AmpleLogic lance un aPaaS avancé pour les sciences de la vie avec 14 applications prêtes à l'emploi

HYDERABAD, Inde, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- AmpleLogic, l'un des principaux fournisseurs de solutions de bonnes pratiques de fabrication automatisée (GAMP), annonce le lancement de sa plateforme révolutionnaire d' applications en tant que service (aPaaS) , conçue spécifiquement pour le secteur des sciences de la vie. Cette plateforme de pointe s'appuie sur la technologie low-code/no-code pour accélérer la numérisation dans l'industrie des sciences de la vie tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en garantissant la conformité avec les normes réglementaires de la FDA, de la MHRA, de l'EMOA, de l'ISO et des lignes directrices des GAMP.

La plateforme aPaaS aPaaS d'AmpleLogic offre une fonction unique de création de sa propre application, qui permet aux entreprises de répondre rapidement aux exigences réglementaires émergentes et aux défis opérationnels. Elles peuvent personnaliser une application à l'aide de la plateforme en fonction de leur cas d'utilisation.

AmpleLogic propose également une suite complète de 14 applications prévalidées et prêtes à l'emploi, conçues pour les industries réglementées telles que la fabrication de produits pharmaceutiques, la biotechnologie, les dispositifs médicaux, la thérapie génique, la beauté et les cosmétiques, l'alimentation et les boissons, et bien d'autres. Ces applications comprennent :

Logiciel de contrôle annuel de la qualité des produits

Système de gestion de la qualité Système d'exécution de la fabrication Système de journal de bord électronique Système de surveillance environnementale Système de gestion des documents Système de gestion de l'apprentissage Système de validation du nettoyage Système de validation des processus Système de gestion de la stabilité Système de gestion des informations réglementaires Système de gestion des informations de laboratoire Système de gestion de l'accès des utilisateurs Logiciel d'étalonnage et de maintenance

« Nous sommes ravis de lancer notre nouvelle plateforme aPaaS conçue pour l'industrie des sciences de la vie, destinée à rationaliser les opérations et à garantir la conformité, a déclaré M. Manne V. Chowdhary , PDG d'AmpleLogic. Notre plateforme s'appuie sur les dernières technologies pour fournir des solutions évolutives et flexibles qui répondent aux besoins uniques de nos clients dans le secteur des sciences de la vie. Avec plus de 100 clients satisfaits au cours de nos 14 années d'activité dans ce domaine, il s'agit de l'une des nombreuses initiatives d'AmpleLogic et d'un pas en avant dans notre mission de fournir des solutions logicielles innovantes et efficaces. »

AmpleLogic intègre également l'IA et la ML pour des solutions améliorées, ce qui permet une analyse prédictive et une génération automatisée de questionnaires basés sur les SOP. Son système de gestion de l'apprentissage utilise ces technologies pour une formation ciblée, garantissant la conformité et la préparation de la main-d'oeuvre.

À propos d'AmpleLogic :

AmpleLogic est un fournisseur de premier plan de solutions technologiques de pointe pour l'industrie des sciences de la vie. En se concentrant sur la fourniture de plateformes de haute qualité, conformes et conviviales, AmpleLogic aide les entreprises à rationaliser leurs opérations, à garantir la conformité aux réglementations et à stimuler leur croissance. Au service des petites entreprises de biotechnologie comme des grandes sociétés pharmaceutiques, AmpleLogic répond aux besoins uniques de l'industrie grâce à ses solutions innovantes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.amplelogic.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2428171/AmpleLogic_Logo.jpg

