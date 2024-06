DISARONNO x SOUTHERN COMFORT - DIS/CO: VOTRE COCKTAIL DE L'ÉTÉ





MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Le célèbre amaretto Disaronno se joint à la maison de whisky centenaire Southern Comfort pour dévoiler DIS/CO, un cocktail rafraîchissant qui ouvre la saison estivale dès la première gorgée.

DIS/CO : Découvrez le nouveau cocktail d'été signé Disaronno et Southern Comfort. Rafraîchissant et facile à préparer !

À la dégustation se révèle la douceur de l'amande amère alliée à la richesse des fruits à noyau et des épices. Une touche de pétillance et de gingembre appelle à la légèreté, complétée par la fraîcheur inégalée du concombre.

Frais, savoureux et facile à réaliser: DIS/CO est le cocktail parfait pour la saison.

Le directeur général de Sazerac Canada, Marcus Daum, dévoile cette collaboration avec un enthousiasme partagé: "La passion et l'amour du travail bien fait n'ont pas de frontières. Chez Sazerac et Southern Comfort, nous célébrons le savoir-faire qui nous a amenés ici, une valeur partagée par Disaronno et présente dans chaque gorgée de ce cocktail collaboratif."

Comment réaliser DIS/CO:

1 once de Disaronno

1 once de Southern Comfort

1 once de citron

Compléter avec du ginger ale et garnir de concombres

Pour plus d'informations:

Disaronno: disaronno.com et @disaronno_official

Southern Comfort: southerncomfort.com et @southerncomfort

À PROPOS DE DISARONNO

Profondément ancré dans la tradition italienne, Disaronno a été créé en 1900 par Domenico Reina, dans la ville de Saronno. Initialement connue sous le nom d'Amaretto di Saronno, cette liqueur d'amande amère à la bouteille iconique a rapidement été rebaptisée Disaronno. Au fil des années, la marque a dévoilé de nombreuses collaborations avec des maisons italiennes connues à travers le monde, telles que Versace, Missoni, Moschino et Cavalli. Cent ans après sa création, la réputation de Disaronno s'étend aux sept continents et la marque demeure une fière ambassadrice de la gastronomie italienne.

À PROPOS DE SOUTHERN COMFORT

Créé en 1874 par M.W.Heron en Nouvelle Orléans, Southern Comfort est né de l'envie de créer un whisky doux et facile à déguster. 150 ans plus tard, Southern Comfort demeure dédié à la célébration du savoir-faire américain.

