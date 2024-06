/R E P R I S E -- Avis aux médias - Manifestation | Négociations du secteur public - Toujours pas d'entente pour le Nord du Québec!/





MONTRÉAL et MISTISSINI, QC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs du réseau de l'éducation des commissions scolaires Kativik et crie manifesteront ce mardi, à Montréal et à Mistissini, pour dénoncer la lenteur des négociations pour le renouvellement de leur convention collective.

Rappelons que le personnel enseignant, le personnel de soutien scolaire et les professionnels de l'éducation, contrairement à leurs collègues du Sud, n'ont toujours pas conclu d'entente dans le cadre des négociations du secteur public.

À la veille des vacances d'été, les travailleuses et les travailleurs du Nord manifesteront donc leur impatience et dénonceront cette disparité de traitement devant le siège social des deux commissions scolaires.



Aide-mémoire



QUOI : Manifestations devant les sièges sociaux des commissions scolaires Kativik et crie



QUI : Les travailleuses et les travailleurs du réseau de l'éducation du Nord du Québec : personnel enseignant, personnel de soutien scolaire et professionnels de l'éducation





Prises de parole :





À Montréal :





- Tuniq Makiuk, Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ)





- Pier-Guy Taillefer, Syndicat du personnel professionnel de l'éducation du Nunavik et de l'ouest de Montréal (SPPENOM-CSQ)





À Mistissini :





- Tarek Khazen, Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ)





- Annie Chartier, Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ)



QUAND : Le mardi 4 juin 2024



OÙ : À Montréal

De 12 h à 13 h, devant le siège social de la Commission scolaire Kativik

(9800, boulevard Cavendish, arrondissement Saint-Laurent)





À Mistissini

De 15 h 30 à 18 h, devant le siège social de la Commission scolaire crie

(203, Main Street, Mistissini)

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 12 500 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte, parmi ses membres, différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif (ingénieur?es, analystes, agent?es de développement, etc.) pédagogique (conseiller?ères pédagogiques, bibliothécaires, etc.) et dans les services directs aux élèves (psychologues, psychoéducateur?rices, orthophonistes, conseiller?ères d'orientation, orthopédagogues, etc.).

SOURCE CSQ

4 juin 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :