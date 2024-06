Gestion de placements Manuvie s'associe de nouveau à Cboe Canada pour le lancement de nouveaux FNB axés sur le rendement





Aujourd'hui, Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») est heureuse d'accueillir à nouveau Gestion de placements Manuvie qui lance deux FNB axés sur le rendement, négociables sur Cboe Canada sous les symboles CYLD et UYLD.

Les nouveaux fonds sont conçus pour offrir un revenu régulier et une revalorisation du capital en investissant principalement dans des titres donnant droit à des dividendes et des instruments dérivés connexes sélectionnés à l'aide d'un filtre d'actions à dividendes exclusif. Le FNB ingénieux à rendement amélioré Manuvie ( CYLD ) investit dans des titres canadiens, tandis que le FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie. investit dans des titres cotés en bourse aux États-Unis et est offert en parts couvertes, ( UYLD ), en parts non couvertes ( UYLD.B ), et en dollars américains ( UYLD.U ).

« Nous sommes très heureux d'enrichir notre gamme de FNB avec deux nouvelles solutions destinées aux épargnants qui recherchent une rente et une revalorisation du capital à long terme », a déclaré Mark Bankay, responsable des FNB, Gestion de placements Manuvie. « Grâce à une stratégie d'achat-vente exclusive, le FNB ingénieux à rendement amélioré Manuvie et le FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie peuvent être utiles aux conseillers et aux épargnants pour bénéficier d'une certaine exposition aux actions tout en atténuant les risques de baisse du marché. Nous sommes très heureux d'inscrire ces FNB à la cote de Cboe Canada, qui ne cesse de s'affirmer en tant qu'innovateur et défenseur de l'industrie canadienne des FNB ».

CYLD et UYLD viennent s'ajouter à deux FNB Manuvie qui se négocient déjà sur Cboe Canada. Les investisseurs peuvent négocier les parts de tous les FNB de Gestion de placements Manuvie par l'entremise de leurs canaux de distribution habituels, notamment les plateformes de courtage à escompte et les courtiers de plein exercice.

« Toutes nos félicitations à Gestion de placements Manuvie, qui élargit sa gamme de produits en offrant aux investisseurs canadiens un moyen novateur d'améliorer leur rente régulière », a ajouté Rob Marrocco, responsable mondial de l'inscription des FNB chez Cboe Global Markets. « Cboe est un indéfectible défenseur de la diversité des choix offerts aux investisseurs en FNB et nous sommes très heureux de poursuivre cette mission par l'entremise de futures collaborations avec Manuvie ».

Cboe Canada accueille plus de 290 inscriptions uniques, notamment des FNB provenant des plus grands émetteurs de FNB du Canada, des certificats de dépôt canadiens (CDR) et de certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes. Au Canada, Cboe facilite en permanence plus de 20 % de tous les volumes échangés dans les FNB canadiens et plus de 15 % de tous les volumes échangés dans les entreprises cotées au Canada. Veuillez cliquer ici pour afficher la liste complète des titres cotés sur Cboe.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada est la bourse canadienne de niveau 1, offrant aux émetteurs qui façonnent les économies de demain, une expérience de premier plan en matière d'inscription. Totalement opérationnelle depuis 2015, Cboe Canada inscrit des produits d'investissement et des entreprises à la recherche d'une bourse reconnue à l'internationale qui suscite la confiance des investisseurs et permette une liquidité de qualité et une large sensibilisation, notamment un libre accès aux données du marché.

Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets, profitant d'une expertise internationale approfondie, d'une intelligence de marché de haut niveau, de technologies de pointe, ainsi que d'un service inégalé pour offrir ce dont les parties prenantes et le monde ont et auront besoin.

Cboe exploite ETF Market Canada, une plateforme conviviale offrant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique à la recherche et à l'analyse des FNB. Des données institutionnelles en temps réel permettent aux utilisateurs de comparer et d'explorer l'univers complet de plus de 1 200 FNB canadiens, et ce, sans frais.

Rejoignez Cboe Canada sur : Site web | LinkedIn | X | Instagram | Facebook

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 juin 2024 à 08:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :