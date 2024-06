Les Mousquetaires de Paris dominent les Sea Devils de Hambourg (41-14)





La deuxième semaine de la saison de la Ligue européenne de football se termine avec un match riche en action à Brême.

13 824 supporters enthousiastes se sont rassemblés à Brême, en Allemagne, au Wohinvest Weserstadion

Le néo-mousquetaire WR Austin Mitchell et un premier touchdown of the game et a été nommé MVP de la ligue de la semaine

PARIS, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Après un week-end de repos, les Parisiens se sont rendus ce dimanche après-midi à Hambourg pour leur premier match de la saison 2024 de la Ligue européenne de football.

Devant près de 13 834 personnes, dont des supporters de la Compagnie Rouge (ndlr : le kop parisien), il n'a fallu que deux drives à Zach Edwards pour retrouver le néo-mousquetaire Austin Mitchell et un premier touchdown. Le receveur terminera la rencontre avec 9 réceptions pour 152 yards et 4 touchdowns. Lundi, Mitchell a été nommé MVP de la ligue de la semaine 2. De son côté, le général Edwards a mené une magnifique attaque tout au long du match. A la passe et sur le terrain, les Parisiens imposaient leur volonté aux Allemands. De l'autre côté du ballon, la défense était très solide, avec Stanley Zeregbe omniprésent et dominant.

Marc Mattioli - entraîneur-chef : « Quelle première ! Nous sommes ravis de valider les longues semaines de travail et de préparation avec une victoire comme celle-ci. On a su jouer ensemble et remporter ce match. Bien sûr, nous ne sommes qu'au début du chemin et beaucoup d'ajustements doivent encore être faits mais je suis fier de mes gars ! »

C'est donc avec une grande victoire que la star Anthony Mahoungou et ses coéquipiers reviennent à Paris avec l'ambition d'améliorer cette grande première face à l'historique Frankfurt Galaxy la semaine prochaine.

Les Mousquetaires joueront devant leur public au stade Jean Bouin (Paris 16e) le dimanche 9 juin à 13h00. pour l'événement de l'année des fans de football américain en France.

Les Paris Musketeers sont la seule équipe professionnelle de football américain en France. Engagée dans l'European League of Football, elle affronte les meilleures équipes continentales dans cette saison 2024, la seconde de son existence.

Les matchs à domicile se jouent au stade Jean Bouin (Paris 16).

