MGI Tech partage de nouvelles données sur la technologie de base DNEBSEQ et présente les dernières innovations en matière de séquençage au salon ESHG 2024

Les utilisateurs européens de DNBSEQtm partagent des données d'accès anticipé démontrant la qualité Q40 en utilisant la nouvelle chimie de séquençage StandardMPS 2.0

MGI présente son nouveau générateur de gouttelettes à cellule unique DNBelab C-TaiM 4

BERLIN, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- MGI (MGI Tech Co., Ltd. ou ses filiales, collectivement dénommées MGI), une société engagée dans la création d'outils et de technologies de base qui stimulent l'innovation dans les sciences de la vie, a présenté aujourd'hui ses technologies de pointe lors d'une réunion satellite de l'entreprise à la conférence de la Société européenne de génétique humaine (ESHG) qui se tient cette année à Berlin, en Allemagne. Les utilisateurs de MGI à travers l'Europe, qu'il s'agisse de chercheurs de premier plan, de cliniciens, d'universitaires ou de chefs d'entreprise, ont partagé leurs idées sur l'adoption de la technologie DNBSEQtm de MGI dans le cadre d'initiatives de dépistage, de diagnostic et de santé des populations, entre autres applications, soulignant les progrès réalisés par MGI pour faire avancer la recherche dans le secteur des sciences de la vie dans toute la région.

Au cours de l'événement, le Dr Davide Cacchiarelli, de l'Institut de génétique et de médecine du Téléthon, en Italie, a attribué à DNBSEQtm la capacité de sa société à proposer des services de dépistage abordables à la population italienne. Le Dr Paula Sancho Salmerón, de Sistemas Genómicos en Espagne, a présenté un processus de diagnostic pour les maladies héréditaires monogéniques, tandis que Daniel Langhoff, directeur principal de la génomique des populations et des consommateurs chez Eurofins en Allemagne, a présenté une approche multi-omique de la santé des populations utilisant la technologie de séquençage de MGI.

En outre, le Dr Marie-Laure Yaspo, de la société allemande ALACRIS Theranostics, a donné un aperçu de l'amélioration de la qualité rendue possible par la nouvelle chimie de séquençage StandardMPS 2.0 (SM 2.0), annoncée pour la première fois lors du salon AGBT 2024 en février dernier. Grâce à des réactifs de séquençage et des logiciels mis à jour, SM 2.0 offre une proportion impressionnante de ?85 % pour les scores de qualité de base atteignant ou dépassant Q40 lors du séquençage sur la plateforme DNBSEQtm de MGI. L'amélioration continue de la chimie de séquençage, sans qu'il soit nécessaire de modifier la plateforme de l'instrument, souligne l'engagement de l'entreprise en faveur de la qualité et de la rentabilité grâce à l'innovation

Au cours de la conférence, MGI a également présenté son parc d'équipements de séquençage, allant du petit au très haut débit. La société a notamment lancé son nouveau générateur de gouttelettes unicellulaires DNBelab C-TaiM 4 (TaiM 4), conçu pour générer des librairies d'ARN unicellulaires à haut débit compatibles avec les instruments DNBSEQtm, y compris DNBSEQ-G400, DNBSEQ-T7 et DNBSEQ-T20×2.

« Je suis ravi que MGI soit en mesure de présenter ses nouveaux produits et ses développements technologiques année après année lors du principal événement de génomique de la région, a déclaré le Dr Yong Hou, directeur général de MGI Europe et Afrique. Nous sommes ravis de partager avec les visiteurs notre gamme de séquenceurs et notre nouveau dispositif à cellule unique, car MGI continue d'ouvrir de nouvelles possibilités aux utilisateurs de DNBSEQtm, en particulier sur les marchés européen et africain. »

Grâce à l'avantage de la rentabilité, de la précision et des capacités techniques, MGI continue de fournir une solution de séquençage fiable et efficace pour la recherche et les applications cliniques par le biais du DNBSEQtm et des produits pertinents, permettant à la communauté des sciences de la vie d'entrer dans l'avenir de la génomique.

Pour en savoir plus sur le générateur de gouttelettes à cellule unique C-TaiM 4 de DNBelab, rendez-vous sur https://applicationsmgi-tech.eu/novel-products/dnbelab-taim-4/

À propos de MGI

MGI Tech Co. (ou ses filiales, collectivement dénommées MGI) s'engage à créer des outils et des technologies de base qui stimulent l'innovation dans le domaine des sciences de la vie. Nous nous concentrons sur la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'instruments, de réactifs et de produits connexes dans le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie. Nous fournissons des équipements et des systèmes numériques en temps réel, multi-omiques et à spectre complet pour la médecine de précision, l'agriculture, les soins de santé et diverses autres industries. Fondée en 2016, MGI est devenue un leader dans le domaine des sciences de la vie, au service de clients sur les six continents et a établi des installations de recherche, de fabrication, de formation et de service après-vente dans le monde entier. MGI se distingue comme l'une des rares entreprises capables de développer indépendamment et de produire en masse des séquenceurs de gènes de qualité clinique avec des capacités de débit variées, allant des niveaux Gb à Tb. Grâce à son expertise inégalée, à ses produits de pointe et à son engagement en faveur de l'impact mondial, MGI continue de façonner la trajectoire des sciences de la vie dans l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://en.mgi-tech.com/ , LinkedIn , X et YouTube .

4 juin 2024 à 04:11

