Aptoide lance le premier magasin de jeux sans application sur iOS

LISBONNE, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Aptoide, le premier magasin d'applications indépendant, qui compte plus de 400 millions d'utilisateurs à travers le monde, lance le premier magasin de jeux non-Apple sur iOS. Avec son magasin de jeux, Aptoide apporte des jeux de haute qualité et de nouvelles fonctionnalités aux jeux iOS, y compris une fonction de gamification offrant aux joueurs des bonus allant jusqu'à 10 % sur chaque achat.



Aptoide a également développé la première et la seule solution d'achat in-app (IAP) sur iOS qui ne provient pas d'Apple. Cela signifie que le magasin de jeux iOS d'Aptoide fournit le premier kit de développement logiciel (SDK) IAP disponible pour iOS avec l'approbation d'Apple, ouvrant de nouvelles possibilités attrayantes pour les développeurs de jeux et les utilisateurs.

La nouvelle boutique de jeux iOS d'Aptoide présentera du contenu de divers développeurs. Bien qu'elle opère actuellement à plus petite échelle et qu'elle soit en phase de lancement fermé, elle connaît une croissance rapide. Avec un pipeline de plus de 100 développeurs iOS intéressés, Aptoide est sélectif dans ses choix pour assurer une expérience utilisateur de haute qualité. Le lancement initial sera contrôlé par des codes d'accès, permettant une croissance mesurée et un retour d'information précieux de la part des premiers utilisateurs. Aptoide a une liste d'attente de 20 000 personnes et prévoit d'émettre entre 500 et 1 000 codes par jour.

Paulo Trezentos, cofondateur et PDG d'Aptoide, a souligné l'importance de la nouvelle entreprise : « La boutique de jeux iOS d'Aptoide représente un changement important dans la façon dont les utilisateurs et les développeurs interagissent avec l'écosystème de jeux iOS. Il marque une rupture significative avec l'écosystème traditionnel de jeu iOS, qui a été contrôlé par l'App Store d'Apple. Nous remercions Apple pour son soutien jusqu'à présent, sachant qu'il y a encore des points à améliorer dans la distribution alternative des applications iOS. Nous sommes convaincus qu'avec la coopération continue d'Apple et des régulateurs, les conditions commerciales et l'expérience utilisateur continueront d'être améliorées au cours des prochains mois".

Le lancement de la nouvelle boutique de jeux iOS d'Aptoide est l'aboutissement de plusieurs mois de collaboration avec l'équipe d'Apple. Elle a été rendue possible par la politique de la Digital Markets Act (DMA) en Europe, qui oblige les contrôleurs de la Big Tech à ouvrir leurs écosystèmes de jardins fortifiés. Comme des réglementations similaires sont approuvées dans d'autres régions, Aptoide est prête à étendre ses activités.

4 juin 2024 à 05:00

