PARTICIPEZ AU SOMMET VIRTUEL DE LA FÉDÉRATION DENTAIRE MONDIALE FDI QUI PRÉSENTE DES PRATIQUES DURABLES EN DENTISTERIE POUR RÉDUIRE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA PROFESSION

GENÈVE, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- FDI World Dental Federation (FDI) est fière d'annoncer la deuxième édition de son sommet virtuel sur le développement durable en dentisterie , qui se tiendra du 18 au 20 juin. Cet événement important offrira une plateforme pour présenter des études de cas, partager les meilleures pratiques et fournir des ressources informatives visant à améliorer les pratiques durables au sein de la profession dentaire.

Le premier sommet sur le développement durable en dentisterie, organisé en 2023 pour marquer la Journée mondiale de l'environnement, a été largement salué par les participants et les présentateurs. S'appuyant sur le succès retentissant de son lancement, FDI est ravi d'accueillir la deuxième édition de l'événement virtuel pendant trois jours en juin 2024.

« Nous sommes ravis de relancer le sommet sur le développement durable en dentisterie cette année, réaffirmant notre engagement à façonner un avenir plus durable. « La responsabilité environnementale est essentielle dans le domaine de la dentisterie, un engagement que nous devons à notre planète et aux générations futures. Nous invitons toutes les parties prenantes à s'engager dans cet événement instructif de trois jours et à se joindre à nous pour favoriser une approche plus saine et respectueuse de l'environnement des soins de santé buccodentaires." - Dr Greg Chadwick, président de l'IDE

Dans le contexte des défis environnementaux mondiaux auxquels le monde est confronté, FDI reconnaît l'impact significatif de la dentisterie sur notre planète. Pour résoudre efficacement ce problème, FDI a lancé son projet Sustainability in Dentistry en 2021. Grâce à cette initiative, FDI a méticuleusement documenté et célébré les efforts louables des parties prenantes du secteur de la dentisterie, y compris ses associations dentaires nationales membres et les praticiens dentaires du monde entier, en reconnaissance de leur travail acharné pour atténuer l'empreinte environnementale de la dentisterie par le biais d'initiatives telles que les Sustainability Awards . Le prochain sommet virtuel sur le développement durable en dentisterie offre l'occasion de mettre en lumière d'autres succès et de fournir aux participants les outils et l'inspiration nécessaires pour prendre des décisions respectueuses de l'environnement pour leurs pratiques.

Le sommet sera également l'occasion de se familiariser avec le projet Sustainability in Dentistry de FDI et les diverses ressources qui ont été développées dans le cadre de l'initiative, y compris un cours en ligne ouvert à grande échelle pour les dentistes et les équipes dentaires, un engagement pour des soins buccodentaires durables , a Sustainability Toolkit , et plus encore.

« Le FDI Sustainability in Dentistry Summit est un événement important pour notre industrie. Cet événement fournit des informations précieuses, des connaissances et une motivation aux professionnels dentaires du monde entier pour faire progresser la durabilité. En tant que cofondateur de l'initiative FDI Sustainability in Dentistry, chez Dentsply Sirona, nous exhortons tout le monde à profiter de cette occasion pour se réunir, apprendre et agir pour un avenir plus durable." - Andreas Frank, vice-président exécutif et directeur commercial chez Dentsply Sirona

« En tant que partenaire fondateur du projet FDI Sustainability, Haleon estime que la dentisterie durable est une meilleure dentisterie. Nous nous engageons à rendre notre entreprise plus durable et à nous associer à l'industrie pour soutenir les changements significatifs nécessaires. La responsabilité personnelle est au coeur de cette mission. Nous pensons que même de petits changements dans la pratique peuvent apporter des avantages économiques, sociaux et environnementaux importants. Rejoignez le sommet pour bénéficier d'études de cas percutantes, de guides des meilleures pratiques et de ressources précieuses." - Gareth Rudduck, responsable de la consommation consciente pour la santé bucco-dentaire chez Haleon.

« Nous sommes ravis de participer à ce projet à l'échelle de l'industrie visant à améliorer les pratiques de durabilité au sein de la profession dentaire. Bien que nous soyons en train de devenir plus durables, nous restons engagés à réduire notre impact environnemental et à soutenir les professionnels des soins buccodentaires dans leur propre transformation en matière de développement durable", commente Atsushi Kinoshita, directeur exécutif de la transformation du développement durable chez Sunstar.

Rejoignez-nous du 18 au 20 juin, de 16h à 17h30 CEST chaque jour, au Sommet sur le développement durable en dentisterie et participez à notre engagement à améliorer l'impact environnemental de la profession dentaire sur la planète. Inscrivez- vous ici .

À propos de la Fédération dentaire mondiale FDI

La Fédération dentaire mondiale FDI est la principale voix mondiale de la profession dentaire et envisage un monde avec une santé buccodentaire optimale. Il est le principal organisme représentatif de plus d'un million de dentistes dans le monde. Elle compte parmi ses membres quelque 200 associations dentaires nationales et groupes de spécialistes dans plus de 130 pays. www.fdiworlddental.org/

En savoir plus sur le projet Sustainability in Dentistry

Le projet est soutenu par des partenaires : Dentsply Sirona, Haleon et Sunstar ; et des supporters : Colgate, Kulzer et SDI Limited. www.fdiworlddental.org/sustainability-dentistry

