Aetina renforce les performances de l'IA d'entreprise en périphérie et présente le serveur NVIDIA MGX au salon COMPUTEX 2024

Le serveur de conception modulaire NVIDIA MGX, compact et puissant, alimenté par des GPU NVIDIA et des processeurs Intel Xeon, est prêt à transformer et à faire progresser les performances de l'IA d'entreprise en périphérie.

TAIPEI, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Aetina , filiale du groupe Innodisk et expert en solutions d'IA en périphérie, est ravie de présenter son serveur innovant SuperEdge NVIDIA MGX à faible profondeur, modèle AEX-2UA1, au salon Computex 2024. L'AEX-2UA1 est l'un des premiers serveurs NVIDIA MGX x86-CPU à faible profondeur à être présenté au marché, ce qui marque une expansion significative du portefeuille de produits d'Aetina, qui passe d'appareils spécialisés en périphérie à des solutions complètes de serveurs d'IA.?

Le serveur SuperEdge NVIDIA MGX représente également une étape importante dans la progression de la feuille de route du groupe Innodisk en matière d'IA, qui s'étend des capteurs de première ligne et des dispositifs de stockage aux outils logiciels d'IA, aux plateformes informatiques et maintenant aux serveurs IA. Le serveur SuperEdge offre des performances maximales dans un format compact pour l'informatique périphérique et permet aux entreprises de traiter efficacement les données sensibles avec le modèle LLM (grand modèle de langage) privé et d'autres applications d'IA d'entreprise. Il est particulièrement précieux dans des secteurs tels que la finance et la santé, où la confidentialité des données est primordiale, et les télécommunications 5G, car il offre un système compact, puissant et optimisé en termes d'espace, idéal pour les applications et les déploiements critiques.

Le serveur NVIDIA MGX accélère le déploiement de l'IA dans les entreprises sur site

Les entreprises adoptent les transformations rapides accélérées par l'IA générative. Cependant, pour les industries qui traitent des données sensibles, telles que la finance, la biotechnologie et la recherche médicale, les services LLM basés sur le cloud peuvent présenter des risques opérationnels et de conformité potentiels. Par conséquent, ces entreprises ont un besoin urgent d'une solution qui permette aux LLM d'opérer de manière sécurisée tout en équilibrant les coûts et les performances en fonction de leurs cas spécifiques.

En réponse à la demande croissante, Aetina dévoile l'AEX-2UA1, le serveur périphérique de niveau entreprise, pour permettre aux entreprises de déployer leur formation d'IA LLM privée et leur inférence dans leurs locaux. Les modèles peuvent ainsi être formés à l'aide de données sensibles et utilisés en toute sécurité pour garantir la conformité à des réglementations strictes.

S'appuyant sur les technologies de NVIDIA et d'Intel, l'AEX-2UA1 prend en charge deux GPU à double étage avec des passerelles NVIDIA NVLink et un seul processeur Intel® Xeon 6, améliorant ainsi les performances de formation et d'inférence LLM avec une interconnexion directe GPU-GPU pour libérer de puissantes performances de calcul en périphérie. De plus, l'AEX-2UA1 prend en charge des solutions réseau avancées, notamment les DPU et SuperNIC NVIDIA BlueField-3 et les NIC NVIDIA ConnectX-7 . Cela permet une communication efficace de serveur à serveur et de serveur à stockage pour le traitement parallèle dans les systèmes d'IA de pointe des entreprises.

De plus, pour répondre aux contraintes d'espace des environnements périphériques, l'AEX-2UA1 est doté d'une conception x86 à faible profondeur. Avec un accès frontal et un facteur de forme compact, il optimise l'utilisation de l'espace, ce qui le rend adapté aux déploiements dans des emplacements en rack ou hors rack. Cette polyvalence permet de déployer diverses applications basées sur l'intelligence artificielle partout où cela est nécessaire à la périphérie.

En outre, l'AEX-2UA1 est conforme à l'architecture NVIDIA MGX, puisqu'il propose une architecture de serveur modulaire pour une flexibilité maximale et une compatibilité future, y compris la prise en charge des GPU NVIDIA Blackwell, afin de garantir une plus grande évolutivité pour les entreprises à l'avenir.

Aetina et Innodisk : l'intelligence architecturale en périphérie

James Su, directeur de la R&D logicielle chez Aetina, a déclaré : « AEX-2UA1 ne marque pas seulement les progrès d'Aetina dans l'extension de son portefeuille de produits, mais sert également de système d'entrée idéal pour les entreprises qui ont besoin d'un déploiement LLM, en offrant de faibles barrières à l'entrée par rapport aux serveurs GPU standard sur le marché. Nous rationalisons le développement et le déploiement des applications d'IA grâce à ce serveur NVIDIA MGX, associé à notre vaste expertise, ce qui permet d'économiser des ressources précieuses tout en accélérant le délai de rentabilisation et en permettant aux entreprises d'exploiter rapidement le potentiel de l'IA et d'acquérir un avantage concurrentiel. »

Le lancement du nouveau serveur NVIDIA MGX réaffirme la position d'Aetina en tant que force motrice de l'innovation en matière d'IA au sein du groupe Innodisk, démontrant sa force et son élan pour repousser les limites technologiques. S'appuyant sur la vaste expertise du groupe Innodisk en matière d'intégration interindustrielle et sur les connaissances acquises au service des clients IPC, Aetina transforme les innovations de pointe en solutions pratiques pour les points finaux, ce qui facilite l'adoption généralisée de l'intelligence artificielle sur divers marchés.

En outre, le groupe Innodisk renforce son engagement en faveur de l'excellence en soutenant pleinement l'expansion de la capacité de production par le biais d'un centre de fabrication de deuxième phase à venir.

Cette décision stratégique renforce l'engagement d'Aetina et d'Innodisk à fournir des solutions d'IA de premier plan, non seulement pour répondre aux demandes d'un marché en évolution mais aussi pour ouvrir la voie à de futures innovations.

Le serveur SuperEdge NVIDIA MGX short-depth sera présenté au salon COMPUTEX 2024. Visitez le stand d'Aetina (stand n° J0110) pour découvrir comment ce serveur innovant peut amener les opérations commerciales à un niveau supérieur.

Pour plus d'informations sur Aetina et le serveur en profondeur SuperEdge NVIDIA MGX, rendez-vous sur https://www.aetina.com/ .

4 juin 2024 à 04:00

