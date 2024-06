Québec poursuit ses efforts de promotion et de valorisation du français dans les milieux de la recherche et de la publication scientifique





QUÉBEC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Le ministère de la Langue française et les Fonds de recherche du Québec s'unissent dans le but de promouvoir et de valoriser le français dans les milieux de la recherche et de la publication scientifique. Grâce à la signature d'un nouveau partenariat, ils annoncent la conclusion d'une entente avec l'Université de Montréal.

En vertu de cette entente, le ministère de la Langue française pourra s'adjoindre l'expertise du professeur Vincent Larivière, titulaire de la chaire UNESCO sur la science ouverte. Son expérience sera mise à profit pour élaborer des mesures visant à stimuler la recherche en français ainsi que la production, la valorisation et le rayonnement des publications scientifiques francophones chez nous et à l'étranger.

Sciences et culture : même combat

La place du français, notamment dans les secteurs culturel et scientifique, est un enjeu d'avenir de première importance. La découvrabilité des contenus dans un environnement numérique mondial, c'est-à-dire leur disponibilité en ligne et leur capacité à être facilement repérés, fait l'objet d'une attention particulière au gouvernement du Québec. Un grand chantier portant sur la découvrabilité des contenus culturels francophones a d'ailleurs été lancé en 2018 en partenariat avec le gouvernement de la République française.

En sciences, un chantier se met en place pour augmenter l'offre de contenus scientifiques francophones en ligne et en améliorer l'accessibilité et la découvrabilité.

Des mandats variés

Le ministère de la Langue française et les Fonds de recherche du Québec s'unissent donc afin de promouvoir et de valoriser le français dans les milieux de la recherche et de la publication scientifique, notamment en raison de l'incidence de ces secteurs sur la langue d'enseignement et de travail. Pour assurer à ces actions des retombées optimales, le Québec doit aussi tenir compte de la dimension internationale de la recherche et des synergies potentielles notamment au sein de la francophonie.

Dans le cadre de l'entente conclue avec l'Université de Montréal, le professeur Vincent Larivière et son équipe de recherche auront donc, notamment, pour mandat de proposer des moyens visant à accroître le nombre, l'accessibilité et la découvrabilité des publications scientifiques francophones produites au Québec, par exemple en explorant les possibilités offertes par le libre accès, la science ouverte, la traduction automatique ou d'autres moyens.

Cette entente s'ajoute à celle conclue récemment entre le Québec et la France pour favoriser la découvrabilité des contenus scientifiques francophones sur Internet et soutenir la production ainsi que la diffusion de contenus francophones en valorisant le français comme langue de savoir et de pratique scientifique.

La réalisation des objectifs du partenariat est en totale adéquation avec d'autres initiatives déployées récemment par le gouvernement du Québec, dont l'adoption de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, les travaux du Groupe d'action pour l'avenir de la langue française et la mise en oeuvre du Plan pour la langue française. L'une des mesures du Plan vise d'ailleurs à « Promouvoir et faire rayonner la recherche, l'innovation et les publications scientifiques en français. »

Citations

« Notre gouvernement est résolument engagé à promouvoir et à valoriser notre langue commune, le français, qui constitue le fondement et l'identité même de la nation québécoise. Seul état francophone en Amérique du Nord, formant une minorité dans une mer anglophone, notre réalité linguistique est unique et nous impose un devoir de vigilance et d'affirmation. L'importance d'utiliser le français dans un secteur aussi stratégique que celui des sciences est évident, et demeure une grande priorité de l'État québécois. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

« Nos établissements d'enseignement supérieur au Québec vont toujours répondre présents dans les dossiers de la protection et de la valorisation du français sur notre territoire et au-delà. Nous croyons que l'enseignement, la science et la recherche sont partie intégrante de ce travail d'enracinement et nous continuerons de fournir les efforts afin de l'encourager. Je félicite tous les acteurs qui ont permis la signature de ce nouveau partenariat. Je suis certaine qu'il permettra de faire des gains importants pour l'accessibilité à notre savoir en français. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Les Fonds de recherche du Québec entendent poursuivre avec ardeur la promotion de l'usage de la langue française dans la production scientifique, la formation de la relève et les publications. Ce partenariat s'inscrit en droite ligne avec leur volonté de rendre les contenus scientifiques en français plus accessibles pour le plus grand nombre de nos concitoyennes et concitoyens. »

Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec

