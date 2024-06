KAYTUS dévoile le KR2266V2, son nouveau serveur de stockage avancé avec 28 disques LFF et un facteur de forme 2U





KAYTUS, un leader des infrastructures IT, dévoile son serveur de stockage avancé KR2266V2 à l'ISC High Performance 2024. Le KR2266V2 prend en charge 28 disques de 3,5 pouces, offrant une capacité de stockage supérieure à 600 To dans le facteur de forme 2U et une densité de stockage 133 % supérieure à la moyenne du secteur. Le serveur est équipé de deux processeurs Intel® Xeon® de 5e génération, chacun avec un TDP allant jusqu'à 350W. Il dispose d'un PCIe 5.0 à 32GT/s et prend en charge les réseaux à faible latence 400Gb, répondant à divers scénarios d'application big data et offrant des avantages exceptionnels en TCO.

Le KR2266V2 double la densité de stockage, fournissant plus de 600 To dans l'espace 2U

Le KR2266V2 utilise une architecture à trois niveaux et peut accueillir 28 disques de 3,5 pouces, offrant une capacité de stockage supérieure à 600 To pour un facteur de forme 2U. Sa densité de stockage dépasse de 133 % la moyenne du secteur. Pour optimiser l'efficacité de la transmission de données, le KR2266V2 utilise une approche innovante, remplaçant la transmission par câble traditionnelle par une carte d'E/S intégrant une multitude de puces Redriver. Cette amélioration augmente la force du signal des liaisons de données de stockage, garantissant des performances maximales pour que chaque disque.

Une gestion intelligente permet de rationaliser les opérations et la maintenance (O&M)

Le KR2266V2 offre une densité de stockage élevée et des O&M facilitées, notamment grâce à une maintenance sans outil avec des plateaux de disque qui améliorent l'efficacité de 100 %. Il dispose d'une plateforme de contrôle intelligente avec une fonction call-home en un clic, permettant de signaler les composants nécessitant d'être réparés en quelques secondes et d'atteindre une précision de plus de 95 % dans les diagnostics intelligents. Le KR2266V2 peut prédire les défaillances des composants 5 à 30 jours à l'avance et les anomalies de performance 5 à 10 minutes également à l'avance. Grâce à l'analyse intelligente de l'état de la mémoire, à la prédiction des pannes et aux capacités d'auto-dépannage, le risque de défaillance de l'appareil est considérablement réduit.

Le choix optimal pour les configurations big data avec une réduction drastique du coût total de possession et des ressources

Dépassant les références de l'industrie, le KR2266V2 excelle dans les scénarios big data, en particulier dans des applications telles que l'analyse intelligente, les tendances marketing, la gestion des stocks et les systèmes de recommandation intelligents. Il améliore de 84 % les performances de traitement MapReduce et de 173 % les performances de test du modèle de production Kafka. Avec la même capacité de stockage et les mêmes exigences de performance, le nombre de serveurs KR2266V2 est réduit de 50 %, les dépenses d'énergie sont réduites de plus de 40 % et le coût total de possession global est réduit de plus de 30 %, ce qui en fait un choix rentable pour les utilisateurs de centres de données.

À propos de KAYTUS

KAYTUS est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'infrastructure informatique, offrant une gamme diversifiée de produits de pointe, ouverts et respectueux de l'environnement pour le cloud, l'IA, l'edge computing et d'autres applications émergentes. Avec une approche centrée sur le client, KAYTUS est agile et réactif aux besoins des utilisateurs grâce à son modèle commercial adaptable. En savoir plus sur KAYTUS.com

