julio Reposado, Tequila Don Julio Añejo, Tequila Don Julio 70 Cristalino, Tequila Don Julio Alma Miel, Tequila Don Julio Rosado, Tequila Don O 1942 et Tequila Don Julio Ultima Reserva. Pour plus d'informations sur Tequila Don Julio, rendez-vous sur www.DonJulio.com .

À PROPOS DE DIAGEO :

Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques, notamment les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's et Windsor, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness.

Diageo est une entreprise mondiale, et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays à travers le monde. La société est cotée à la fois à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO). Pour plus d'informations sur Diageo, notre personnel, nos marques et nos performances, rendez-vous sur www.diageo.com. Visitez la ressource mondiale de consommation responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com, pour des informations, des initiatives et des moyens de partager les meilleures pratiques.

Célébrer la vie, chaque jour, partout.

À PROPOS DE BLOCKBAR :

BlockBar permet à la communauté des vins et spiritueux d'acheter, de stocker, de vendre, de donner et d'expédier des vins et spiritueux de la plus haute qualité, provenant directement des producteurs et authentifiés via la blockchain. Notre équipe a accès aux bouteilles, barils et fûts les plus recherchés au monde, dont beaucoup sont uniques à BlockBar. Ils sont publiés sur la plateforme par le biais de divers mécanismes de vente, dont de nombreux événements immersifs et des expériences uniques. Soutenu par la puissance de la blockchain, BlockBar garantit la provenance et l'authenticité afin que les utilisateurs puissent constituer leurs collections en toute sécurité. Malgré son approche de pointe, les racines de BlockBar remontent à des décennies. BlockBar a été lancée en octobre 2021 par les cousins Dov et Sam, qui font partie intégrante du groupe familial Falic, un réseau fondé en 2001 qui comprend aujourd'hui plus de 50 entreprises, dont Duty Free Americas, la plus grande exploitation hors taxes des Amériques.

