Pini en Afrique





Nous sommes heureux d'annoncer l'ouverture de deux nouveaux bureaux à Tunis et au Caire

GRONO, Suisse, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Pini s'intéresse depuis longtemps à l'Afrique et a récemment participé à plusieurs projets importants au Sénégal, au Mozambique et en Tanzanie. Ces projets comprennent le développement de ports, d'aéroports et d'installations hydroélectriques.

L'expansion des racines suisses de Pini sur ce marché est une étape importante dans le plan de croissance stratégique de l'entreprise. L'Afrique possède certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde, et nous sommes impatients de participer à ce développement.

Avec l'acquisition de Sers, nous avons établi un nouvel avant-poste à Tunis. En outre, le groupe Pini a acquis des activités qui nous permettent d'être présents en Égypte. Ces mesures stratégiques soutiennent la croissance du groupe sur le marché nord-africain et sur l'ensemble du continent.

Les deux nouveaux bureaux feront partie de notre unité commerciale MENAA (Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie).

Citations :

« La transformation de la société commence par la compréhension de ses besoins fondamentaux. L'engagement mondial nous permet d'exceller en tant qu'experts locaux en ingénierie. »

Andrea Galli

PDG du groupe

« Cette étape importante nous rapproche du marché africain et soutient notre vision selon laquelle le groupe Pini est une communauté mondiale de talents. 120 coéquipiers motivés se joindront à l'équipe. Ils deviendront le fondement de notre présence sur ce continent et fourniront des projets d'ingénierie mondiaux."

Aymen Cheikh Mhamed

Directeur du développement et responsable de l'unité commerciale MENAA

À propos de Pini Group

Pini Group est un réseau de personnes talentueuses spécialisées dans la conception et la gestion de projets d'ingénierie complexes. En associant le savoir-faire international et les bonnes pratiques locales, nos équipes pluridisciplinaires développent des solutions intelligentes, rentables et durables pour les secteurs suivants :

Infrastructures et transports

Énergie et environnement

Urbanisme et villes

Digitalisation et innovation

Nous sommes le choix idéal pour les projets complexes. En transformant les idées en réalité, nous dépassons les conventions et misons sur l'audace. Nous travaillons en plusieurs langues et sur cinq continents, créant ainsi une ingénierie de valeur pour les générations futures.

