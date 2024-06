Rajesh Chandiramani devient PDG de Comviva pour mener la prochaine phase de croissance de l'entreprise





NEW DELHI, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Comviva , leader mondial de l'expérience client et des solutions de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui que Rajesh Chandiramani est devenu PDG et directeur à temps plein, à compter du 1er juin 2024. Le moment choisi pour cette transition coïncide avec l'étape importante franchie par Comviva, qui fête ses 25 ans d'existence. À l'occasion de cette étape, l'entreprise réaffirme son engagement à progresser en tant que leader mondial des plateformes logicielles intelligentes, en s'engageant sur la voie de l'innovation et de l'excellence.

Rajesh occupe ce rôle central après le départ à la retraite de Manoranjan « Mao » Mohapatra, qui a terminé son mandat remarquable au sein de l'entreprise à la fin du mois de mai 2024. Après son départ à la retraite, Mao continuera à siéger au conseil d'administration de Comviva en tant que directeur non exécutif.

Rajesh fait bénéficier Comviva de son impressionnante expérience de plus de 30 ans, marquée par son leadership à la tête d'entreprises et d'initiatives dans un large éventail d'organisations. Avant de rejoindre Comviva, Rajesh a occupé des postes de direction chez Tech Mahindra, où il a été responsable de l'unité commerciale pour les marchés stratégiques du Royaume-Uni, de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie-Pacifique, du Japon et de l'Inde dans le secteur vertical des communications, des médias et du divertissement (CME). Son leadership s'est étendu à la direction de l'activité numérique mondiale, où il a supervisé des initiatives transformatrices dans les domaines du cloud, des données et de l'analyse, de l'intelligence artificielle (IA), de la cybersécurité et des technologies Blockchain pour TechM.

La perspicacité stratégique de Rajesh a également propulsé la croissance de l'entreprise alors qu'il dirigeait l'unité commerciale stratégique des activités dans la région APAC, favorisant une expansion significative dans divers secteurs verticaux. Notamment, son mandat de cinq ans à la tête des activités européennes de Tech Mahindra a joué un rôle transformateur dans l'amélioration des activités d'entreprise et de télécommunications dans les pays européens, consolidant sa réputation de leader visionnaire.

Atul Soneja, président du conseil d'administration de Comviva, a souhaité la bienvenue à Rajesh : « La nomination de Rajesh au poste de PDG marque une transition stratégique pour Comviva, qui reflète notre engagement en faveur d'une croissance soutenue et de l'innovation. Grâce à sa vaste expérience et à son leadership visionnaire, nous sommes convaincus qu'il saura mener Comviva vers de nouveaux sommets. Sous sa direction, nous nous réjouissons de renforcer notre position de leader mondial en matière de solutions d'expérience client et de monétisation des données, en assurant une valeur inégalée à nos clients et à nos parties prenantes. »

Rajesh Chandiramani a commenté sa nomination : « Je suis extrêmement ravi d'assumer cette responsabilité de leadership au sein de Comviva. Nous vivons une ère numérique passionnante, marquée par une croissance et des opportunités sans précédent. Je suis impatient de provoquer des changements majeurs et d'exploiter la puissance des plateformes numériques et de la technologie pour permettre à Comviva d'atteindre des sommets extraordinaires. Notre mission est claire : offrir une valeur inégalée et ouvrir la voie à une nouvelle phase d'excellence numérique pour nos clients et nos parties prenantes. Je suis profondément reconnaissant au conseil d'administration de Comviva de me donner l'occasion de diriger une entreprise aussi dynamique. »

Avant Tech Mahindra, Rajesh était responsable des ventes mondiales chez Capgemini. Il possède une expérience impressionnante dans des multinationales telles que BCGI, Comverse, Tata, Global Telesystems et Hughes Network Systems. Il est titulaire d'une licence en ingénierie (électronique et télécommunications) et d'une maîtrise en gestion du marketing de l'université de Bombay. Il a également participé au programme de développement de la gestion à la Harvard Business School (HBS) et à la Ross Business School de l'université du Michigan.

