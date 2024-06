NAVEE dévoilera le module d'IA NAVEE Captain au salon MicroMobility Europe 2024





AMSTERDAM, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- NAVEE, pionnier des solutions de micro-mobilité, est fier d'annoncer le lancement du module d'IA NAVEE Captain au salon MicroMobility Europe 2024 (MME) à Amsterdam, la plus grande conférence mondiale sur les petits véhicules, qui aura lieu du 5 au 6 juin. Cette innovation révolutionnaire marque une avancée significative dans le domaine de la mobilité urbaine, offrant une suite de fonctionnalités de pointe conçues pour améliorer la sécurité des usagers et l'efficacité opérationnelle.

Le salon MicroMobility Europe 2024 est une plateforme idéale qui permettra à NAVEE de présenter sa vision d'une mobilité urbaine plus intelligente. Lors du salon, les participants assisteront au lancement du module d'IA NAVEE Captain, ainsi que des trottinettes de l'innovante série D et de trois vélos électriques au design unique, chacun conçu pour répondre à des besoins de performance variés.

Détections intelligentes :

Des capteurs avancés permettent de détecter en temps réel les zones de stationnement, les piétons et les trottoirs, ce qui permet aux usagers d'avoir une meilleure conscience de la situation.

Caméra embarquée :

Équipé d'une caméra embarquée, le module enregistre et capture les conditions inhabituelles pendant les trajets, fournissant ainsi des informations précieuses et des preuves pour documenter les incidents.

Conception modulaire :

Le NAVEE Captain est conçu de façon modulaire, ce qui facilite son intégration transparente avec les trottinettes de la série D. Cette polyvalence garantit une installation facile et une adaptabilité à divers scénarios opérationnels.

Compatibilité :

Conçu pour s'intégrer parfaitement aux trottinettes de la série D, le module d'IA NAVEE Captain assure une expérience utilisateur fluide et sans problème de compatibilité.

Pour les opérateurs de flottes partagées, la conception modulaire de NAVEE offre une flexibilité et une rentabilité exceptionnelles. Chaque composant, des clignotants à l'affichage en passant par le chargement sans fil, peut être facilement échangé et ajusté pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques, réduisant ainsi les coûts de maintenance et optimisant les performances de la flotte.

NAVEE s'engage à façonner l'avenir de la mobilité urbaine en fournissant des solutions innovantes qui privilégient la sécurité, l'efficacité et la durabilité. Avec l'introduction du module d'IA NAVEE Captain, NAVEE révolutionne le paysage de la micro-mobilité en donnant aux usagers et aux opérateurs les moyens d'agir grâce à une technologie de pointe et à une commodité inégalée.

À propos de NAVEE :

NAVEE est un fournisseur de solutions de micro-mobilité spécialisé dans la R&D, la production et la distribution de trottinettes et de vélos électriques.

Pour plus d'informations sur NAVEE et ses solutions de micro-mobilité, veuillez consulter le site : https://naveetech.com/commercial

