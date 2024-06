Gestion de placements Manuvie lance deux nouveaux FNB à rendement amélioré





En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Le FNB ingénieux d'actions à rendement amélioré Manuvie et le FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie offrent une exposition aux titres de dividendes et aux stratégies d'options couvertes pour fournir aux investisseurs plusieurs sources de revenus

Les gestionnaires de portefeuille combinent 94 années d'expérience

TORONTO, le 4 juin 2024 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) à gestion active, qui commenceront à être négociés aujourd'hui sur la bourse Cboe Canada. Le FNB ingénieux d'actions à rendement amélioré Manuvie (CYLD) et le FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie (UYLD) combinent l'exposition aux titres de dividendes avec des dérivés d'options pour fournir plusieurs sources de revenus dans un seul FNB. L'équipe Solutions multiactifs de Gestion de placements Manuvie gérera activement ces nouveaux fonds.

CYLD vise à fournir un revenu régulier et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens à dividendes. CYLD sera composé de titres sélectionnés par Gestion de placements Manuvie pour leurs dividendes élevés et fiables, ou des dividendes appelés à croître avec le temps, afin de générer des rendements ajustés au risque. De plus, le portefeuille de CYLD comprendra parfois des options d'achat couvertes ou des options de vente couvertes sur un pourcentage de ses avoirs pour générer des revenus supplémentaires. CYLD versera des distributions mensuelles.

UYLD possède un objectif d'investissement similaire pour les titres américains à dividendes, et versera également des distributions mensuelles. UYLD cherchera à couvrir sensiblement toute l'exposition aux devises étrangères en investissant dans des dérivés et propose une solution non couverte (UYLD.B).

« Nous sommes ravis de miser sur l'expérience de l'équipe Solutions multiactifs de Gestion de placements Manuvie et de bâtir sur le succès de nos FNB à dividendes pour élargir notre offre dans des classes d'actifs en forte demande, et fournir du rendement aux investisseurs à un prix compétitif », a déclaré Jordy Chilcott, responsable de la distribution intermédiaire de détail, Canada, Gestion de placements Manuvie.

Nom du FNB Code Catégorie CISFC Frais de gestion FNB ingénieux d'actions à rendement

amélioré Manuvie CYLD Dividende canadien (à

base d'options) 0,52 % FNB ingénieux d'actions américaines à

rendement amélioré Manuvie

Dividende américain (à

base d'options)

Couvert UYLD

0,60 % Non couvert UYLD.B

0,55 % Unités en USD UYLD.U

0,55 %

Les nouveaux FNB sont gérés par Geoffrey Kelley, CFA, gestionnaire de portefeuille principal, responsable mondial de l'allocation stratégique d'actifs et de l'équité systématique, équipe Solutions multiactifs de GPM; Jeffrey Wu, gestionnaire de portefeuille et analyste senior en investissement, équipe Solutions multiactifs de GPM; Ashikhusein Shahpurwala, CFA, PRM, gestionnaire de portefeuille principal, équipe de bêta actions systématiques de GPM; et Boncana Maiga, CFA, CIM, gestionnaire de portefeuille, analyste senior en investissement, équipe de bêta actions systématiques de GPM. Ensemble, ils cumulent plus de 94 années d'expérience dans l'industrie.

« Nous sommes ravis d'élargir notre gamme de FNB avec deux nouvelles solutions pour les investisseurs à la recherche de revenus et d'appréciation du capital à long terme, a déclaré Mark Bankay, responsable des FNB, Gestion de placements Manuvie. En utilisant une stratégie d'options d'achat-vente propriétaire, le FNB ingénieux d'actions à rendement amélioré Manuvie et le FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie peuvent être des solutions utiles pour les conseillers et les investisseurs qui désirent bénéficier d'une exposition à la hausse des actions tout en atténuant les risques de marché à la baisse."

Avec ce lancement, Gestion de placements Manuvie offre désormais 20 fonds totalisant 3,3 milliards de dollars canadiens sous gestion1. En plus des FNB annoncés aujourd'hui, la liste comprend :

FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie (TERM)

FNB ingénieux d'obligations de base Manuvie (BSKT)

FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie (CBND)

FNB ingénieux de dividendes Manuvie (CDIV)

FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts non couvertes (UDIV.B), parts couvertes (UDIV) et parts en dollars américains (UDIV.U)

FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie - parts non couvertes (IDIV.B)

FNB ingénieux d'actions défensives Manuvie (CDEF)

FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie - parts non couvertes (UDEF.B), parts couvertes (UDEF) et parts en dollars américains (UDEF.U)

FNB ingénieux d'actions défensives internationales Manuvie - parts non couvertes (IDEF.B)

FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie (MCSM)

FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - parts non couvertes (MULC.B) et parts couvertes (MULC)

FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - parts non couvertes (MUMC.B) et parts couvertes (MUMC)

FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie (MCLC)

FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - parts non couvertes (MINT.B) et parts couvertes (MINT)

FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie - parts non couvertes (MEME.B)

FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts non couvertes (MUSC.B) et parts couvertes (MUSC)

Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie (GDIV)

FNB ingénieux d'obligations mondiales Manuvie (GBND)

________________________ 1 Actifs sous gestion au 23 mai 2024

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service de plus de 17 millions de personnes, d'institutions et de participants à des régimes de retraite, nous estimons que notre portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les placements non traditionnels et le développement durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

SOURCE Gestion de placements Manuvie

4 juin 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :