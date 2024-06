Le Bal Rouge de la Fondation du CUSM recueille un montant record de 2,050,000 $ pour la recherche sur le cancer au CUSM





MONTRÉAL, 04 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En s'inspirant des cultures vibrantes de la Grèce et de l'Italie, la gare Windsor a été transformée en une luxueuse escapade méditerranéenne et ainsi encouragé les invités à invoquer l'Adonis ou l'Aphrodite qui sommeille en eux pour s'abandonner à la fantaisie de la soirée. Le Bal Rouge 2024 a permis d'amasser un montant record de 2,050,000 $ pour la campagne Osez rêver pour mettre fin au cancer de la Fondation du CUSM, afin de soutenir les progrès de la recherche de précision sur le cancer dans le cadre du Programme de recherche sur le cancer de l'IR-CUSM. Le montant total amassé pour la campagne Osez rêver pour mettre fin au cancer s'élève donc à 28.3 M$ ! Ensemble, nous mettrons fin au cancer en tant que maladie mortelle.



« Ce soir, nous avons franchi un pas de plus vers la réalisation de nos grands rêves en matière de recherche et de soins contre le cancer. Il s'agit d'un moment historique pour la recherche sur le cancer, rendu possible par les brillants scientifiques et les leaders du programme de recherche sur le cancer de l'IR-CUSM, qui sont tout près de percées décisives dans le traitement du cancer. Nous sommes très reconnaissants envers notre communauté dévouée de donateurs, de visionnaires et de philanthropes inspirants, unis par une cause commune : mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle. »

? Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale, Fondation du CUSM

Septième gala depuis 2016, le Bal Rouge 2024 a rendu hommage au travail exceptionnel du Programme de recherche sur le cancer de l'IR-CUSM et célébré le Dr Peter Metrakos, directeur du Département de chirurgie hépato-bilio-pancréatique du CUSM et chef du programme de recherche sur le cancer à l'IR-CUSM. Sommité de la recherche en oncologie de précision, il est réputé pour avoir identifié les voies d'accès aux métastases hépatiques et changé le paradigme des soins pour les cancers avancés. Sous sa direction, le programme de recherche sur le cancer de l'IR-CUSM est devenu l'un des plus importants groupes de recherche sur le cancer chez les adultes au Québec.

« Ce fut un grand privilège d'être honoré au Bal Rouge de la Fondation du CUSM. Le Programme de recherche sur le cancer de l'IR-CUSM révolutionne les soins en explorant des thérapies ciblées pour divers types de cancer, ainsi qu'en travaillant sur des méthodes de dépistage non invasives comme la biopsie liquide pour la détection précoce, ce qui donne à nos patients les meilleures chances de survie. Nous n'aurions pas pu y arriver sans le soutien de la Fondation du CUSM et sans la générosité de nos donateurs. »

? Dr Peter Metrakos, directeur du Département de chirurgie hépato-bilio-pancréatique du CUSM et chef du programme de recherche sur le cancer à l'IR-CUSM

Les invités ont dégusté un repas inoubliable d'inspiration méditerranéenne préparé par le célèbre chef montréalais Armando Arruda, en plus de danser sur des rythmes entraînants et sulfureux de Paul Chacra et du groupe 1945. Avec leurs invités et alliés, les coprésidents du Bal Rouge de la Fondation du CUSM Rosa Trunzo et Kheng Ly ont célébré les réalisations du Dr Metrakos et du Programme de recherche sur le cancer de l'IR-CUSM. Leur leadership exceptionnel a joué un rôle déterminant dans le succès de cette soirée.

« Le Bal Rouge de la Fondation du CUSM témoigne de l'impact que peut avoir notre communauté lorsque nous nous rassemblons et que nous osons rêver. Nous bâtissons un monde où nos proches et les générations futures auront une chance contre le cancer, en plus de soutenir nos talentueux professionnels de la santé, ce qui fait partie de notre mandat en tant que leaders communautaires. Je suis très fière d'avoir participé au Bal Rouge et de soutenir les réalisations exceptionnelles du programme de recherche sur le cancer de l'IR-CUSM. »

? Rosa Trunzo, première vice-présidente et cheffe de la région de l'Est du Canada, Banque CIBC

« Ce fut un grand privilège et un plaisir de faire partie du Bal Rouge de la Fondation du CUSM. Je suis très reconnaissant pour tout le soutien et la confiance que j'ai reçus au fil des ans et qui me permettent de contribuer davantage au bien-être de notre communauté et aux causes qui me tiennent à coeur, comme la recherche sur le cancer. »

? Kheng Ly, président-fondateur et chef de la direction, Groupe Brivia

Le programme de recherche sur le cancer de l'IR-CUSM est réputé pour son équipe collaborative et multidisciplinaire d'experts qui ouvrent la voie à la médecine de précision. Le programme exploite déjà la puissance de deux nouvelles méthodes prometteuses de détection du cancer : la biopsie liquide, qui consiste à utiliser le sang du patient pour détecter les cellules cancéreuses, et les organoïdes, des tumeurs miniatures de patients cultivées en laboratoire qui permettent de tester des traitements avant de les administrer. Ces deux techniques sont sur le point de devenir la norme en matière de soins du cancer et conduiront à de nouvelles façons de les diagnostiquer et de les traiter, qu'il s'agisse du cancer de l'ovaire, du sein ou du foie.

« La Fondation du CUSM réunit des personnes incroyablement spéciales qui sont déterminées à fournir à certains des meilleurs chercheurs et leaders en oncologie du monde les ressources dont ils et elles ont besoin pour accomplir un travail qui change des vies. Le soutien de notre communauté au Bal Rouge était émouvant, et tous les fonds recueillis soutiendront les soins aux patients prodigués avec compassion et les traitements révolutionnaires contre le cancer. »

? Marc P. Tellier, président du conseil d'administration de la Fondation du CUSM et associé principal, Novacap

« Le soutien de la Fondation du CUSM a transformé le CUSM. Voir la communauté des affaires montréalaise se rassembler au Bal Rouge pour soutenir la recherche, les soins et l'enseignement en oncologie au sein de notre établissement est incroyablement inspirant. Merci à tous ceux qui ont contribué à cet événement extraordinaire et qui font une différence dans la vie de nos patients et de leurs familles. »

? Dre Lucie Opatrny, présidente-directrice générale, CUSM

Depuis 2016, le Bal Rouge de la Fondation du CUSM a permis de recueillir plus de 8.75 M$ pour soutenir la recherche novatrice et les soins exceptionnels au CUSM, soulignant ainsi la capacité de la Fondation du CUSM à susciter des changements percutants au Québec.

Nous remercions nos commanditaires

Brivia Management Inc., CIBC, Air Canada, Merck Canada, Rio Tinto, Matrox, Jack Victor, Canso Investment Counsel Ltd., PBY Capital Limited, AtkinsRéalis, Power Corporation du Canada.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l'excellence des soins aux patients, de la recherche et de l'enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l'un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l'humanité, les maladies infectieuses; mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle; souder les coeurs brisés grâce à des soins cardiaques novateurs; détecter plus tôt les tueurs silencieux, les cancers de l'ovaire et de l'endomètre; former les équipes de soins de santé les plus qualifiées au Canada... et bien d'autres choses encore. Nous mobilisons l'ensemble de notre communauté pour relever les défis les plus complexes au monde en matière de soins de santé. https://fondationcusm.com

Tarah Schwartz

Vice-présidente, communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

4 juin 2024 à 08:00

