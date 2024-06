Appian nomme Sabine Bührer Vice-Présidente Régionale pour l'Europe Centrale





Une dirigeante expérimentée en technologies d'entreprise dirigera la croissance d'Appian en France et dans la région DACH

PARIS, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) a annoncé aujourd'hui la nomination de Sabine Bührer en tant que Vice-Présidente Régionale pour l'Europe Centrale. Forte d'une vaste expérience de management dans le secteur technologique et d'un solide bilan en matière de création de valeur client, Sabine Bührer pilotera les initiatives stratégiques et la croissance d'Appian sur ce marché clé. Son leadership sera crucial pour renforcer la présence d'Appian et offrir des solutions innovantes d'automatisation des processus aux organisations en Allemagne, Autriche, Suisse, et France.

Cette nomination illustre l'engagement d'Appian à investir dans des talents de premier plan pour accélérer son expansion et mieux servir ses clients en Europe centrale. Parmi les clients notables d'Appian en France et en Allemagne figurent Addiko Bank, Bayer AG , Leroy Merlin , la Ligue Nationale de Rugby , le Département des Yvelines , et d'autres . Sabine Bührer sera chargée de diriger l'ensemble des activités dans la région, y compris la génération de revenus et la satisfaction des clients. Ses priorités incluent l'optimisation de l'organisation des ventes et le développement de l'écosystème de partenaires régionaux d'Appian.

"Accroître la productivité et l'efficacité restera une priorité stratégique majeure pour les organisations dans les années à venir," déclare Sabine Bührer. "L'automatisation des processus est la clé du succès durable. Appian est à la pointe de cette transformation en aidant les entreprises de tous secteurs à concevoir, automatiser et optimiser des processus complexes. C'est essentiel pour que nos clients restent compétitifs dans un monde où l'innovation technologique s'accélère. Je suis très enthousiaste à l'idée de m'engager dans cette mission importante chez Appian. Avec une équipe exceptionnelle, nous soutiendrons nos clients actuels et futurs dans cette transformation."

Sabine Bührer a constamment dépassé les objectifs commerciaux au cours de ses quinze ans de leadership en ventes au sein de grandes entreprises technologiques. Avant de rejoindre Appian, elle était Vice-Présidente des Ventes et Country lead pour la Suisse chez Tableau (groupe Salesforce), où elle a constitué l'équipe suisse et dirigé la génération de revenus ainsi que la stratégie de mise sur le marché. Elle a également passé douze ans chez Gartner, occupant divers postes de direction au Royaume-Uni et en Suisse, et plus récemment en tant que Vice-présidente régionale pour les pays nordiques, DACH et Ibérique dans la division Global Enterprise.

"L'Europe centrale est un moteur économique crucial pour Appian," a déclaré Charlie Thompson, Senior VP pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) ainsi que l'Amérique latine (LatAm) chez Appian. "Selon les dernières données de la Banque mondiale, le PIB combiné de la région DACH et de la France dépasse 7,488 trillions Euros, avec un taux de croissance moyen de 2,9 %, supérieur à celui des États-Unis (qui est à 1,9 %). Nous sommes ravis d'accueillir Sabine chez Appian pour diriger cette région stratégique et nous aider à stimuler une croissance transformative et à apporter de la valeur à nos clients grâce à l'automatisation des processus ."

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Appian AI Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr . [Nasdaq: APPN]

4 juin 2024 à 04:00

