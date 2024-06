LAISSEZ-NOUS RACONTER - LE TERRITOIRE - UNE EXPOSITION À CIEL OUVERT





MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Espace pour la vie et Terre Innue sont heureux de vous présenter Laissez-nous raconter - Le Territoire, une exposition de photos et de capsules audios mise en valeur le long des sentiers verdoyants du Jardin des Premières-Nations au Jardin botanique de Montréal, du 21 juin au 31 octobre.

Cette galerie à ciel ouvert trace les liens intimes entre territoire et transmission, racontés par les Premières Nations et les Inuit. Un territoire immense et partagé entre Nations, le coeur battant de leurs identités, de leurs croyances et traditions.

Tirées de la série documentaire Laissez-nous raconter, ces 42 photographies exposées en espaces thématiques et 8 capsules audios associées présentent des individus, des communautés, leurs cultures, leurs langues et la diversité de savoir-faire qui découlent de cette relation au territoire et de l'importance de la transmission.

« Le Jardin botanique est fier de s'associer à Terre Innue. Cette exposition unique installée dans les sentiers du Jardin des Premières-Nations vient souligner de façon magistrale les liens profonds entre le territoire et la transmission que nous partagent les Premiers Peuples. Nous invitons les visiteuses et visiteurs à découvrir et à honorer la richesse des cultures, des langues et savoirs qui définissent et perpétuent l'identité des Premières Nations et des Inuit », a souligné Josée Bellemare, directrice du Jardin botanique.

« Terre Innue se réjouit de voir Laissez-nous raconter se décliner et s'enraciner dans ce site magnifique et symbolique du Jardin des Premières Nations », a déclaré Kim O'Bomsawin, réalisatrice et présidente de Terre Innue.

INVITATION MÉDIAS 21 juin de 10 h 30 à midi | Jardin des Premières-Nations, Jardin botanique de Montréal Venez célébrer avec nous la Journée nationale des peuples autochtones lors de l'ouverture officielle de l'exposition Laissez-nous raconter - Le Territoire coproduite avec Terre Innue.



Découvrez en exclusivité les photographies et les capsules audios qui composent le récit de cette nouvelle installation. Prises de parole et invité.e.s spéciaux seront à l'honneur lors du vernissage.



R.S.V.P à Junior Bombardier [email protected]

À propos de Terre Innue

Terre Innue est une société de production audiovisuelle autochtone fondée à Mani-utenam, dont le siège social est aujourd'hui à Wendake.

Depuis sa fondation en 2010 par Ian Boyd et feu Réginald Vollant, Terre Innue produit des documentaires et des fictions pour tous types de médias et plateformes. Les objectifs de Terre Innue sont de raconter des histoires du point de vue des Premiers Peuples, de valoriser leurs cultures et leurs langues, de promouvoir et favoriser le développement d'une industrie audiovisuelle autochtone, et d'assurer l'apprentissage et la formation professionnelle de la relève. Ses productions en cinéma, télévision, radio et médias numériques sont saluées par la critique et le grand public en plus de remporter des prix à travers le monde.

La compagnie est détenue par Kim O'Bomsawin, Florent Vollant et Alexandre Bacon.

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au coeur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,4 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

