Au COMPUTEX 2024, Microip Inc. présentera ses « services de technologies de conception d'IA » et ses « solutions complètes de conception de circuits intégrés » de pointe





TAIPEI, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le leader des services de conception de circuits intégrés Microip Inc. sera présent au prestigieux salon COMPUTEX 2024 pour présenter ses innovants « services de technologies de conception d'IA » et « « solutions complètes de conception de circuits intégrés ». Les produits proposés par l'entreprise démontrent à quel point l'IA devient de plus en plus importante dans le secteur technologique mondial, en particulier dans la conception des circuits intégrés.

Le président James Yang a souligné l'importance de l'innovation pour maintenir un avantage concurrentiel dans l'industrie des semi-conducteurs. Sa capacité d'intégrer des logiciels clés tels que les algorithmes d'IA et la cartographie des données dans la conception des puces, ainsi que sa technologie et son expérience pratiques, font de Microip Inc. un participant exceptionnel au COMPUTEX 2024.

Les services de conception d'IA de l'entreprise, qui seront un point central de l'exposition, tirent parti de l'IA pour résoudre des problèmes du monde réel, y compris la sécurité et l'efficacité du rechargement des véhicules électriques. La nouvelle génération de puces d'IA, intégrées à des algorithmes et à des calculs de données, peut détecter et reconnaître en temps réel des caractéristiques biologiques et des corps vivants. Cette intégration de l'IA dans la conception des puces devrait révolutionner l'industrie.

Les solutions de conception d'IA de Microip Inc. présentent plusieurs avantages. Elles fournissent une puissance de calcul à haute efficacité, permettant un traitement plus rapide des données et répondant aux exigences des algorithmes d'IA complexes. Les outils de conception offrent flexibilité et évolutivité, répondant à différents secteurs et scénarios d'application. En outre, le faible seuil de construction de matériel permet aux clients d'introduire des services d'IA sans nécessiter de mise à niveau matérielle à grande échelle.

En plus de l'IA, Microip Inc. a intégré la technologie NFC dans ses services pour répondre à la demande croissante du marché. Le large éventail d'applications de la technologie NFC peut servir diverses industries, notamment le paiement mobile intelligent, le partage d'informations, les systèmes de maisons intelligentes et les applications d'IoT.

Au cours du salon COMPUTEX 2024, Microip Inc. organisera plusieurs conférences techniques pour approfondir l'application et les avantages de ses services et produits. L'entreprise se réjouit de collaborer avec des clients et des partenaires du monde entier pour explorer les possibilités de coopération future.

Microip Inc. est une société basée à Taïwan spécialisée dans les services de conception de circuits intégrés, les services de conception d'IA et les plateformes de licences de propriété intellectuelle. Elle s'engage à aider ses clients à développer des puces personnalisées, en réduisant considérablement les délais et les coûts de développement. Pour plus d'informations, consultez www.micro-ip.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2428101/Microip_Inc__s_Chairman_James_Yang_is_showcasing_Advanced__AI_Design_Technology_Services__and__Compl.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2428123/Microip_Inc_Logo.jpg

3 juin 2024 à 22:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :