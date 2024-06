ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS : FACTEUR CLÉ DE LA CRISE CLIMATIQUE - LA JEUNESSE CANADIENNE RÉCLAME DES ACTIONS CONCRÈTES DE LA PART DES ENTREPRISES





Réduire, réutiliser, repenser : nouvelle approche durable de Co?operators dans le traitement des réclamations pour améliorer la résilience des collectivités et la gestion des risques climatiques

TORONTO, le 4 juin 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage de Co?operators révèle que les sites d'enfouissement sont source de préoccupation importante pour la population canadienne : huit personnes interrogées sur dix (78 %) conviennent que le Canada produit trop de déchets et deux sur trois (65 %) estiment que les capacités actuelles du pays ne suffisent pas à les gérer de manière responsable. Si beaucoup de gens ont déjà adopté de bonnes habitudes pour produire moins de déchets au quotidien, plus de six personnes sur dix (62 %) souhaitent en apprendre davantage sur les modes de vie durables.

Cependant, tout ne repose pas sur les épaules des particuliers : les trois quarts des répondants et répondantes (75 %), principalement chez les jeunes, jugent essentiel que les entreprises gèrent leurs déchets de manière responsable. Près de la moitié (49 %) de la génération Z estime que le développement durable est davantage la responsabilité des entreprises que des particuliers, contre moins d'un quart (23 %) des baby-boomers. Toutefois, ces derniers étaient les plus susceptibles d'adopter des gestes individuels permettant de réduire la quantité de déchets envoyés aux sites d'enfouissement (78 %, contre 49 % pour la génération Z et 57 % pour la génération Y).

« Chaque année, le Canada envoie plus de 26 millions de tonnes de déchets à l'enfouissement1. En 2023, les réclamations présentées par notre clientèle ont généré 116 000 tonnes de déchets, soit presque le poids de la Tour CN. Ce n'est pas compatible avec nos principes de développement durable », a déclaré Craig Bran, vice-président aux réclamations chez Co?operators. « Notre sondage révèle que près de la moitié des Canadiens et Canadiennes ne se soucient pas de ce qu'il adviendra des déchets liés à leurs sinistres. Mais c'est important pour nous! Nous avons donc mis en place des pratiques durables de traitement des réclamations pour limiter les déchets en privilégiant la réparation au remplacement. Lorsqu'un remplacement est inévitable, nous aidons notre clientèle à adopter un mode de vie plus écologique en leur proposant des options durables. »

Le sondage de Co?operators, réalisé dans le cadre de sa campagne Réclam-action - une initiative de sensibilisation qui vise à changer les mentalités sur l'assurance et le développement durable - révèle que seul un quart des Canadiens et Canadiennes (23 %) savent que la réparation ou la restauration est une possibilité en cas de sinistre, et que seulement une personne sur cinq (19 %) ayant présenté une réclamation au cours des cinq dernières années s'est vu proposer une réparation plutôt qu'un remplacement. La réparation s'imposerait pourtant comme un choix privilégié. En effet, les deux tiers des personnes interrogées (65 %) ont exprimé leur préférence pour la réparation de leurs biens lorsqu'une remise en état est possible.

Le sondage de Co?operators a aussi permis de dégager d'autres tendances :

La moitié des personnes (50 %) affirment que la valeur sentimentale joue beaucoup sur leur décision de réparer leurs biens plutôt que de les remplacer.

Les femmes (69 %) sont 10 % plus susceptibles que les hommes de privilégier la réparation, mais elles sont également moins susceptibles de savoir que c'est une possibilité (80 % contre 72 %).

Les différences générationnelles ont une incidence sur les mentalités. Les baby-boomers sont les plus enclins à adopter des actions individuelles telles que le recyclage et le compostage (83 %), à tenter de limiter la quantité de déchets destinés aux sites d'enfouissement (78 %) et à éviter les produits suremballés (50 %).

Les Québécois et Québécoises sont les plus susceptibles de considérer que le Canada produit trop de déchets (85 %) et de soutenir en priorité les entreprises durables (61 %).

produit trop de déchets (85 %) et de soutenir en priorité les entreprises durables (61 %). Tout comme Co?operators, la population canadienne prône des solutions qui mobilisent l'ensemble de la société. Six personnes interrogées sur dix (61 %) préconisent des programmes de gestion des déchets plus efficaces dans les zones rurales et près de sept sur dix (68 %) pensent qu'il faut sensibiliser davantage les citadins et citadines aux comportements d'achat durable, à la réduction des déchets et aux avantages de privilégier la réparation au remplacement.

Au sujet du sondage

Le sondage national en ligne a été mené auprès de 1 500 adultes résidant au Canada entre le 8 et le 14 mai 2024. L'échantillon a été tiré au hasard à partir d'un panel de personnes susceptibles de répondre au sondage (Léger Opinion). Des pondérations post-stratification ont été appliquées à l'échantillon en fonction des données démographiques du recensement de 2021 afin d'assurer une représentation par province, âge et sexe. La marge d'erreur associée à un échantillon probabiliste de cette taille serait de ± 3 %, 19 fois sur 20.

À propos de Co?operators

Co?operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Co?operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 78 ans, détient plus de 64 milliards de dollars d'actifs sous administration. L'organisation est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co?operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co?operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le cooperators.ca.

