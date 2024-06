Le gouvernement du Canada prolonge un projet pilote pour soutenir les possibilités novatrices de financement pour la conservation de la biodiversité





GATINEAU, QC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Tout le monde a un important rôle à jouer dans la conservation de la nature, que ce soit en préservant et en remettant en état des habitats ou en travaillant à la protection et au rétablissement d'espèces en péril. C'est pourquoi le gouvernement du Canada mise sur de nouvelles façons de mobiliser des partenaires de tous les secteurs pour contribuer à la conservation de la nature.

Aujourd'hui, alors que nous célébrons la Semaine canadienne de l'environnement, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le projet pilote de la bourse de la conservation est prolongé jusqu'au 31 mars 2026. La bourse de la conservation applique et met à l'essai une méthode de mesure normalisée fondée sur la science pour déterminer les avantages que les projets de conservation apportent sur le plan de la biodiversité.

Au tout début du processus, une entreprise finance volontairement un organisme de conservation pour qu'il réalise un projet de conservation de la nature. L'entreprise reçoit ensuite un certificat du gouvernement du Canada visant à reconnaître ses investissements et sa contribution à la conservation de la biodiversité au Canada. Avant de délivrer un certificat qui indique les avantages du projet sur le plan de la biodiversité, Environnement et Changement climatique Canada mène une évaluation fondée sur la science et les connaissances. Les entreprises peuvent utiliser leur certificat pour montrer à leur clientèle, à des intervenants ou à des investisseurs qu'elles ont un impact positif sur l'environnement.

Trois nouveaux projets ont récemment été ajoutés au projet pilote de la bourse de la conservation :

Programme de collaboration pour l'intendance du cours supérieur de la rivière St. Mary - L'objectif de ce programme consiste à améliorer la santé des cours d'eau et des zones riveraines dans plusieurs réseaux de ruisseaux hautement prioritaires dans les contreforts du sud de l' Alberta . Le programme comprend la remise en état de cours d'eau pour améliorer la qualité de l'eau et restaurer des habitats de frai et d'alevinage pour diverses espèces de poisson menacées, notamment l'omble à tête plate et le chabot des montagnes Rocheuses. Ce projet est mené par Truite Illimitée Canada, en collaboration avec des groupes autochtones et l'industrie, et il est financé par TC Énergie. Il est le fruit d'une relation de longue date entre TC Énergie et Truite Illimitée Canada.





Remise en état des prairies Old Man on His Back pour améliorer l'habitat des pollinisateurs et protéger les espèces en péril - Cette initiative vise à bonifier l'habitat des prairies indigènes afin d'améliorer l'habitat des pollinisateurs pour les oiseaux et les insectes, dans le cadre d'un projet de restauration à long terme qui sera bénéfique pour plusieurs espèces en péril. De plus, ce projet utilisera des mesures de gestion des aires de répartition bénéfiques pour soutenir le pâturage des bisons et la gestion des espèces envahissantes afin de réduire la propagation des mauvaises herbes et de maintenir les parcours naturels, comme l'habitat pour la faune sauvage. Ce projet est réalisé par Conservation de la nature Canada et est entièrement financé par Aviva plc (Aviva), en Saskatchewan .





- Cette initiative vise à bonifier l'habitat des prairies indigènes afin d'améliorer l'habitat des pollinisateurs pour les oiseaux et les insectes, dans le cadre d'un projet de restauration à long terme qui sera bénéfique pour plusieurs espèces en péril. De plus, ce projet utilisera des mesures de gestion des aires de répartition bénéfiques pour soutenir le pâturage des bisons et la gestion des espèces envahissantes afin de réduire la propagation des mauvaises herbes et de maintenir les parcours naturels, comme l'habitat pour la faune sauvage. Ce projet est réalisé par Conservation de la nature Canada et est entièrement financé par Aviva plc (Aviva), en . Remise en état des dunes de Dundurn pour les espèces en péril - Ce projet consiste à effectuer des brûlages dirigés afin de restaurer l'habitat naturel des espèces qui fréquentent les dunes. Les dunes sont une forme de relief rare qui fournit un habitat précieux à de nombreuses espèces en péril, dont certaines se trouvent exclusivement dans l'habitat des dunes. Ce projet est lui aussi réalisé par Conservation de la nature Canada, avec le soutien financier d'Aviva, en Saskatchewan .

Des entreprises de partout au Canada songent à des façons d'améliorer les pratiques de durabilité environnementale, et le projet pilote leur offre l'occasion d'investir dans la conservation de la nature. Ces projets appuient directement la cible 19 du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui vise à accroître les ressources financières de toutes les sources afin de soutenir la conservation de la biodiversité. En travaillant en partenariat, selon une approche à l'échelle de la société, le Canada continue de progresser vers l'atteinte des cibles et des objectifs de conservation nationaux et internationaux.

Cette annonce nous rappelle l'importance de travailler ensemble pour créer et maintenir un environnement sain, afin que toutes les générations à venir puissent en profiter. Pour en savoir plus sur les autres initiatives menées par le gouvernement du Canada et participer aux célébrations de la Semaine canadienne de l'environnement, consultez les diverses ressources et activités enrichissantes qui sont proposées sur la page Web de la Semaine canadienne de l'environnement 2024.

Citations

« La nature nous procure à tous d'innombrables avantages, et en retour, nous nous devons de protéger la biodiversité du Canada. Nous savons que les entreprises tentent de trouver des moyens concrets de redonner à l'environnement, et le gouvernement du Canada trouve des façons de partager la responsabilité de financer tous les projets nécessaires à l'atteinte de nos objectifs de conservation nationaux et internationaux. Ce projet pilote réunit des partenaires pour financer et mettre en oeuvre des projets de conservation efficaces qui s'attaquent au problème fondamental de l'appauvrissement de la biodiversité. Ensemble, nous pouvons changer les choses. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Truite Illimitée Canada travaille depuis longtemps avec des partenaires en vue de conserver, de protéger et de restaurer des écosystèmes d'eau douce au Canada. Le soutien de TC Énergie nous permet de mener à bien d'importants travaux de rétablissement dans le bassin du cours supérieur de la rivière St. Mary afin de protéger l'omble à tête plate et le chabot des montagnes Rocheuses ainsi que leurs habitats. Le projet pilote de la bourse de la conservation est un mécanisme novateur qui permet l'établissement de partenariats efficaces entre l'industrie, le gouvernement et des organismes sans but lucratif afin de relever les défis liés aux habitats et à la biodiversité dans l'ensemble du Canada. »

- Lesley Peterson, directrice de la conservation, Truite Illimitée Canada

« TC Énergie collabore depuis 50 ans avec Truite Illimitée Canada dans le cadre de son programme d'impact social Bâtir Solide. Notre engagement à l'égard de l'intendance environnementale souligne l'importance de collaborer pour atténuer de façon proactive les répercussions sur l'environnement et favoriser un avenir durable. Nous sommes déterminés à investir dans des organismes qui oeuvrent à la protection de milieux écosensibles et d'espèces en péril et à la remise en état d'importants habitats fauniques. Nous sommes honorés de travailler aux côtés d'Environnement et Changement climatique Canada et de Truite Illimitée Canada dans le cadre de cette importante initiative. »

- Sharon Tomkins, vice-présidente, Durabilité et impact social, TC Énergie

« Conservation de la nature Canada est fière de travailler en partenariat avec Environnement et Changement climatique Canada et Aviva plc pour faire avancer les solutions fondées sur la nature dans le cadre de ses efforts de conservation au Canada. La bourse de la conservation reconnaîtra officiellement ces grands projets pour les avantages qu'ils devraient apporter à la biodiversité, tout en permettant au public, aux organismes de conservation et aux entreprises de s'allier vers des objectifs communs ».

- Craig Losos, directeur général de l'accélérateur de projets Nature + Climat, Conservation de la nature Canada

« Si nous voulons nous diriger vers un monde respectueux du climat, la nature doit faire partie de la solution. Aviva est déterminée à financer la restauration et la protection de la nature, car il s'agit de facteurs essentiels à la décarbonation et à la protection des infrastructures. Nous nous estimons privilégiés de travailler aux côtés de partenaires respectés comme Conservation de la nature Canada, dont l'expertise et le dévouement pour faire avancer cet important travail sont inestimables. »

- Paul Fletcher, chef des Affaires générales, Aviva Canada

Faits en bref

Le projet pilote de la bourse de la conservation est financé par l'entremise de l'initiative du Patrimoine naturel bonifié du budget de 2021.

Le projet pilote est la toute première application d'une certification scientifique appuyée par le gouvernement qui utilise une mesure normalisée des avantages sur le plan de la biodiversité des projets de conservation.

Le projet pilote est élaboré et mis en oeuvre en collaboration avec des associations industrielles, des organismes de conservation, les provinces et territoires intéressés, des experts, des dirigeants autochtones et d'autres ministères et organismes fédéraux. Un groupe de travail externe se réunit tous les trois mois pour fournir des commentaires et des conseils.

Environnement et Changement climatique Canada a l'intention d'évaluer jusqu'à sept ou huit projets dans le cadre du projet pilote de la bourse de la conservation, avec le soutien d'un groupe de travail externe.

Les projets entrepris dans le cadre du projet pilote de la bourse de la conservation aideront le Canada à progresser dans la réalisation de ses engagements visant à freiner et à inverser la perte de milieux naturels d'ici 2030 au pays, dans une perspective de rétablissement complet de la nature d'ici 2050.

Le projet pilote de la bourse de la conservation n'est pas une initiative de compensation; il encourage plutôt les entreprises à investir volontairement dans des projets de conservation de la biodiversité. Les projets ne sont pas admissibles s'ils sont exigés en vertu d'un règlement ou d'une loi, et les certificats ne peuvent pas être utilisés pour compenser les dommages causés à la biodiversité.

