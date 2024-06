Tarifs d'électricité : une pétition pour rétablir le courant avec les PME





MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) lance une pétition afin que le gouvernement baisse les tarifs d'électricité pour les PME. Les hausses de tarifs de 6,4 % en 2023 et de 5,1 % en 2024 qu'elles ont subies, représentent des dépenses supplémentaires qui fragilisent un peu plus leurs finances. De plus, les investissements massifs du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec pourraient faire augmenter de 2,47 fois la facture des PME.

Pour voir concrètement l'impact de ces hausses sur les entreprises, la FCEI a mis en place un outil pour calculer ce que sera la facture d'électricité des propriétaires de PME dans dix ans.

Par ailleurs, Hydro-Québec prévoit d'investir jusqu'à 185 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Une étude de la FCEI a calculé que les investissements massifs du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec auront comme impact d'augmenter de 2,47 fois la facture d'électricité des PME.

« Les PME se retrouveront à supporter une pression financière additionnelle alors qu'elles sont sous haute tension. Ce nouveau choc tarifaire, amené par le plan d'action d'Hydro-Québec sur une période de 10 ans, va limiter leur capacité à investir, à innover, et à se positionner avantageusement pour leur avenir et pour l'économie de nos régions », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Il faut revenir à la Régie de l'énergie pour garantir des tarifs justes et équilibrés

En 2023, les PME du Québec ont versé 4,4 milliards de dollars à Hydro-Québec. En revanche, les grands clients industriels ont payé 2,9 milliards de dollars. De plus, les PME paient des tarifs de 18 % à 28 % plus élevés que les coûts réels pour les desservir, afin de subventionner les tarifs des clients résidentiels et des grandes entreprises.

La Régie de l'énergie doit reprendre le rôle qu'elle jouait auparavant. D'ailleurs, environ 85?% des propriétaires de PME et 71 % de la population du Québec appuient le retour annuel d'Hydro-Québec sous la surveillance annuelle de la Régie de l'énergie. En l'état actuel, le gouvernement a ouvert la voie à des augmentations tarifaires significatives pour les propriétaires de PME.

« Il faut établir des bases solides pour définir et adopter les décisions tarifaires. Cette transition ne doit pas reposer uniquement sur le dos des PME. J'espère que le prochain projet de loi sur l'énergie qui arrive à grands pas intégrera des actions névralgiques pour assurer l'adoption d'un plan gagnant, comme la réhabilitation de la Régie de l'énergie, la réduction de l'interfinancement et l'amélioration de la générosité des programmes d'économie d'énergie. », conclut François Vincent.

