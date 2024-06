Owl Labs lance le Meeting Owl® 4+, sa nouvelle caméra de visioconférence





Owl Labs, spécialiste des technologies collaboratives hybrides, annonce le lancement du Meeting Owl 4+. Il s'agit du tout nouveau dispositif tout-en-un d'Owl Labs, composé d'une caméra, d'un haut-parleur et d'un micro à 360 degrés, doté d'une vidéo 4K Ultra HD pour une expérience vidéo inégalée. Le nouveau Meeting Owl est doté du tout dernier logiciel Owl Intelligence System (OIS) qui permet désormais de coupler sans fil davantage d'appareils, afin que les organisations puissent personnaliser leurs espaces en fonction de l'évolution de leurs besoins.

Plus de 200 000 organisations dans près de 50 pays, allant de petites entreprises à 89 sociétés figurant sur la liste Fortune 100, ainsi que des établissements d'enseignement, ont utilisé les produits Owl Labs pour mettre en oeuvre des millions d'expériences hybrides. Les produits de Owl Labs utilisent la robotique et un logiciel breveté alimenté par l'IA pour passer automatiquement d'une caméra à l'autre afin de capturer la meilleure vue des participants dans la salle, permettant ainsi des conversations naturelles en face à face qui transcendent la distance physique. Avec le lancement du Meeting Owl 4+, Owl Labs offre désormais des fonctionnalités améliorées pour tout type d'entreprise. Outre le fait qu'il s'associe à un plus grand nombre d'appareils pour couvrir des espaces plus vastes, le Meeting Owl 4+ présente plusieurs autres caractéristiques adaptées aux besoins des entreprises, notamment une gestion plus facile de la flotte de produits pour les équipes informatiques et des options d'éclairage et de son personnalisables.

Doté du dernier logiciel OIS alimenté par l'IA, le Meeting Owl 4+ s'associe au système d'appareils connectés personnalisable d'Owl Labs pour capturer tous les angles de la discussion. Les produits Owl Labs peuvent se connecter dans plus de 25 configurations différentes. Par exemple, une entreprise peut connecter sans fil deux Meeting Owls pour une plus grande couverture, ou un Meeting Owl et un Owl BarTM pour s'assurer que tous les angles sont couverts, créant ainsi une solution complète pour la salle de réunion. Le logiciel est développé par une équipe d'ingénieurs expérimentés qui travaillent en permanence à rendre les produits Owl Labs plus intelligents. Tous les logiciels respectent les protocoles de sécurité en vigueur et les appareils Owl Labs se connectent via un réseau sans fil privé et dédié.

Ce lancement est la dernière avancée dans la mission d'Owl Labs qui consiste à rendre les réunions hybrides plus inclusives et collaboratives en mettant sur un pied d'égalité les participants à distance et ceux qui se trouvent dans la salle. La technologie sur mesure d'Owl Labs permet de couvrir tous les types de réunions, quelle que soit la taille de la salle, qu'il s'agisse de tables rondes, de conférences ou de séances de brainstorming autour d'un tableau blanc. Au fur et à mesure que les entreprises se développent, leur infrastructure de visioconférence s'adapte et évolue également. Cependant, une vaste opportunité de marché subsiste car le rapport d'Owl Labs sur l'état des lieux du travail hybride a révélé que seulement 25% des employeurs ont procédé à une mise à niveau de leur technologie de vidéoconférence au cours de l'année écoulée.

« La communication non verbale est cruciale sur le lieu de travail pour la collaboration et des études ont même montré que la communication non verbale est au moins aussi importante que la communication verbale», déclare Frank Weishaupt, CEO d'Owl Labs « Comme le lieu de travail hybride a évolué au-delà des réunions où tout le monde se trouve dans la même pièce, nous devons nous débarrasser des technologies vidéo obsolètes qui ne permettent pas aux participants distants d'interagir de façon optimale au cours des réunions. Pendant ce temps, les entreprises d'aujourd'hui font évoluer leurs bureaux et leurs processus plus rapidement que jamais pour suivre le rythme de la transformation économique et de la transformation induite par l'IA. Chez Owl Labs, nous concevons une technologie de réunion facile à utiliser, souple et pratique pour tout type d'entreprise. »

Le Meeting Owl 4+ a été conçu pour un usage en entreprise et s'installe en moins de six minutes. Voici quelques-unes de ses caractéristiques :

Qualité vidéo améliorée : La caméra et le capteur de 64 mégapixels diffusent des vidéos 4K Ultra HD dans un rayon de 3 mètres.

La caméra et le capteur de 64 mégapixels diffusent des vidéos 4K Ultra HD dans un rayon de 3 mètres. Son à large portée : Les puissants haut-parleurs à 360 degrés et les micros intelligents ont un rayon de captation de 3,5 mètres. Il est possible d'étendre la portée audio encore plus avec le nouveau microphone d'extension assorti.

Les puissants haut-parleurs à 360 degrés et les micros intelligents ont un rayon de captation de 3,5 mètres. Il est possible d'étendre la portée audio encore plus avec le nouveau microphone d'extension assorti. Gestion facile de la flotte de l'entreprise : Les administrateurs informatiques peuvent gérer en toute transparence leur flotte de dispositifs Owl Labs à partir de l'outil de gestion Nest, ce qui inclut l'enregistrement groupé, la gestion des paramètres et bien plus encore.

La nouvelle version du logiciel OIS comprend les éléments suivants:

Silent Switching : lorsque les appareils sont appariés, la technologie détecte l'orientation des personnes, même lorsqu'elles ne parlent pas, puis bascule de manière transparente sur la caméra offrant la meilleure vue.

: lorsque les appareils sont appariés, la technologie détecte l'orientation des personnes, même lorsqu'elles ne parlent pas, puis bascule de manière transparente sur la caméra offrant la meilleure vue. Installation rapide et facile : Le couplage des appareils s'effectue rapidement, sans effort et efficacement.

: Le couplage des appareils s'effectue rapidement, sans effort et efficacement. Plateforme agnostique : Compatible avec Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Slack et d'autres plateformes de visioconférence.

: Compatible avec Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Slack et d'autres plateformes de visioconférence. Amélioration de l'expérience Front + Center : Les mises à jour de l'expérience Front + Center introduisent une détection intelligente plus précise de la caméra, indépendamment du fait qu'un participant soit en train de parler ou d'interagir silencieusement, afin de s'assurer que le meilleur angle est capturé à tout moment.

Le nouveau Meeting Owl 4+ est disponible en Europe, aux États-Unis et au Canada. Les clients français peuvent dès à présent l'acheter au prix de £1 999 / 2 199 ? TVA comprise sur le site owllabs.com, sur Amazon ou auprès de revendeurs et partenaires de distribution. Trouvez votre revendeur local ici ou rendez-vous à l'adresse [email protected]. Pour voir une démonstration vidéo du Meeting Owl 4+, acheter d'autres produits Owl Labs ou vous assurer que vos appareils sont équipés du dernier logiciel OIS, rendez-vous sur https://owllabs.fr/.

A propos d'Owl Labs

Owl Labs est une entreprise de technologies collaboratives qui rendent les réunions plus inclusives et immersives grâce à des équipements vidéo intelligents et immersifs à 360 degrés. Conçus pour les entreprises et les institutions d'enseignement, Owl Labs se consacre à optimiser le travail des équipes hybrides et distantes grâce à sa technologie primée et à sa gamme de produits performants. Le produit phare de l'entreprise, le Meeting Owl Pro, a été désigné comme l'une des meilleures inventions du magazine TIME et comprend une caméra, un microphone et un haut-parleur à 360 degrés compatibles avec le Wi-Fi et dotés d'une technologie d'intelligence artificielle exclusive. Owl Labs a levé 47 millions de dollars de financement et est installée à Boston, avec des employés à travers le monde travaillant à distance et en mode hybride. Pour en savoir plus sur Owl Labs, visitez le site www.owllabs.fr.

4 juin 2024 à 09:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :