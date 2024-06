56e congrès de l'AGSICQ - Les pompiers sont de tous les combats, autant en incendie qu'en sécurité civile





GATINEAU, QC, le 4 juin 2024 /CNW/ - L'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) conclut son congrès annuel en se dotant de trois grandes priorités : la poursuite du travail d'optimisation amorcé en matière de regroupement de services et d'entraide, la nécessité d'uniformiser et de financer adéquatement la formation ainsi que l'importance d'assurer en tout temps la sécurité de l'ensemble du personnel oeuvrant en sécurité incendie.

« Nos membres sont appelés à intervenir dans des situations uniques et imprévisibles qui demandent une prise de décision et une capacité d'agir très rapides », a déclaré Jean Bartolo, coprésident de l'AGSICQ. « L'habileté à faire face à l'imprévu, la structure du travail, la détermination des rôles de tout un chacun ainsi que la confiance témoignée par les citoyens permettent aux pompiers d'être de tous les combats ». Il ajoute que les membres cherchent constamment à élever leurs standards d'intervention, et ce, peu importe la taille de leur service, puisqu'ils ont tous les mêmes responsabilités légales.

Le métier évolue, le portrait de la main-d'oeuvre doit continuer de progresser

Si la nature des situations au cours desquelles les pompiers sont appelés à intervenir évolue, le portrait de la main-d'oeuvre doit aller dans le même sens. Les statistiques sont révélatrices à cet égard : au Québec, les femmes oeuvrant en sécurité incendie représentent 5% de l'effectif total, soit 940 pompières. Pour la première fois de son histoire, l'Association avait une femme comme tête d'affiche de son congrès. En effet, Doris Nolet, directrice du service de sécurité incendie de Normétal, y était à l'honneur. Soucieuse de rendre le milieu plus attractif et inclusif, l'AGSICQ avait aussi organisé en avril dernier un premier séminaire dédié aux femmes en sécurité incendie et à la diversité.

Des remerciements bien sentis envers l'AGSCIQ par le ministre de la Sécurité publique, monsieur François Bonnardel

Profitant de son passage au congrès, le ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, a tenu à remercier l'Association et ses membres pour leur engagement, leur disponibilité et leur expertise mise à profit lors des feux de forêt qu'a connus le Québec au printemps et à l'été 2023. Il a aussi insisté sur l'importance du rôle de premier plan joué par les pompiers en matière de sécurité incendie et de sécurité civile. Rappelons que l'Association participera activement à l'édition des règlements de la nouvelle Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (LSCRS) sanctionnée le 28 mai dernier. Le cadre de référence en sauvetage nautique, dont la publication est attendue au cours des prochaines semaines et pour lequel l'AGSICQ fut invitée à s'impliquer, a aussi été abordé par des représentants du ministère de la Sécurité publique.

« Aujourd'hui, le métier de pompier ne se limite plus à éteindre des feux et à secourir les victimes d'un sinistre, a mentionné le ministre François Bonnardel. Enfiler cet uniforme vient avec la responsabilité de réaliser des sauvetages spécialisés, d'agir à titre de premier répondant et d'être parfois au front, lors de sinistres comme des glissements de terrain ou encore des inondations. Il est maintenant nécessaire de revoir les grandes lignes de la sécurité incendie au Québec. Les équipes de mon ministère procéderont à des consultations au cours des prochains mois en vue de déposer des orientations pour une réforme de la sécurité incendie ».

Au terme du congrès tenu à Gatineau, les membres ont tracé un état des lieux sur les différentes responsabilités qui concernent désormais les pompiers. Sous le thème Tous responsables de s'adapter, ces quatre jours de formation ont réuni près de 500 participants, dont des spécialistes et des décideurs du domaine de la sécurité incendie et civile et du secours de personnes.

À propos de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec

Porte-étendard de l'excellence en matière de sécurité incendie, de secours de personnes et de sécurité civile, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec regroupe plus de 1 000 membres répartis aux quatre coins de la province. Elle a comme mission de représenter les membres et le milieu afin de promouvoir et influencer la gestion des risques de toute nature dans ses différents champs de compétences. Par son expertise, l'Association participe au développement de règlements, de lois et de formations. https://www.acsiq.qc.ca

