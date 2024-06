Des défibrillateurs dans toutes les écoles publiques du Québec





QUÉBEC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Pour assurer la sécurité des élèves et du personnel, tous les établissements scolaires publics du Québec seront bientôt dotés de défibrillateurs externes automatisés (DEA). Une somme de plus de 3 millions de dollars permettra de financer cette mesure visant à offrir des écoles encore plus sécuritaires. Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette mesure fait suite à une collecte d'informations lancée en juin 2023 auprès des organismes scolaires afin d'obtenir une confirmation du nombre d'établissements scolaires munis de DEA. La compilation des résultats a indiqué que 93 % des écoles secondaires en possèdent déjà au moins un. Cette proportion baisse toutefois à 51 % pour les écoles primaires et à 70 % pour les centres de formation professionnelle et les centres de formation générale des adultes. Dorénavant, 100 % des écoles seront dotées d'un DEA, ce qui se traduit par l'ajout de 1 558 défibrillateurs.

Citations :

« Puisque la sécurité des élèves et du personnel dans nos écoles est une priorité, il est important de doter tous nos établissements scolaires publics de défibrillateurs. Ces appareils peuvent sauver des vies! Je voudrais remercier sincèrement le Dr Paul Poirier, qui a fait des efforts remarquables pour doter nos écoles secondaires de défibrillateurs et je suis fier de pouvoir contribuer à la mission qu'il s'était donnée. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Les défibrillateurs sont essentiels dans nos communautés, incluant les écoles. Auparavant, seules quelques écoles publiques en étaient dotées. Avec l'annonce d'aujourd'hui, ce sont toutes les écoles publiques qui en auront un. Je me réjouis de cette nouvelle qui permettra de sauver des vies. »

Dr Paul Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et professeur titulaire à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval

« La RCR et l'utilisation d'un DEA peuvent doubler les chances de survie d'une personne en arrêt cardiaque. Coeur + AVC est donc ravie de la décision du gouvernement du Québec d'installer des DEA dans l'ensemble des écoles publiques, puisqu'elles sont névralgiques dans la communauté et hautement fréquentées par les concitoyens. Le déploiement de ces?DEA à travers la province assurera une meilleure chance de survie en cas d'arrêt cardiaque. »

Michelle Brisebois, vice-présidente principale, Québec, Coeur + AVC

Informations complémentaires :

Un DEA est un appareil portatif qui permet d'analyser l'activité électrique du coeur et évite à l'opérateur toute prise de décision arbitraire. Si l'appareil conclut que c'est la voie à suivre, il délivre par la suite une décharge électrique au coeur, lui permettant ainsi de retrouver une activité électrique normale.

Le Dr Paul Poirier, cardiologue et professeur titulaire à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, avait mené, il y a quelques années, une campagne visant à amasser, auprès de l'ensemble des médecins du Québec, les fonds nécessaires à l'achat et à la distribution de DEA pour les écoles secondaires publiques du Québec avant la rentrée scolaire 2019-2020.

