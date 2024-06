Bluecrux aide Sanofi à exploiter l'IA pour transformer les chaînes d'approvisionnement de demain





BARCELONE, Espagne, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Sanofi mise tout sur l'IA et souhaite devenir la première entreprise biopharmaceutique alimentée par l'IA à grande échelle. L'entreprise utilise l'IA pour accomplir les miracles de la science en accélérant la découverte de médicaments et en améliorant la conception des essais cliniques, la fabrication et l'approvisionnement en médicaments et en vaccins afin de les mettre plus rapidement à la disposition des patients qui en ont besoin. Axon, la technologie de jumeau numérique pour la chaîne d'approvisionnement de Bluecrux, joue un rôle essentiel dans la transformation de la chaîne d'approvisionnement numérique de Sanofi.

Accomplir des miracles scientifiques pour les patients

L'entreprise ouvre la voie, en tant que leader de l'innovation parmi les entreprises pharmaceutiques, grâce à sa mise en oeuvre étendue de l'IA, améliorant les capacités opérationnelles dans divers domaines de l'entreprise. L'ambition de Sanofi est particulièrement prononcée dans sa stratégie de chaîne d'approvisionnement, dans laquelle l'IA est essentielle pour « accomplir des miracles scientifiques pour les patients ». Grâce à une plus grande efficacité, l'entreprise peut réorienter les économies réalisées vers la R&D et le développement de médicaments.

La technologie Axon de Bluecrux joue un rôle essentiel dans la transformation de la chaîne d'approvisionnement numérique de Sanofi. Axon est un jumeau numérique qui intègre et harmonise tous les systèmes de données de Sanofi en un seul et unique modèle de chaîne de valeur numérique. Cela permet une compréhension globale des opérations de la chaîne d'approvisionnement de Sanofi, du début à la fin. « La visibilité de bout en bout du flux de valeur de notre chaîne d'approvisionnement nous a déjà aidés à identifier de grandes opportunités pour améliorer les stocks et les temps de cycle des processus, ce qui permettra finalement de livrer nos produits aux patients plus rapidement, a déclaré Leif Skibsted Jakobsen, responsable de la chaîne d'approvisionnement numérique de Sanofi. Nous avons mis en place un processus structuré pour mettre en oeuvre ces opportunités et, grâce à Axon, nous sommes également en mesure de valider les résultats. »

« Axon est une pièce importante du puzzle pour soutenir les objectifs de Sanofi visant à créer une chaîne d'approvisionnement connectée de bout en bout, axée sur les données et accélérée par le numérique, a ajouté Valérie Vandenbroucke, vice-présidente de la technologie Axon de Bluecrux. Bien que l'utilisation de la plateforme soit déjà une transformation, ce n'est que le début, et de nombreuses autres avancées se profilent à l'horizon. »

Sanofi et Bluecrux à la conférence Gartner de Barcelone

Lors de la prochaine conférence Gartner Supply Chain Symposium EMEA à Barcelone (du 10 au 12 juin), Bluecrux se joindra à Sanofi dans une session spéciale qui se penchera sur le pouvoir transformateur de l'intelligence artificielle dans le domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Valérie Vandenbroucke, vice-présidente de la technologie Axon de Bluecrux, et Leif Skibsted Jakobsen de Sanofi, feront une présentation conjointe.

Au cours de cette session, les participants découvriront comment Sanofi a exploité l'IA pour atteindre et dépasser ses objectifs commerciaux. Ils observeront comment Sanofi a traduit sa vision en une feuille de route pratique et comment l'IA peut catalyser une véritable transformation de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, notamment en aidant l'entreprise à devenir une chaîne d'approvisionnement connectée de bout en bout, axée sur les données et accélérée par le numérique.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale innovante dans le domaine de la santé, animée par un seul objectif : nous recherchons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Notre équipe, répartie dans une centaine de pays, se consacre à transformer la pratique de la médecine en s'efforçant de rendre l'impossible possible. Nous fournissons des options thérapeutiques susceptibles de changer la vie et une protection vaccinale vitale à des millions de personnes dans le monde, tout en plaçant le développement durable et la responsabilité sociale au coeur de nos ambitions.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ: SNY

À propos de Bluecrux

Fondée en 2011, Bluecrux est une société de technologie et de conseil en chaîne de valeur de premier plan qui aide les entreprises mondiales à gérer et à améliorer leurs chaînes d'approvisionnement. La portée mondiale de l'entreprise et ses technologies innovantes, Binocs et Axon, reflètent son objectif de combiner expertise et technologie, transformant ainsi les défis en opportunités.

