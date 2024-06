Susciter le changement : Women in Capital Markets se donne une nouvelle image et devient VersaFi





Le plus vaste réseau de femmes du secteur financier canadien intensifie ses efforts pour accélérer le progrès vers l'équité entre les sexes

TORONTO, le 4 juin 2024 /CNW/ - Women in Capital Markets (WCM), une force d'avant-garde pour la défense de l'équité entre les sexes dans le secteur financier, est fière d'annoncer sa nouvelle image de marque, VersaFi - où Versa symbolise la diversité et la complexité croissantes du secteur financier et des femmes qui y travaillent, et Fi est une apocope d'usage courant pour désigner l'industrie financière. Cette nouvelle identité reflète l'engagement de l'organisation à accélérer le progrès vers l'équité entre les sexes dans l'ensemble du secteur.

« Nous sommes très fières de nos racines dans les marchés des capitaux, mais nous reconnaissons que le secteur financier a évolué en dynamisme et en diversité, tout comme les femmes qui en font partie », explique Tanya van Biesen, présidente et cheffe de la direction de VersaFi. « Avec notre nouvelle identité, nous nous engageons dans une stratégie de croissance qui nous permettra d'intensifier nos efforts visant à soutenir et défendre les femmes de tous horizons qui exercent des fonctions de vente, d'achat ou de soutien technologique dans le secteur financier, ou qui interagissent avec ces disciplines. »

Ce changement survient au coeur d'une conjoncture marquée par de forts vents contraires qui compliquent de plus en plus la progression des femmes dans ce domaine. Malgré la croissance de l'effectif féminin dans le secteur financier, les femmes demeurent sous-représentées, en particulier aux échelons supérieurs. En 2021, les femmes représentaient 47 % de la main-d'oeuvre dans l'industrie canadienne des services financiers, mais elles n'occupaient que 21 % des sièges aux conseils d'administration, 19 % des postes de cadres supérieurs et 5 % des postes de chefs de la direction[1]. Les femmes de couleur s'en tirent encore moins bien : en 2021, elles n'occupaient que 4 % des postes de cadres supérieurs dans le secteur nord-américain des services financiers[2]. Depuis quelques années, l'évolution du paysage économique et politique a également amené bon nombre d'entreprises à mettre un frein à leurs initiatives de promotion de l'équité.

« Le secteur financier du Canada est l'un de nos principaux moteurs économiques; pourtant, la sous-représentation des femmes y est inquiétante, surtout au niveau des cadres intermédiaires et de la haute direction », ajoute Mme van Biesen. « Les progrès sont au point mort, des femmes de talent quittent le secteur et des initiatives favorisant l'équité sont remises en question. Il est d'une importance vitale que nos femmes de talent puissent réussir et progresser à tous les échelons. »

À titre de principal réseau de femmes du secteur financier au Canada, VersaFi entend servir de porte-voix et de plateforme pour des occasions de réseautage, de mentorat et de développement, au bénéfice de sa communauté de plus de 4 000 membres. Sous sa nouvelle image de marque, l'organisation donnera une nouvelle impulsion à sa mission de défense des intérêts et de renforcement communautaire par les moyens suivants :

Nourrir un bassin sectoriel de femmes de talent, à tous les échelons professionnels.

Intensifier les efforts visant à rassembler les femmes du secteur financier, notamment par des échanges sur leurs expériences et leurs objectifs de carrière, pour leur offrir des activités de formation et de réseautage.

Collaborer avec l'industrie afin de lever des obstacles, de mettre en commun les meilleures pratiques et les stratégies favorisant le progrès, et de mettre en oeuvre des politiques et des pratiques pour l'équité entre les sexes.

« Beaucoup de ces travaux importants sont déjà en cours, et nous allons poursuivre ces efforts, en amplifiant les succès et les leçons retenues », déclare Mme van Biesen. « On peut compter sur VersaFi pour jouer un rôle encore plus prépondérant dans l'orientation de la conversation sur l'équité entre les sexes dans le secteur financier au cours des années à venir. »

La nouvelle image de marque de l'organisation comprend une nouvelle identité visuelle, un site Web dynamique et un nouveau slogan, « Accélérer l'équité pour les femmes dans le secteur financier », qui s'aligne sur sa vision, sa mission et sa proposition élargie aux membres et aux entreprises partenaires. Le nouveau site Web servira de point central d'information sur les ressources, les événements et les occasions répondant aux besoins particuliers des membres de VersaFi.

« Notre repositionnement vers la marque VersaFi représente un important jalon dans notre cheminement pour l'accélération de la diversité des genres dans le secteur financier », affirme Mme van Biesen. « Nous savons qu'il existe encore des obstacles systémiques à la présence des femmes et plus particulièrement des femmes de couleur et des professionnel?les non binaires dans l'ensemble du secteur. Nous devons redoubler d'efforts pour aider à lever ces obstacles, faute de quoi des personnes de grand talent risquent d'être mises sur la touche et laissées pour compte. Nous envisageons un avenir bien rempli et productif, où nous apporterons des solutions favorisant l'équité entre les sexes. »

VersaFi est une organisation nationale sans but lucratif, vouée à accélérer l'équité pour les femmes dans le secteur financier. Fondée en 1995 sous le nom de Women in Capital Markets (WCM), elle s'est donné une nouvelle image de marque en 2024 afin de donner du pouvoir et des appuis aux femmes et aux personnes non binaires dans l'ensemble du secteur financier canadien, à tous les stades de leur carrière. À cette fin, VersaFi nourrit un bassin de talents à tous les échelons, se fait le porte-parole et le défenseur de l'équité entre les sexes dans ce secteur, et collabore avec les leaders du secteur financier à la mise en oeuvre de changements structurels et culturels efficaces et durables. Sa communauté en développement constant compte maintenant plus de 4 000 membres du secteur financier, représentant des courtiers et des gestionnaires de patrimoine relevant des grandes banques canadiennes, des courtiers indépendants et sous contrôle étranger, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance, des régimes de retraite, des organismes de réglementation, des bourses et des cabinets de conseil. Pour obtenir un complément d'information ou pour adhérer à l'organisme, consultez le site www.versafi.ca .

