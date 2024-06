Magasinez et rechargez : FLO et METRO déploient la recharge rapide publique pour VE au Québec et en Ontario





QUÉBEC, le 4 juin 2024 /CNW/ - FLO, un chef de file nord-américain de la recharge de véhicules électriques (VE) et fournisseur de solutions de recharge intelligente, et METRO ont annoncé un nouveau partenariat pour offrir une recharge rapide dans plus de 130 épiceries Metro, Super C, Food Basics et Marché Adonis du Québec et de l'Ontario. Le partenariat, qui comprend l'installation d'au moins 500 ports de recharge rapide débutant au moins d'août prochain, permettra de s'assurer que les conducteurs et conductrices de VE ont accès à une recharge rapide dans des endroits pratiques et accessibles, ce qui leur permettra de garder leur voiture rechargée et de reprendre la route rapidement.

« Ce partenariat vise à intégrer la meilleure expérience recharge des VE dans la vie quotidienne et à la rendre aussi habituelle que de faire son épicerie », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « Il est essentiel que le Canada atteigne ses objectifs environnementaux et fasse la transition vers un secteur des transports sans émissions en offrant des options de recharge publiques largement accessibles. Avec l'accessibilité à des bornes de recharge rapide dans plus de 130 épiceries au Québec et en Ontario, nous jetons les bases pour accélérer la transition. »

« METRO s'est engagée à adopter des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à court terme basés sur la science, pour ses émissions directes et indirectes », a commenté Michel Avigliano, vice-président, immobilier et ingénierie. « Par ce partenariat, nous prenons action pour réduire nos émissions indirectes en lien avec le transport de nos clients, tout en contribuant à l'effort collectif de transition vers une économie plus sobre en carbone. »

Plusieurs de ces nouvelles installations sont soutenues par le partenariat de FLO avec la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), qui s'est engagée à verser 235 millions de dollars à FLO pour déployer plus de 1 900 ports de recharge rapide publics partout au Canada d'ici 2027.

« La BIC investit dans des infrastructures essentielles pour les véhicules électriques qui répondent aux besoins futurs des électromobilistes, dans des petites et grandes communautés, à travers le pays. Les épiceries sont essentielles à nos besoins quotidiens et à la prospérité de nos communautés. En combinant des options de recharge rapide pour les électromobilistes dans les endroits qu'ils fréquentent le plus, nous nous rapprochons de la fin de l'anxiété de l'autonomie des propriétaires de VE », a déclaré Ehren Cory, PDG de la Banque canadienne de l'infrastructure.

Plus de 130 épiceries seront dotées des nouvelles bornes de recharge rapides FLO à double port. Avec une puissance allant jusqu'à 320 kW, la borne FLO Ultra rechargera la plupart des nouveaux VE à 80% en 15 minutes. La borne aura la capacité future d'atteindre 500 kW lorsqu'elle est jumelée à une deuxième borne FLO Ultra. Sa conception flexible et modulaire et sa longueur de câble facilitent la recharge d'un côté ou des deux côtés, créant une facilité d'utilisation pour toutes les marques et modèles de VE.

FLO® et FLO UltraMC ?sont des marques déposées ou non déposées des Services FLO Inc.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. L'entreprise contribue à vaincre les changements climatiques et à accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains à la campagne. Chaque mois, elle permet plus de 1,5 million de sessions de recharge grâce à plus de 100 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO exerce ses activités dans toute l'Amérique du Nord et possède des usines d'assemblage au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

À propos de METRO

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 987 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de 641 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

