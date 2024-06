L'American Lung Association et l'Association pulmonaire du Canada collaborent au-delà des frontières à réduire les effets sur la santé de la fumée des feux de forêt





CHICAGO et OTTAWA, ON, le 4 juin 2024 /CNW/ - La fumée des feux de forêt alimentée par les répercussions croissantes des changements climatiques a des effets considérables et de plus en plus marqués sur la qualité de l'air et la santé pulmonaire. Afin de réduire les risques pour la santé pulmonaire, l'American Lung Association et l'Association pulmonaire du Canada collaborent à rehausser la sensibilisation aux conséquences de la fumée des feux de forêt sur la santé et à éduquer le public sur les moyens de se protéger. Les deux organismes font valoir également la nécessité de moyens pour atténuer les feux de forêt catastrophiques.

Le Canada et les États-Unis sont de plus en plus souvent aux prises avec des feux de forêt dévastateurs et des épisodes de fumée. L'année 2023 a été la pire jamais enregistrée pour les feux de forêt au Canada, et des régions des États-Unis qui n'avaient jamais connu de feux de forêt sévères ou d'épisodes de fumée ont été gravement touchées - notamment Hawaï, le Midwest et les États de la côte est. La hausse de la fréquence et de l'intensité des feux de forêt est attribuable en grande partie aux changements climatiques. L'augmentation des températures et la modification des systèmes de précipitations contribuent à des sécheresses plus longues et plus marquées, créant des conditions propices au déclenchement de feux de forêt et à leur propagation.

La fumée des feux de forêt est néfaste pour tout le monde, mais en particulier pour certains groupes. Elle peut exacerber les symptômes chez les personnes atteintes de maladies pulmonaires et d'affections sous-jacentes comme la maladie du coeur ou le diabète. D'autres groupes ont un risque accru, notamment les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), les enfants, les adultes plus âgé-es, les personnes en situation de pauvreté, les personnes enceintes et les travailleur(-euse)s à l'extérieur.

« Depuis des années, les résident-es de l'ouest des États-Unis souffrent de la dangereuse pollution de l'air due à la fumée des feux de forêt. Les feux de forêt sévères de l'année dernière et leur fumée ont été un signal d'alarme pour les résident-es de nombreuses autres régions du pays. La fumée, la pollution de l'air et les changements climatiques sont des enjeux mondiaux et ne connaissent pas de frontières. La collaboration entre l'American Lung Association et l'Association pulmonaire du Canada permettra de répondre à l'urgent besoin d'améliorer la santé pulmonaire face aux changements climatiques », a déclaré Harold Wimmer, président et directeur général de l'American Lung Association.

« Les feux de forêt de l'année dernière ont réellement sensibilisé les Canadien-ne-s, où qu'ils/elles vivent - et les températures élevées prévues encore cette année font planer la menace d'une autre saison intense », signale Sarah Butson, présidente et directrice générale de l'Association pulmonaire du Canada. « Le fait que nos deux organismes unissent leurs efforts pour répondre à cet enjeu est très significatif. En tant qu'organismes nationaux de santé pulmonaire, nous avons à coeur de sensibiliser les gens aux risques de la fumée des feux de forêt et de les aider à protéger leurs poumons autant que possible. Ça nous concerne tous et toutes, des deux côtés de la frontière. »

La fumée des feux de forêt peut parcourir des milliers de kilomètres, par-delà les frontières, et affecter la santé de toutes les personnes qui la respirent. L'exposition à la fumée des feux de forêt pose des risques sérieux pour la santé. La fumée contient de minuscules particules, dont certaines sont si petites qu'elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons et même dans la circulation sanguine. Cette pollution liée aux particules provenant de la fumée de feux de forêt peut aggraver les symptômes des maladies pulmonaires chroniques et déclencher des crises d'asthme, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux potentiellement mortels. Selon la matière qui brûle, la fumée des feux de forêt peut contenir d'autres produits nocifs. Par exemple, la fumée produite par les feux de forêt qui vont jusqu'à brûler des maisons et des véhicules peut contenir du plomb et d'autres métaux et polluants.

Par leur collaboration, l'American Lung Association et l'Association pulmonaire du Canada visent à rehausser la sensibilisation aux effets nocifs de la fumée des feux de forêt sur la santé, à éduquer le public sur les moyens de se protéger et à militer pour des moyens d'atténuer les feux de forêt catastrophiques.

Sensibilisation : Les deux organismes travaillent à faire connaître les effets de la fumée des feux de forêt sur la santé de tou-te-s, en particulier dans les communautés et groupes les plus à risque, par le biais de ressources en ligne, d'articles dans les médias, des médias sociaux et plus encore.

Éducation : Les deux organismes s'activent à faire connaître au public les mesures à prendre pour se protéger contre la fumée des feux de forêt avant, pendant et après un épisode de fumée. Des ressources canadiennes sont accessibles ici et des ressources étatsuniennes, ici.

Plaidoyer : L'American Lung Association et l'Association pulmonaire du Canada se concentrent également sur des moyens d'atténuer les feux de forêt catastrophiques. Par exemple, l'American Lung Association recommande des brûlages dirigés dans certaines circonstances et les deux organismes militent pour des solutions aux changements climatiques, principal facteur d'aggravation des feux de forêt. Pour en savoir plus sur la campagne « Healthy Air » de l'American Lung Association, cliquez ici; pour plus d'information sur le plaidoyer de l'Association pulmonaire du Canada, cliquez ici.

À propos de l'Association pulmonaire du Canada

L'Association pulmonaire du Canada (APC) est le principal organisme au Canada qui travaille pour promouvoir la santé pulmonaire ainsi que la prévention et la prise en charge des maladies pulmonaires. Nous sommes la principale source d'information en santé pulmonaire pour les patient-es, leurs familles, les aidant-es, les professionnel-les de la santé et le grand public. Nous aidons les Canadien-nes atteint-es de maladies pulmonaires à accéder aux programmes, aux services, à l'information fondée sur des données probantes et à l'équipement médical dont ils/elles ont besoin pour gérer activement leur santé. Nos concours de financement de la recherche et nos ateliers de formation propulsent la carrière de la prochaine génération de chercheur(-euse)s en santé respiratoire au Canada. Et nous veillons à faire entendre la voix nationale du Canada sur la santé pulmonaire dans l'ensemble du pays et à travers le monde.

Si vous avez des questions sur votre santé pulmonaire, téléphonez-nous sans frais (partout au Canada) au 1-866-717-2673 ou visitez http://www.poumon.ca. Soutenez le travail de l'Association pulmonaire du Canada en faisant un don dès aujourd'hui à www.poumon.ca/impliquez-vous/donate/faites-un-don-général/formulaire-don-en-ligne.

À propos de l'American Lung Association

L'American Lung Association est le principal organisme aux États-Unis qui s'efforce de sauver des vies en améliorant la santé pulmonaire et en prévenant les maladies pulmonaires par le biais de l'éducation, du plaidoyer et de la recherche. L'American Lung Association poursuit quatre objectifs stratégiques : vaincre le cancer du poumon; promouvoir l'air pur pour tous et toutes; améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies pulmonaires et de leurs familles; et créer un futur sans tabac. Pour plus d'information sur l'American Lung Association, cotée 4 étoiles par Charity Navigator et membre GuideStar de niveau platine, téléphonez au 1-800-LUNGUSA (1-800-586-4872) ou visitez Lung.org. Pour soutenir le travail de l'American Lung Association, trouvez un événement local à Lung.org/events.

Cette année, l'American Lung Association fête ses 120 ans! Joignez-vous à nos efforts pour promouvoir la santé pulmonaire et célébrez ces 120 ans d'impact avec nous. Faites un don dès aujourd'hui à Lung.org/donate.

