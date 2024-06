Le groupe WestJet poursuit sa croissance dans la région d'Edmonton grâce à son horaire hivernal le plus important de l'histoire





La compagnie aérienne estime qu'elle offrira plus de 4 millions de places à destination et en provenance d'Edmonton cette année, ce qui renforce encore davantage la position de WestJet en tant que principal transporteur de la ville

EDMONTON, AB, 4 juin 2024 /CNW/ - WestJet a dévoilé aujourd'hui les faits saillants de son horaire de vols pour l'hiver 2024-2025 à Edmonton, soulignant une croissance importante et un engagement envers la région, y compris des investissements nationaux records. En augmentant sa capacité globale de plus de 20 % par rapport à l'hiver 2023, WestJet exploitera le plus vaste réseau de la ville à destination et en provenance d'Edmonton. Cet hiver, Edmonton aura accès à 16 destinations WestJet sans escale au Canada, à 9 destinations transfrontalières, dont Hawaï, et à 5 options vers le Mexique.

« Desservant un total de 30 destinations sans escale à partir de l'aéroport international d'Edmonton en hiver, WestJet est fière d'offrir plus de liaisons à la ville que jamais auparavant, ce qui lui permet de demeurer la principale compagnie aérienne de la région », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux du Groupe WestJet. « Grâce à notre plus vaste réseau et à notre capacité sans précédent, nous avons amélioré notre horaire de vols à Edmonton afin de souligner notre engagement envers la collectivité et de répondre à la demande croissante de voyages d'affaires et d'agrément à destination et en provenance de la ville l'hiver prochain, et nous prévoyons poursuivre notre croissance jusqu'à l'été 2025 et au-delà. »

« Nous sommes ravis que WestJet continue d'accroître ses vols sans escale et sa capacité à l'aéroport international d'Edmonton (YEG), ce qui stimulera nos possibilités de tourisme bilatéral et augmentera l'accessibilité pour les voyageurs d'affaires et d'agrément, a déclaré Myron Keehn, président et chef de la direction de l'aéroport. « WestJet est un partenaire aérien clé et le transporteur numéro un pour notre aéroport et notre région, offrant plus de vols vers plus de destinations, ajoutant de la fréquence, stimulant la croissance économique et améliorant la connectivité avec le monde. »

Edmonton profite des investissements records de WestJet dans la région

En s'appuyant sur l'élan de l'horaire estival de WestJet actuellement en service et sur la récente visite du chef de la direction de WestJet, Alexis von Hoensbroech, dans la région, la compagnie aérienne augmentera la fréquence des principales liaisons intérieures qui sont essentielles pour les voyageurs d'affaires et d'agrément qui sont liés à la capitale de l'Alberta. Comme M. von Hoensbroech l'a souligné plus tôt en mai, le Groupe WestJet est sur le point d'obtenir des aéronefs supplémentaires sur le marché des aéronefs d'occasion afin d'accélérer les plans de croissance de la compagnie aérienne.

Cet hiver, WestJet offrira environ 313 vols par semaine à partir de l'aéroport international d' Edmonton

Edmonton est l'une des villes les plus connectées du réseau de WestJet, et la fréquence des vols sera nouvelle ou augmentée sur 10 des 16 liaisons intérieures

est l'une des villes les plus connectées du réseau de WestJet, et la fréquence des vols sera nouvelle ou augmentée sur 10 des 16 liaisons intérieures WestJet, qui assure 50 % de tous les vols à partir de l'aéroport international d' Edmonton , est fière d'être le transporteur numéro un de la région

Horaire national (hiver 2024-2025)

Liaison Départs hivernaux en

période de pointe Augmentations des vols

pour l'hiver 2024 par

rapport à 2023 Edmonton-Ottawa 11 vols par semaine** Nouveauté Edmonton-Montréal 5 vols par semaine** Nouveauté Edmonton-Winnipeg 16 vols par semaine* +10 vols par semaine Edmonton-Vancouver 42 vols par semaine* +8 vols par semaine Edmonton-Abbotsford 9 vols par semaine* +4 vols par semaine Edmonton-Regina 10 vols par semaine* +4 vols par semaine Edmonton-Victoria 11 vols par semaine* +4 vols par semaine Edmonton-Saskatoon 9 vols par semaine* +2 vols par semaine Edmonton-Kelowna 19 vols par semaine* +1 vol par semaine Edmonton-Comox 5 vols par semaine* +1 vol par semaine Edmonton-Calgary 54 vols par semaine

Edmonton-Toronto 27 vols par semaine

Edmonton-Fort McMurray 8 vols par semaine

Edmonton-Grande Prairie 4 vols par semaine

Edmonton-Halifax 3 vols par semaine

Edmonton-Yellowknife 2 vols par semaine



**Nouvelle liaison*fréquence accrue

Faits saillants de l'horaire national et augmentation notable de la fréquence hivernale :

Nouvelle liaison tout au long de l'année entre Edmonton , Montréal et Ottawa

, Montréal et Augmentation de 167 % de la fréquence entre Edmonton et Winnipeg

et Augmentation de 67 % de la fréquence entre Edmonton et Regina

et Regina Augmentation de 29 % de la fréquence entre Edmonton et Saskatoon

et Liaisons accrues vers toutes les destinations de la Colombie-Britannique, y compris Vancouver , Kelowna , Comox , Abbotsford et Victoria Augmentation de 80 % de la fréquence entre Edmonton et Abbotsford Augmentation de 57 % de la fréquence entre Edmonton et Victoria Augmentation de 25 % de la fréquence entre Edmonton et Comox Augmentation de 24 % de la fréquence entre Edmonton et Vancouver Augmentation de 6 % de la fréquence entre Edmonton et Kelowna

, , , et

Bien que toutes les liaisons soient actuellement disponibles pour réservation à l'hiver 2024-2025, de nouvelles fréquences de vol seront disponibles à la vente avec la publication de l'horaire hivernal complet de WestJet en juillet 2024.

Les vols quotidiens vers Atlanta ouvrent la voie aux destinations américaines

Cet hiver, WestJet renforce son service hivernal transfrontalier en offrant une liaison quotidienne vers Atlanta. Grâce à la liaison directe avec Atlanta et Minneapolis, les invités profiteront des avantages de l'entente de partage de code de WestJet avec Delta Airlines, qui leur donnera accès à des centaines de destinations américaines supplémentaires à partir de deux des plaques tournantes les plus populaires de Delta.

Liaison Départs hivernaux en période de pointe Augmentations des vols pour l'hiver 2024 par rapport à 2023 Edmonton-Atlanta 7 vols par semaine** Nouveauté Edmonton-Las Vegas 10 vols par semaine

Edmonton-Los Angeles 6 vols par semaine

Edmonton-Minneapolis 5 vols par semaine

Edmonton-Phoenix 10 vols par semaine

Edmonton-Palm Springs 7 vols par semaine

Edmonton-Orlando 2 vols par semaine

Edmonton-Honolulu 2 vols par semaine

Edmonton-Maui 2 vols par semaine



**Nouvelle liaison

Évadez-vous au soleil : WestJet relie Edmonton aux principales destinations du Mexique

En plus des solides offres intérieures et transfrontalières de la compagnie aérienne, WestJet améliorera les fréquences de certaines de ses destinations soleil les plus populaires, dont Huatulco et Cancún.

Liaison Départs hivernaux en

période de pointe Augmentations des vols pour

l'hiver 2024 par rapport à 2023 Edmonton-Huatulco 3 vols par semaine* +1 vol par semaine Edmonton-Cancún 9 vols par semaine* +1 vol par semaine Edmonton-Puerto Vallarta 10 vols par semaine

Edmonton-Los Cabos 3 vols par semaine

Edmonton-Mazatlán 2 vols par semaine



*Fréquence accrue

Les augmentations notables de la fréquence hivernale vers les destinations soleil comprennent une hausse de 50 % entre Edmonton et Huatulco et de 13 % entre Edmonton et Cancún.

« Nous sommes très heureux de constater la poursuite des investissements et de l'expansion de WestJet à l'aéroport international d'Edmonton et nous sommes ravis des répercussions positives que cela aura sur notre ville et les collectivités environnantes », a déclaré Doug Griffiths, président et chef de la direction de la Chambre de commerce d'Edmonton. « Les liaisons améliorées offriront plus de choix de voyage aux consommateurs, créeront de nouvelles possibilités pour nos entreprises locales et renforceront la position d'Edmonton en tant que centre essentiel des affaires et du commerce, tant à l'échelle locale que mondiale. »

