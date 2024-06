MACH revient pour accélérer l'avenir du règlement





L'activité de clearing (compensation pour le Roaming) de TOMIA prend son envol en tant qu'unité commerciale indépendante.

LUXEMBOURG, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'activité de compensation de TOMIA a été relancée en tant qu'unité commerciale distincte appelée MACH , ce qui permet de restaurer la marque vénérée qui a été pionnière dans l'industrie de l'itinérance. La nouvelle société vise la croissance et concentrera son attention sur les besoins de compensation de la prochaine génération des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier. MACH fonctionnera de manière autonome aux côtés de sa société soeur TOMIA, qui restera responsable de son portefeuille de services d'itinérance à valeur ajoutée, leader sur le marché. Les services de MACH sont utilisés par des opérateurs de toutes tailles, qu'il s'agisse de l'un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile au monde, basé aux États-Unis, ou de groupes ayant des activités dans plusieurs pays.

« Nous sommes fiers de restaurer la marque MACH, qui jouit d'une grande confiance et d'un grand respect, et de nous appuyer sur l'héritage d'excellence de notre entreprise dans le secteur de la compensation. « Le marché continue de présenter de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, et nous nous engageons à fournir des solutions et des services innovants qui maximisent le chiffre d'affaires de nos clients », a déclaré Jean Doblustaine, vice-président principal et directeur général de MACH.

Face à la complexité croissante du marché, MACH constate que les clients s'intéressent de plus en plus aux solutions basées sur des normes qui facilitent la prise en charge et l'évolution vers les derniers processus de règlement (settlement), l'évolution de la facturation et du recouvrement (Billing and Charging Evolution - BCE). Le portefeuille de l'entreprise englobe l'ensemble du parcours client. Les solutions Data Clearing (DCH) et Financial Clearing (FCH) de MACH assurent des services d'échange de données efficaces et fiables pour faciliter le règlement en gros et fournir une visibilité inégalée de la mobilité et des revenus de l'itinérance. Combiné à Deal Analytics, le meilleur service de gestion des réductions de sa catégorie, MACH offre aux équipes commerciales, financières et opérationnelles les avantages d'une analyse commerciale unifiée qui traite d'innombrables enregistrements pour obtenir des résultats meilleurs et plus précis. Cela permet aux principaux acteurs commerciaux de prendre des décisions éclairées plus rapidement et d'obtenir de meilleurs résultats globaux.

L'entreprise travaille en étroite collaboration avec tous ses clients pour assurer une transition en douceur et montrera comment son indépendance permettra à MACH d'améliorer et de développer les relations existantes. Grâce à ses équipes de vente, de développement de produits et d'exploitation dédiées, MACH espère accélérer ses progrès dans ce domaine et offrir une plus grande valeur ajoutée à ses clients grâce à son orientation rationalisée. Pour en savoir plus, consultez le site www.mach.com .

À propos de MACH

MACH a été le pionnier du secteur de l'itinérance et s'est imposé comme l'expert mondial en matière de compensation depuis plus de 30 ans. MACH propose aux opérateurs de téléphonie mobile des services d'optimisation de la compensation avec une visibilité et une automatisation complète à tous les stades du cycle de vie des accords. Nous avons fait évoluer notre offre en permanence pour répondre aux défis de simplification des opérateurs et anticiper les nouvelles tendances du marché. Notre approche intégrée de la vente en gros permet aux utilisateurs de gérer facilement tous les types d'accords commerciaux, les réductions TAP, BCE et IOT, et de lancer des stratégies commerciales innovantes en matière d'IoT et d'itinérance 5G. Nous aidons nos clients à passer avec succès des anciens processus de règlement aux plus récents, conformément aux normes du secteur. Pour en savoir plus, consultez le site www.mach.com.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Caetano Pessoa ? MACH

[email protected]

+352 691 384 107

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2424733/Mach_Logo.jpg

4 juin 2024 à 03:05

