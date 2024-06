AVIS AUX MÉDIAS - La direction de la SAQ doit avoir les coudées franches pour négocier, demande la CSN





SAGUENAY, QC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Des dizaines d'employé-es de la SAQ et de membres de la CSN manifesteront aujourd'hui devant la succursale de la SAQ d'Arvida, à Saguenay, pour dénoncer le blocage de la négociation entre la SAQ et ses 5000 employé-es de magasins et de bureaux.

QUOI : Manifestation des employé-es de la SAQ QUAND : Mardi 4 juin à 17 h 30 OÙ : Devant la succursale de la SAQ d'Arvida

2625, boulevard du Royaume, Saguenay (Québec) QUI : Lisa Courtemanche, présidente, SEMB-SAQ-CSN

Marie-Pier Ouellet, vice-présidente, Conseil central du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Stéphanie Gratton, vice-présidente, Fédération des employées et employés de services publics-CSN

Le Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN) représente les 5000 employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ, partout au Québec. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics, qui compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean regroupe quant à lui quelque 100 syndicats représentant, sur une base régionale, plus de 15?000 membres issus de tous les secteurs d'activité, publics et privés. Forte de 330?000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

