TELUS lance la cinquième édition du concours #AidonsNosPME, la plus importante à ce jour, en investissant plus d'un million de dollars dans les petites entreprises canadiennes





Les propriétaires d'entreprise peuvent s'inscrire pour tenter de faire croître leurs activités en remportant plus de 200 000 $ en financement et en visibilité nationale.

TORONTO , le 4 juin 2024 /CNW/ - Pour une cinquième année de suite, TELUS annonce son concours #AidonsNosPME avec à la clé, les prix les plus importants de l'histoire du programme, dont la valeur totale s'élève à plus d'un million de dollars. Les petites entreprises représentent 98 % de toutes les entreprises qui emploient du personnel au Canada * , et c'est pourquoi TELUS poursuit son engagement à soutenir et à reconnaître l'incidence majeure des entrepreneurs sur nos collectivités et notre économie.

Jusqu'au 4 septembre 2024, les entrepreneurs sont invités à s'inscrire à telus.com/aidonsnospme pour courir la chance de gagner l'un des cinq grands prix qui seront tirés. Chaque prix d'une valeur de plus de 200 000 $ comprend 50 000 $ en argent, 115 000 $ en publicité et visibilité nationale, 25 000 $ en technologies de TELUS et un ensemble de bien-être TELUS Santé de 10 000 $. De plus, 15 finalistes recevront chacun 20 000 $ en financement et en technologies.

TELUS recherche des propriétaires qui sauront mettre en valeur le caractère unique de leur entreprise, leur utilisation de la technologie pour favoriser l'innovation et l'historique de croissance de leur entreprise. De plus, nous demanderons aux propriétaires d'expliquer comment le succès de leur entreprise a eu un effet concret sur l'économie locale et les collectivités.

« Les entrepreneurs mettent tout en jeu, jour après jour. Ils vont de l'avant avec un optimisme, une passion, une détermination et une persévérance sans faille. Ils sont déterminés à réussir et à créer un futur meilleur pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille, leurs employés, leurs clients et leur collectivité, affirme Roi Ross, premier vice-président et président, PME à TELUS. Leur conviction inébranlable qu'il vaut la peine de prendre des risques pour croître et innover continuellement mérite d'être célébrée. C'est pourquoi nous investissons toute la puissance de TELUS dans les propriétaires de petites entreprises. Cette année, le concours #AidonsNosPME est de retour et il est plus généreux que jamais, avec plus d'un million de dollars en prix. Ce concours donne aux propriétaires et à leurs équipes les moyens de prospérer dans le monde en ligne. »

« Remporter le concours a généré des retombées prodigieuses pour notre entreprise. Nous avons pu automatiser les processus plus rapidement et obtenir une visibilité sans pareille de la marque partout au pays, affirme Georges Aczam d'AquaVerti Farms Inc, l'un des cinq grands gagnants du concours #AidonsNosPME de 2023. Le fait de voir nos publicités financées par TELUS en me promenant dans la rue constitue une expérience inoubliable. Être le propriétaire d'une entreprise exige de la persévérance, car l'on doute constamment de soi-même. Le fait de gagner le concours #AidonsNosPME m'a toutefois donné la confirmation et le coup de pouce nécessaires pour continuer à aller de l'avant, non seulement pour moi, mais aussi pour mon équipe. »

Le concours #AidonsNosPME 2024 démontre l'engagement soutenu de TELUS envers les propriétaires de petites entreprises canadiennes. Depuis 2020, TELUS a consacré 5 millions de dollars à l'initiative #AidonsNosPME pour offrir du financement, de la publicité et des solutions technologiques aux propriétaires et les aider à prospérer dans l'univers numérique. Comme gage de notre engagement renouvelé envers la croissance des entreprises canadiennes, nous avons investi plus de 300 M$ pour soutenir les entrepreneurs, les entreprises en démarrage et les dirigeants de demain grâce au Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur et à TELUS Capital de risque.

Pour en savoir plus et pour vous inscrire au concours de cette année, visitez telus.com/aidonsnospme.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent près de 72 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

4 juin 2024 à 09:11

