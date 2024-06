Bonne Semaine québécoise des personnes handicapées : le RAPLIQ célèbre 15 ans de plaidoyer et d'innovation





MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Alors que le Québec souligne la Semaine des personnes handicapées, le RAPLIQ (Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec) est fier d'annoncer la célébration de son 15e anniversaire. Cette étape importante marque non seulement une décennie et demie de service dévoué, mais souligne également l'engagement de l'organisation à améliorer la communication et l'engagement avec sa communauté.

« Au fil des années, le RAPLIQ a été à l'avant-garde dans la défense des droits et de l'inclusion des personnes handicapées. » mentionne sa co-fondatrice, Linda Gauthier.

En réponse aux précieux commentaires reçus lors des consultations de planification stratégique, le RAPLIQ reconnaît la nécessité d'améliorer la communication sur ses réalisations, ses efforts de plaidoyer et ses initiatives. En conséquence, l'organisation est ravie de dévoiler sa nouvelle présence sur les réseaux sociaux.

« Nous vous avons entendu et nous agissons », a souligné le directeur général du RAPLIQ, Steven Laperrière. « Cet anniversaire ne vise pas seulement à célébrer notre passé, mais aussi à regarder vers l'avenir et à trouver de nouvelles façons de communiquer avec notre communauté et de mieux la servir. »

Dans le cadre des festivités, le RAPLIQ invite le public à explorer ses plateformes de médias sociaux actualisées. La page Facebook de l'organisation présente désormais une nouvelle bannière, tandis que les nouveaux comptes LinkedIn et Instagram offrent des canaux d'engagement supplémentaires. Malgré ces changements, le logo emblématique du RAPLIQ demeure inchangé, symbolisant la continuité dans la modernisation.

Tout au long de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le RAPLIQ lancera une série de quatre épisodes du balado Handi-cast. Chaque épisode abordera des sujets cruciaux tels que l'éducation, la santé, l'accessibilité universelle et le rôle des alliés?es dans le soutien aux personnes handicapées. Ces balados représentent l'engagement du RAPLIQ à utiliser des canaux de communication innovants pour atteindre et se connecter efficacement avec son public.

« Nous croyons qu'il faut adopter de nouvelles voies de communication tout en confirmant notre engagement à servir la communauté des personnes handicapées », a déclaré le porte-parole. « Le balado Handi-cast n'est qu'une des nombreuses initiatives visant à favoriser le dialogue, à sensibiliser et à promouvoir l'inclusivité. »

Alors que l'attente grandit pour la grande célébration de son 15e anniversaire, le RAPLIQ encourage ses partisans et partisanes à rester à l'écoute de ses réseaux sociaux pour des mises à jour passionnantes sur l'événement à venir. Que ce soit par courrier électronique, infolettre, balados ou réseaux sociaux, le RAPLIQ reste fidèle à sa mission de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes handicapées ainsi que de leurs alliés?es.

Pour plus d'informations sur le RAPLIQ et ses initiatives, veuillez visiter le rapliq.org ou suivre l'organisation sur Facebook, LinkedIn et Instagram.

À propos: Le RAPLIQ est un organisme panquébécois qui appuie et accompagne les personnes handicapées victimes de discrimination à défendre et revendiquer leurs droits et à en faire la promotion en visant l'éradication de cette discrimination trop souvent faite à leur égard.

