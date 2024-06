Midland et SOQUEM démarrent leur campagne d'exploration 2024 dans la Fosse du Labrador, Québec





MONTRÉAL, 04 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d'annoncer son programme d'exploration pour l'été 2024 dans le cadre de l'alliance stratégique (« l'Alliance ») avec SOQUEM inc. (« SOQUEM ») pour l'exploration de la Fosse du Labrador au Nunavik. Ce programme, d'un budget conjoint d'1 million $, s'inscrit dans la continuité des travaux effectués depuis 2021. Ces travaux visent à identifier de nouveaux secteurs minéralisés dans ce vaste territoire à haut potentiel de découverte.

Les minéralisations à cuivre-or à hautes teneurs du secteur de Nachicapau et les cibles générées au niveau régional pour différentes commodités feront l'objet de ce programme. Les travaux héliportés débuteront à partir de la mi-juin et consisteront en l'échantillonnage géochimique de roches, de sols et en un levé magnétique par drone.

Faits saillants

Suivi sur le système à Cu-Au dont les indices minéralisés sont répartis sur une surface de 7 km 2 dans le secteur de Nachicapau, rapportant jusqu'à 25,6 % Cu, 4,9 g/t Au et 162 g/t Ag et en rainure jusqu'à : 1,49 % Cu, 0,54 g/t Au et 11,4 g/t Ag (1,93 % Éq.Cu*) sur 4,0 mètres ;

dans le secteur de Nachicapau, rapportant jusqu'à et en rainure jusqu'à : Levé de sol (Horizon B) d'environ 500 échantillons et travaux d'échantillonnage de roche ;

Levé magnétique par drone pour un total de 770 km sur le projet Nachicapau ;

Travaux d'échantillonnage de roches sur des cibles régionales générées à la suite des travaux de compilation, de l'échantillonnage et de l'étude lithogéochimique à grande échelle menée en 2022 et 2023.

Secteur Nachicapau

Les travaux d'exploration en 2024 font suite à la découverte, en 2022 et 2023, d'horizons minéralisés à hautes teneurs en cuivre et or et de plusieurs autres veines minéralisées. Ces découvertes s'étalent sur une surface de 7 km2 dans les roches pyroclastiques de la formation de Murdoch. L'analyse des données collectées permet d'interpréter la présence d'un système hydrothermal majeur d'étendue plurikilométrique et à fort contrôle structural. En 2024, de nouvelles zones cibles d'exploration en surface ont été définis sur la base de cette nouvelle interprétation ainsi que sur une réanalyse des résultats de géochimie des sols obtenus en 2023 et des données géophysiques actuellement disponibles.

Le nouveau levé de géochimie de l'horizon B se poursuivra sur au moins 7,5 km vers le sud avec les mêmes paramètres que celui effectué en 2023 et les échantillons seront analysés en temps réel au XRF. Ce levé couvrira un secteur dans lequel des roches volcaniques mafiques et sédimentaires de la formation de Murdoch sont imbriquées par une série de failles de chevauchement associées à la faille de Robelin.

De plus, un levé magnétique par drone totalisant 770 km sera réalisé dans le secteur des horizons minéralisés à cuivre-or, afin d'affiner l'interprétation structurale qui exerce un contrôle majeur sur la minéralisation.

Secteur génératif régional

Midland et SOQUEM concentreront également les efforts sur des zones régionales inexplorées qui présentent un potentiel de découverte de minéralisations économiques, à l'intérieur de l'aire d'intérêt de l'Alliance. Depuis 2022, l'effort soutenu de compilation de travaux historiques et le traitement avancé sur des résultats d'analyses lithogéochimiques, ont permis de développer des cibles prometteuses. Le secteur central de la Fosse du Labrador est particulièrement ciblé pour son potentiel en minéralisations magmatiques à Ni-Cu-EGP.

D'autres secteurs favorables feront aussi l'objet d'une campagne d'échantillonnage de roche pour assurer le suivi des résultats de 2023 pour la présence de minéralisations orogéniques et sur les meilleures cibles VMS à Cu-Zn-Co-Ag-Au /Zn-Pb-Cu-Ag-Au générées depuis 2021.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roches et de sols du projet sont analysés au laboratoire Actlabs de Ancaster (Ontario) par ICP-MS avec dissolution 4 acides pour les métaux et par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique pour l'or. Le design du programme d'exploration et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées utilisant un programme d'assurance-contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'utilisation de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

À propos de l'alliance stratégique avec SOQUEM

L'Alliance stratégique permet à Midland et SOQUEM de combiner leurs efforts et leur expertise pour explorer conjointement l'excellent potentiel aurifère et en minéraux stratégiques du vaste territoire sous-exploré de la Fosse du Labrador. La zone d'intérêt de l'Alliance se situe au Nunavik. Géologiquement, elle couvre la Fosse du Labrador, la zone de Rachel-Laporte et le domaine de Kuujjuaq. La zone d'intérêt s'étend de Schefferville au sud jusqu'à environ 100 km au nord-ouest de Kangirsuk. Cette entente totalise des investissements en exploration pouvant atteindre 5 M$ sur une période de quatre (4) ans et les deux (2) premières années de cette entente représentent un engagement ferme de 2 M$. En mars 2023, une entente de coentreprise a été signée entre Midland et SOQUEM afin de définir les termes qui régissent les travaux d'exploration et de développement sur le groupe de titres miniers définissant la propriété Nachicapau. En 2024, l'Alliance se poursuit et les travaux d'exploration reprennent dans la Fosse du Labrador et sur le projet Nachicapau avec un budget annuel conjoint d'un million $ (50 % Midland et 50 % SOQUEM).

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que SOQUEM inc., BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Barrick Gold Corp., Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Exploration Brunswick inc., Electric Element Mining Corp., le Fonds d'exploration minière du Nunavik, Cosmos Exploration Limited et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Richard St-Cyr géo., Directeur de l'exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : [email protected]

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

