La société iCapital® est nommée gestionnaire de fonds d'investissement pour les fonds d'accès à l'investissement alternatif de Prime Quadrant

iCapital1, la plateforme de technologie financière mondiale propulsant le marché mondial des investissements alternatifs pour l'industrie de la gestion de patrimoine, a annoncé aujourd'hui que le gestionnaire de fonds d'investissement canadien iCapital Network Canada Ltd. (« iCapital Canada »), une société affiliée au groupe iCapital, a été nommé gestionnaire de fonds d'investissement au Canada pour les fonds Prime Quadrant Alternative Investment Access. iCapital assurera toutes les fonctions administratives associées à la gestion de ces fonds. Prime Quadrant est un conseiller de confiance et une société de conseil de premier plan pour les familles très fortunées au Canada et aux États-Unis.

Ce partenariat, qui s'ajoute à la quarantaine de fonds canadiens d'iCapital Canada et au partenariat déjà annoncé avec Sterling Global, positionne fermement iCapital Canada en tant que partenaire technologique de confiance pour offrir une expérience d'investissement numérique complète aux principaux conseillers en gestion de patrimoine et gestionnaires d'actifs du Canada.

« Prime Quadrant est un leader innovant de l'industrie au sein de la communauté des grandes fortunes, et iCapital a l'honneur de se voir confier les responsabilités de gestion des fonds d'investissement de leurs fonds Access, a déclaré Lawrence Calcano, président-directeur général d'iCapital. Nous pensons que le MFO (Multi-Family Office), les conseillers en placement indépendants et le réseau de courtiers représentent une opportunité exceptionnelle pour nous de créer des solutions à la pointe de l'industrie. Notre objectif est de fournir une plateforme unique qui utilise notre technologie et notre système d'exploitation de premier plan, offrant aux conseillers les outils dont ils ont besoin pour améliorer l'échelle et l'efficacité de leurs activités de gestion de placements alternatifs. »

C'est la première fois qu'iCapital établit un partenariat stratégique avec une société de conseil en gestion de patrimoine pour gérer l'administration d'une plateforme existante. Ce partenariat représente le type de solutions qu'iCapital peut offrir aux entreprises du secteur de la gestion de patrimoine indépendante afin de développer plus efficacement leurs activités d'investissement alternatif. Ces partenariats stratégiques sont une évolution naturelle et une extension des transactions qu'iCapital, en tant que leader de la technologie de l'investissement alternatif, a réalisées avec de nombreuses plateformes bancaires mondiales de premier plan.

iCapital Canada assume les fonctions administratives liées à la gestion des fonds alternatifs pour les clients de Prime Quadrant, tandis que Prime Quadrant conserve le rôle de gestionnaire de portefeuille chargé de la sélection des gestionnaires et des stratégies d'investissement sous-jacentes. Prime Quadrant a mis en place une plateforme de classe mondiale, qui comprend des fonds d'accès de premier ordre dans les domaines du capital-investissement, de l'immobilier, de la dette privée, du capital-risque et des fonds spéculatifs. La technologie d'iCapital sera mise à profit pour rationaliser et automatiser les opérations d'accueil, de traitement des souscriptions et de cycle de vie des fonds d'accès de Prime Quadrant, tout en apportant un soutien à l'entreprise et à ses clients très fortunés. Outre la gestion des fonds d'accès alternatifs existants de Prime Quadrant, iCapital Canada fournira un soutien administratif à la société lors du lancement de nouveaux produits alternatifs à l'avenir.

« Notre relation avec iCapital permettra à Prime Quadrant d'augmenter sa capacité à répondre et à dépasser les attentes de nos clients en tirant parti de la technologie et des ressources d'iCapital pour continuer à développer des solutions créatives pour nos familles, a déclaré Mo Lidsky, président-directeur général de Prime Quadrant. Nous sommes ravis de bénéficier de la solution complète d'iCapital et de son système d'exploitation pour simplifier les nombreuses activités de gestion post-transaction pour nos familles. »

Les termes de cette entente n'ont pas été divulgués.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres ; en outre, il n'y aura pas de vente de titres dans une juridiction où toute offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification de ces titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

À propos d'iCapital

iCapital dynamise le marché mondial des investissements alternatifs en offrant une suite complète d'outils, des solutions d'entreprise de bout en bout, ainsi que des capacités de gestion et de distribution des données et un système d'exploitation innovant. iCapital est le partenaire technologique de confiance des conseillers financiers indépendants, des gestionnaires de patrimoine et des gestionnaires d'actifs, offrant un accès, une technologie et une formation incomparables pour incorporer les actifs alternatifs dans les stratégies de base des portefeuilles de leurs clients.

À l'avant-garde de la transformation numérique dans l'investissement alternatif, la plateforme sécurisée d'iCapital offre un portefeuille complet de capacités de gestion pour l'éducation, les transactions, les flux de données, l'analyse et le soutien aux clients tout au long du cycle de vie de l'investissement. Avec 187,5 milliards de dollars2 d'actifs sur la plateforme mondiale, le système d'exploitation d'iCapital automatise et rationalise le processus complexe d'investissement sur les marchés privés et s'intègre de manière transparente à la plateforme et aux outils d'infrastructure existants des clients.

iCapital compte environ 1 500 employés et 17 bureaux répartis dans le monde entier, notamment à New York, Greenwich, Zurich, Lisbonne, Londres, Hong Kong, Singapour, Tokyo et Toronto. iCapital a toujours été reconnue pour son innovation exceptionnelle, son leadership dans le secteur de la technologie financière et ses performances, notamment par Forbes Fintech 50 en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 et par MMI/Barron's Industry Awards en tant que fournisseur de solutions de l'année en 2020, 2021, 2022 et 2023.

Pour plus d'information, visitez https://icapital.com | X (Twitter): @icapitalnetwork | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc

À propos de Prime Quadrant

La société Prime Quadrant, certifiée comme l'un des meilleurs lieux de travail, est au service de plus de 200 familles fortunées en Amérique du Nord et fournit des conseils sur plus de 22 milliards de dollars canadiens d'actifs. Notre mission est de préparer les familles à l'avenir et de les aider à répondre à l'ensemble de leurs besoins financiers, sociaux et humains. Notre culture s'appuie sur le concept PATH valorisant précision, authenticité, ténacité et humilité. Nous sommes profondément reconnaissants pour le travail que nous avons le privilège d'accomplir, pour les merveilleuses familles que nous avons la chance de servir et pour l'équipe exceptionnelle qui nous entoure.

1 iCapital, Inc. et ses sociétés affiliées (ensemble, « iCapital ») 2 Au 30 avril 2024

4 juin 2024 à 08:05

