Cinquième certification Meilleurs lieux de travailMD consécutive pour BioTalent Canada





Pour la cinquième année consécutive, BioTalent Canada se distingue en obtenant la certification Meilleurs lieux de travailMD. Cette reconnaissance témoigne du travail acharné et de l'enthousiasme d'une équipe qui se consacre à la promotion d'une bioéconomie forte et résiliente au Canada.

«?C'est un véritable honneur d'être encore une fois reconnu comme l'un des meilleurs endroits où travailler au Canada, a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. Notre équipe se dévoue constamment pour mettre en valeur les personnes remarquables qui façonnent la bioéconomie du Canada. Cette reconnaissance réaffirme la valeur de leurs efforts inlassables et nous remplit d'une immense fierté.?»

Les recherches de BioTalent Canada continuent de faire ressortir l'importance des organisations qui accordent la priorité à une solide conciliation travail-vie personnelle, adoptent les principes de diversité, d'équité et d'inclusion, favorisent le travail d'équipe et offrent des avantages sociaux concurrentiels et une rémunération équitable. BioTalent Canada encourage les organisations à favoriser les principes d'IDÉA (inclusion, diversité, équité et accessibilité) dans leur milieu de travail, notamment par son programme de reconnaissance Employeur Bioscience I.D.É.A.L.MC. Les employeurs peuvent également recourir aux cours Compétences essentielles fondamentales et Compétences techniques fondamentales pour bonifier leur programme de perfectionnement. Ces cours peuvent être suivis sans frais par les participants du Programme de stages pratiques pour étudiants. Ce dernier programme offre des subventions salariales aux employeurs et comprend des cours de compétences essentielles permettant aux participants d'obtenir la certification BioFin prêtMC.

«?L'établissement d'une culture dynamique et cohésive qui permet à chacun de contribuer à une vision commune a positionné BioTalent Canada comme un employeur recherché par les talents, ajoute M. Henderson. Nos réalisations continues découlent du pouvoir de la collaboration et de l'échange d'idées au sein de notre équipe.?»

Cette distinction est accordée après des analyses rigoureuses et indépendantes de centaines d'organisations canadiennes effectuées par Great Place to WorkMD, lesquelles tiennent compte des commentaires exprimés directement par les employés.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Récemment certifiée Meilleurs lieux de travailMD et Meilleurs lieux de travail dans les soins de santé pour 2023 par Great Place to Work CanadaMD, Best Workplace par HRD Canada pour 2023 et 5-Star Diversity, Equity and Inclusion Employer par Canadian HR Reporter, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces diverses distinctions lui ont été attribuées après des analyses rigoureuses et indépendantes de l'organisation.

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à BioTalent.ca.

À propos de Great Place to WorkMD

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de culture de lieu de travail hautement fiable et à haute performance. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, des services de conseil et des programmes de certification, Great Place to Work reconnaît les meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par The Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures professionnelles exceptionnelles. Rendez-vous à www.greatplacetowork.ca.

