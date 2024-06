AVIS AUX MÉDIAS - Les professionnelles en soins lancent la campagne « Mon département, mon expertise »





QUÉBEC, le 4 juin 2024, /CNW/ - Réunies en conseil fédéral à Saint-Hyacinthe, les militantes de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ profiteront de l'occasion pour se joindre à leurs collègues professionnelles en soins de l'Hôpital Honoré-Mercier afin de lancer leur nouvelle campagne « Mon département, mon expertise ». Peu avant midi, elles prendront part à une marche débutant au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe et culminant devant l'Hôpital Honoré-Mercier. Elles souhaitent ainsi se faire voir et entendre pour rappeler au gouvernement qu'elles n'ont toujours pas d'entente de principe.

Face à l'Hôpital Honoré-Mercier, elles participeront au lancement d'une campagne nationale de visibilité intitulée #Mondépartementmonexpertise, mettant en valeur leurs engagement et expertise à travers une station photo autonome. Elles veulent ainsi exprimer au gouvernement en quoi elles sont expertes. Chaque photo symbolisera leur dévouement et soulignera leur rôle crucial et irremplaçable dans la prestation de soins de qualité pour la population.

Julie Bouchard, présidente de la FIQ, sera présente pour s'adresser aux professionnelles en soins et répondre aux questions des représentants des médias.

Aide-mémoire

Quoi : Marche et lancement de la campagne #Mondépartementmonexpertise par les professionnelles en soins membres de la FIQ



Quand : Mardi 4 juin 2024, de 11 h 10 à 12 h 40



Où : Début de la marche: Centre des congrès de St-Hyacinthe. Rassemblement devant l'Hôpital Honoré-Mercier (2750, boulevard Laframboise) et prise de parole.



À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

Renseignements: Floriane Bonneville, conseillère aux communications, 438 862-2928, [email protected]

4 juin 2024 à 05:30

