Nomination de Christian L'Heureux au conseil d'administration du Palais des congrès de Montréal

MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - La Société du Palais des congrès de Montréal annonce la nomination de Christian L'Heureux en tant que membre de son conseil d'administration. Le Conseil des ministres a procédé à sa nomination le 29 mai dernier, lui accordant un mandat de quatre ans.

Un leader de l'innovation

Titulaire d'une maîtrise et d'un baccalauréat de l'Université du Québec à Montréal, M. L'Heureux est reconnu pour sa créativité et ses réalisations dans le domaine des arts médiatiques, ayant d'ailleurs été honoré de deux bourses québécoises en reconnaissance de son travail. Sa vision pour le Palais des congrès de Montréal se concentre sur l'innovation et la modernisation de son infrastructure, afin de mieux représenter et servir la société montréalaise.

M. L'Heureux apportera au conseil d'administration une expertise approfondie en matière de création et de technologie, enrichie par une solide compétence opérationnelle dans les domaines de la production audiovisuelle et de la gestion de l'innovation. Évoluant au sein de Moment Factory depuis huit ans, d'abord comme producteur puis à titre de Directeur général - Formats, il a piloté le développement de nouvelles lignes d'affaires pour des projets multimédias de portée internationale.

Renouvellement de deux membres du conseil

En plus de la nomination de M. L'Heureux, le Conseil des ministres a reconnu l'apport de deux autres membres du CA en renouvelant leur mandat pour quatre années.

Annie Tremblay, présidente de la firme ESSENCE conseil stratégique, poursuit ainsi son engagement envers le Palais, étant membre du conseil depuis novembre 2015 et présidente du comité d'audit.

Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International, apporte son expérience continue au conseil depuis sa nomination en avril 2020.

Citations

«?Au nom de l'équipe du Palais des congrès, je suis ravie d'accueillir Christian L'Heureux au sein de notre conseil d'administration. Son expertise et sa vision innovante seront des atouts précieux pour nous accompagner dans l'atteinte de nos objectifs stratégiques et dans la mise en oeuvre de la transformation événementielle nécessaire à la poursuite de notre mission. »

Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale

du Palais des congrès de Montréal

« Je suis ravie de l'arrivée de Christian L'Heureux au sein du conseil. Son esprit innovateur et son expérience comme leader dans la création de projets artistiques multimédias, l'expérience client et la gestion d'équipes techniques et créatives, constituent des atouts majeurs pour le Palais des congrès de Montréal. Je me réjouis également du renouvellement des mandats d'Annie Tremblay et d'Hubert Bolduc, leur expertise et leur implication active profitant grandement au conseil du Palais. »

Josée Noiseux, présidente du conseil d'administration

du Palais des congrès de Montréal

« C'est pour moi un grand honneur de me joindre au conseil d'administration du Palais des congrès. J'ai à coeur Montréal et tout ce qu'elle a à offrir. Intégrer le conseil d'une institution phare de notre ville est pour moi un défi stimulant! »

Christian L'Heureux, directeur général

Formats chez Moment Factory et membre du conseil d'administration

du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la sixième année consécutive. congresmtl.com

